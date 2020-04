BARN OG CORONA: – Barneombud Inga Bejer Engh burde formidle faktaene og den usikkerheten til bekymrede norske småbarnsforeldre, skriver kronikkforfatteren. Foto: Line Møller

Fakta og usikkerhet om barn og corona

Barneombudet konkluderer med at det er trygt å sende barna tilbake i barnehagen og på skolen. Norske og danske helsemyndigheter har skrevet forskningsrapporter som burde så tvil om hvor trygt det er.

DAG SVANÆS, professor i informatikk, NTNU.

Tirsdag forrige uke kunngjorde regjeringen at landets barnehager gjenåpnes 20. april, mens skolene åpnes fra 27. april for 1.–4. klasse og SFO. Mange foreldre har spurt seg om det nå er trygt å sende barna tilbake i barnehagen og på skolen, gitt at Norge er midt i en pågående pandemi.

Barneombud Inga Bejer Engh ble intervjuet på NRK Dagsrevyen mandag kveld, og svarte: «Jeg vil si til foreldre at nå er det veldig viktig at man lar seg styre av fakta, ikke frykt. Og at man holder hodet kaldt og lytter til de faglige rådene man får.»

Dag Svanæs Foto: NTNU

Med faglige råd antar jeg Barneombudet mener råd fra Folkehelseinstituttet (FHI). Hennes fortolkning av disse rådene er slik jeg forstår det at barnehager og skoler nå er trygge for barn som ikke har underliggende sykdommer som gjør at de er i risikogruppen. Samtidig sier Barneombudet at det nå er viktig å la seg styre av fakta, og ikke frykt. La oss derfor ta en titt på hva forskningen sier om barn og COVID-19.

Jeg er ikke epidemiolog. Min gjennomgang av fakta og usikkerhet er følgelig kun basert på gjennomgang av hva norske og danske helsemyndigheters egne COVID-19-eksperter konkluderer om barn og COVID-19-smitte i sine forskningsrapporter.

FHIs publiserte 23. mars en rapport om COVID-19 og barn. Rapporten er skrevet av én forsker ved FHI og konkluderer:

«Blir barn smitta av SARS-CoV-2? Det er påvist smitte hos mange barn, også i Norge, så det er ingen tvil om at viruset kan infisere barn. Så langt ser ut til at barn i mindre grad blir smittet, enn voksne.»

«Blir de syke? Rapportering fra Kina og Korea dokumenterer at barn som smittes kan bli syke og få typiske symptomer som feber og luftveisplager. Rammes de like hardt som voksne? Rapportering fra Kina tyder sterkt på at barn med covid-19 stort sett får mildere symptomer enn voksne, og det er knapt registrert dødsfall blant barn. Blant de syke barna har det også vært relativt få som trenger intensivbehandling».

«Sprer barn smitte? I så fall til hvem? Foreldrene? Andre barn? Vi har funnet få dokumenterte eksempler på sannsynlig smitte fra barn, men det [er] svært begrenset dokumentasjon på dette og for tidlig å si om barna kan spille en vesentlig rolle i smittespredningen, eller ei.»

Oppsummert: Noen barn blir syke, de fleste barn får milde symptomer, det er knapt noen dødsfall blant barn, og vi vet ikke om barn smitter andre.

FHIs «søsterinstitutt» i Danmark, Statens Seruminstitut i København, laget 6. april en forskningsrapport der de simulerer på datamaskin effekten av forskjellige smitteverntiltak mot COVID-19, deriblant åpning av skoler og barnehager. Statens Seruminstitut har som forutsetning i sine matematiske modeller gjort den antagelsen at barn smittes og smitter like mye som voksne. Dette er basert på en gjennomgang av den internasjonale litteraturen på området.

Statens Seruminstitutt skriver: «I de anvendte modeller er det antaget, at børn smittes og smitter på samme niveau som andre aldersgrupper på baggrund af et studie, som har vist, at børn og voksne ved kontakter med en COVID-19 patient har samme risiko for at blive smittet (Bi et al, 2020, Gudbjartsson et al. 2020)).»

Videre antar Statens Seruminstitutt at erfaringen med at barn bidrar til smitte av influensa er anvendbart for COVID-19: «Høj COVID-19 sygdom blandt skolebørn er ikke i sig selv af stor betydning, i det børn typisk får milde symptomer ved COVID-infektion. Det er imidlertid også veldokumenteret, at børn spreder smitten til andre aldersgrupper. Et studie viser fx at dødsfald forårsaget af influenza og lungebetændelse (som næsten udelukkende rammer ældre) blev halveret i den 25-årige periode, hvor Japan vaccinerede skolebørn mod influenza (Reichart et al., 2001).»

Konklusjonen fra de to forskningsrapportene fra helsemyndighetene i Norge og Danmark i forhold til barn og COVID-19 er:

Norske helsemyndigheter antar at barn smittes i mindre grad enn voksne.

Danske helsemyndigheter antar at barn smittes i samme grad som voksne.

Begge helsemyndigheter antar at barn får mildere symptomer enn voksne.

Norske helsemyndigheter legger til at det knapt er registrert dødsfall blant barn, og at blant de syke barna har det også vært relativt få som trenger intensivbehandling.

Norske helsemyndigheter sier det for tidlig å si om barn smitter andre.

Danske helsemyndigheter bruker som en forutsetning i de matematiske modellene de bruker for å gi råd til danske politikere at barn smitter andre like mye som voksne.

Kort oppsummert:

Vi vet at barn kan bli smittet av COVID-19.

Det er stor grunn til å anta at det er mindre farlig for barn enn for voksne å bli smittet.

Det finnes internasjonal forskning som gir grunn til å anta at barn kan smitte andre, både andre barn og andre voksne.

Det siste betyr at dersom man som småbarnsforelder er bekymret for om man selv eller noen andre i ens hushold kan bli smittet av COVID-19, bør man vurdere nøye hvor trygt det er å sende barnet i barnehage eller på skole under en pågående pandemi.

Dette er faktaene og den usikkerheten norske og danske helsemyndigheter formidler i sine forskningsrapporter. Dette er faktaene og den usikkerheten Barneombudet burde formidle til bekymrede norske småbarnsforeldre.

