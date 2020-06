Leder

Heia Vinmonopolet!

Vinmonopolet får et rekordår i år, 2020. Foto: Frode Hansen

Aldri har nordmenn handlet mer på Vinmonopolet. Det er godt nytt. Dersom taxfree-ordningen fjernes, og alkoholavgiftene justeres, kan denne gledelige utviklingen fortsette.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Vinmonopolets enerett til å selge vin, brennevin og sterkøl i Norge har et helsepolitisk utgangspunkt. Lenge var det omstridt. Mange, særlig på høyresiden, argumenterte hardt for at det skulle bli mulig å kjøpe vin i butikk. Men det er flere år siden de fleste av disse stemmene forstummet.

Avholdsfolk og vinelskere har funnet sammen i forsvaret for Polet. Avholdsfolket fordi de mener begrenset tilgang gir begrenset forbruk. Vinelskerne fordi de har erfart at nordmenn over hele landet har en unik tilgang på kvalitetsvarer fra hele verden, med tilhørende høyt kvalifiserte ansatte som kan gi gode svar på alle spørsmål som har med mat og drikke å gjøre.

Taxfree bør avvikles

Da nordmenn ikke lenger kunne dra til Sverige for å handle, eller fylle taxfree-posene på flyplasser og skip, opplevde Vinmonopolet en massiv tilstrømming. E24 kunne i helgen melde at 2020 ligger an til å bli polets beste år noensinne. Spørsmålet er om alle de som nå oppsøker polet i større grad enn før, vil fortsette å gjøre det, også etter coronaen.

les også Vinmonopol-krangel mellom Høyre og Frp før votering om åpningstid

Norge og Sverige fikk beholde sine alkoholmonopol som et unntak fra EUs regelverk, nettopp på grunn av de helsepolitiske hensynene. Det har lenge vært en uro om hvorvidt den store andelen taxfree og grensehandel kan uthule denne begrunnelsen, og dermed undergrave polets enerett på alkoholsalg.

Nå har myndighetene en unik sjanse til å endre denne situasjonen. Vi har lenge ment at taxfree-ordningen for alkoholvarer burde avvikles i sin helhet. Det er urimelig at de som reiser ofte, gjerne med billetter betalt av arbeidsgiver, skal ha denne særfordelen fremfor alle dem som reiser langt sjeldnere.

Svenskepriser

En langt mer rettferdig ordning hadde vært å senke alkoholavgiftene, slik at prisene i Norge kom nærmere det svenskene betaler for sin vin fra Systembolaget. Dette ville vært en mer rettferdig fordeling mellom dem som reiser mye og dem som reiser lite. Og det ville styrket Vinmonopolet. Både økonomisk, med tilhørende økte inntekter til staten. Og politisk, gjennom å sikre Vinmonopolets særstilling i EØS-sammenheng.

Vinmonopolet er en svært vellykket politisk oppfinnelse. På alle måter. Nå er tiden inne for å ta nye grep for å sikre at polet også i fremtiden kan spille en viktig rolle i det norske samfunnet. Til glede for både avholdsfolket og vinelskerne.

Publisert: 08.06.20 kl. 11:16

Fra andre aviser