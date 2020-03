Kommentar

Iran og den store fare

Av Per Olav Ødegård

Foto: Roar Hagen

Iran rammes hardt av pandemien. Alle land angripes, men noen er mer utsatt enn andre. Iran er i risikogruppen på grunn av store underliggende problemer.

Før smitten ankom, var Iran allerede alvorlig svekket av USAs sanksjoner og maksimale press mot regimet. Massedemonstrasjoner mot myndighetene i Iran de siste månedene viser at tilliten til myndighetene er tynnslitt. Så kom viruset.

Over 35.000 iranere er smittet. Sykdommen har krevd over 2500 liv. De offisielle tallene viser bare en liten del av et skremmende bilde. Verdens helseorganisasjon (WHO) mener det virkelig tallet på smittede er minst fem ganger så høyt.

Det iranske regimet har gjort graverende feil de siste ukene. Først nektet de å anerkjenne at viruset var en trussel. Varslerne ble kalt for hysteriske. Myndighetene lot de være å stenge steder som åpenbart var smittekilder. De handlet for sent og overlot til et overbelastet helsevesen å håndtere en katastrofe.

Iran legger som vanlig skylden på USA. Regimet lanserer konspirasjonsteorier for å skjule sine egne feilgrep. Men samtidig rammer USAs økonomiske sanksjoner Iran særlig hardt i en pandemi. Iran er utestengt fra det internasjonale kapitalmarkedet. Samtidig stuper oljeprisen. Det er oljeeksporten som finansierer staten.

Ingen vet med sikkerhet hvordan coronaviruset kom til Iran, men episenter ble den hellige byen Qom. Dette er en by med 1,2 millioner innbyggere. Qom har et stort antall moskeer og mange hellige steder. Hit valfarter sjiamuslimer fra inn- og utland for å be på hellige steder. Jeg har tidligere besøkt byen flere ganger for å intervjue ledende ayatollaer om deres syn på sosiale og politiske spørsmål.

19. februar bekreftet Iran for første gang to tilfeller av covid-19 i Qom. Alt tyder på at langt flere var blitt smittet og at spredningen hadde pågått en tid. Uoffisielle kilder melder om langt flere smittede og helsemyndighetene ønsket å stenge moskeer og minnesmerker som tiltrekker seg store folkemasser. Men myndighetene sa nei. Konservative og religiøse ledere ville ikke stenge hellige steder og sa at dette var et amerikansk plott for å svekke Iran.

21. februar var det parlamentsvalg i Iran. Velgerne sto tettpakket i lokalene for å avgi stemme. Det var ingen smitteverntiltak. Frem til den andre uken av mars gikk mange av flyturene fra Iran som normalt.

I ettertid har blant annet Saudi-Arabia og Bahrain anklaget Iran for å ha brakt smitten til deres land, via den sjiamuslimske minoriteten. Det er neppe hele forklaringer, men det passer inn i disse landenes fiendebilde.

Symptomatisk for en kaotisk krisehåndtering var at visehelseminister Iraj Harirchi på en pressekonferanse forsikret at situasjonen var under kontroll, samtidig som han hostet og tørket pannen. Han hadde sykdommen.

13. mars ble militære avdelinger og sikkerhetsstyrkene satt inn i kampen mot viruset. De skulle overvåke alle innbyggere for å identifisere smittebærere. Fredagsbønnen, som samler store folkemengder, ble avlyst. Skoler og offentlige arrangementer ble kansellert. Men den økonomiske situasjonen er så prekær at myndighetene ikke har tatt seg råd til å innføre de samme strenge tiltakene som mange andre land.

Inflasjonen er minst 30 prosent og millioner står uten arbeid. Middelklassen krymper og andelen fattige stiger. Et flertall av iranere er blitt avhengige av månedlige kontantoverføringer fra myndighetene. President Hassan Rouhani sier at 20 prosent av statsbudsjettet skal brukes for å bekjempe coronaviruset.

For første gang i den Den islamske republikkens historie har regjeringen søkt Det internasjonale pengefondet (IMF) om hjelp. Regimet trenger akutt å låne fem milliarder dollar for å dekke sine utgifter.

De har grunn til å frykte folkets misnøye. I høst var det massedemonstrasjoner over hele Iran mot øke priser på drivstoff og basisvarer. Tidligere i år protesterte folk i gatene etter at myndighetene i flere dager hadde forsøkt å skjule at et ukrainsk passasjerfly ved en feiltagelse var blitt skudd ned ved flyplassen i Teheran.

Så langt har regimet klart å slå tilbake mot sosial uro og misnøye. I den ene hånden holder regimet et klubbe. Med den andre deler de ut kontanter til blakke landsmenn. Regimet har overlevd harde økonomiske sanksjoner uten å bøye kne. Nå kan et virus påføre Iran større skade enn alle amerikanske straffetiltak.

Publisert: 30.03.20 kl. 10:15

