Debatt

Viktigheita av å bruke deodorant i krisetider

Tidligare i livet har eg opplevd fleire ting, som eg no kan bruke erfaringane frå, for å komme ut på den andre sida av coronasituasjonen – med nokolunde mental helse intakt.

KRISTIAN FJELLANGER, forfattar

Eg må først berre understreke at eg ikkje er nokon ekspert, psykolog eller har relevant utdanning, eg er ein mann som bur åleine, på heimekontor og all verdas tid til å skrive kronikkar. Men med litt bagasje som har gjeve meg erfaringskompetanse som er nyttig for meg – og kanskje for andre.

I 2006 gjennomførte eg ei stor livsstilsendring for å redusere livvidda ganske kraftig. I 2015 døydde far min. To veldig ulike, men alt omfattande situasjonar, men begge kravde same type grepa. Som ingen andre enn meg sjølv kunne ta ansvar for. Eg måtte ta meg ta meg sjølv i nakken, etablere faste rutinar og gode vanar.

Då pappa døydde vart eg veldig lei meg, og lei meg på ein slik måte at det nærmast lamma meg litt. Eg mista litt evne til å sjå framover. Mista trua på at denne kjensla skulle gå over. Eg tenkte litt at eg aldri skulle bli glad igjen. Dagane flaut litt i kvarandre og vart like, og det kunne like gjerne vere onsdag som søndag. Eg såg liten grunn til å dusje eller den slags, for eg orka uansett ikkje å vere med folk. Eg gjekk rundt i leilegheita. Stort sett frå senga til sofaen og tilbake igjen.

I eit sjeldan lyst augneblink der eg gjekk rundt ubarbert, i ei morgonkåpe som lukta litt for mykje mann – så kom eg til å tenke på den gongen det året eg snudde rundt på alt av dårlege vaner, og erstatta dei med sunnare og betre vaner. Dei same grepa eg nytta då, ville kunne være med å dra meg ut av mi eiga emosjonelle sørpe. Og då bestemte eg meg raskt, før augneblinken forsvann – at eg måtte gå eller jogge ute i minst ein time kvar dag. Og det var det som vart vendepunktet. At eg hadde ein fast ting eg skulle gjere kvar dag. Og brått kom og evna til å kunne sjå framover – og at det kom til å bli betre ein dag.

Det å sitte heime på ubestemt tid, er krevjande når ein er ein familie (det er ganske lytt i blokka mi, så det høyrer eg allereie) , men når ein er åleine kan det etterkvart verte heilt paralyserande. For meg er det då heilt naudsynt å etablere rutinar for å halde på ein nokolunde livskvalitet.

Når me no sit isolerte på kvar vår haug så er det lett å gå på veggen. Å la arbeidstid, flyte saman med fritid i en miks av dårlig kosthold og lett sjaber hygiene.

Det å tvinge seg sjølv til å stå opp til vanleg tid, og ikkje ligge i senga til svolten gjer at du til slutt tek på deg morgonkåpa og tuslar til kjøkkenet for å ete frukost – er viktig for å få dagen i gang. Sett på vekkarklokka, ta ein dusj og bruk deodorant. Det er å då ein kjenner at det er ein ny dag.

Lag ein dagsplan for når du skal jobbe, når du skal ha pause og når du skal gjere andre ting. Vårsola viser til dømes at vinduga hadde hatt godt av ein vask og uansett kor ofte eg ryddar boden, så er den rotete. Sett av tid til å være sosial med dei avgrensingane me no har. Gå igjennom telefonlista di, ring nokon det er lenge sidan du har prata med eller inviter til ein kopp kaffi via videofunksjonen på telefonen.

For mange kan det og være ein god ide å redusere talet på nyheitssaker en les, så lenge ein får med seg viktig informasjon frå helsemyndigheitene. Når ein er mykje åleine, så kan tankane spinne fort i ein negativ retning. Gjer forskjell på vekedag og helg, sjølv om moglegheitene til fest og moro ikkje er der.

Legg inn ei fast treningsøkt i løpet av dagen for å halde deg i form og for å styrke immunforsvaret. Det er mogleg sjølv om ein har lite treningsutstyr i heimen. Eg miksar vintipsa frå vinekspert Ingvild Tennfjord med tipsa til treningsekspert Yngvar Andersen, og gjer øvingar med mange repetisjonar – med vinflasker. Det gjer at eg kjenner meg litt som ein forfylla speidar, men sveitt blir eg likefullt.

Ein må sjølv finne ut kva for rutinar som er best for seg, men det å etablere gode rutinar for å komme seg igjennom denne tida allereie no – vil kunne halde deg i balanse om det skulle bli langvarig.

Publisert: 16.03.20 kl. 11:45

