Ta folks engasjement på alvor

Mens mange av mine urbane venner ser idioter som melder seg inn i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet», ser jeg familie, barndomsvenner – ja, til og med en av mine grunnskolelærere.

STIAN A. LOTHE, skribent og kommunikasjonsrådgiver

De siste ukene har to Facebook-grupper vokst seg store. «Folkeopprøret mot klimahysteriet» har i skrivende stund over 160 000 medlemmer og motreaksjonen «Folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet» har i underkant av 140 000. Mer enn noe annet, har disse to Facebook-bevegelsene fått meg til å tenke på hvor jeg er i dag, hvor jeg kommer fra og barrierene for enighet i klimapolitikken.

I 2017 delte den britiske journalisten David Goodhart den britiske befolkningen inn i to hovedgrupper for å forklare hvordan Brexit kunne skje. Disse brukes i dag flittig for å forklare grunnleggende verdimotsetninger i befolkningen. Den første gruppen kaller Goodhart for «somewheres». Dette er mennesker som gjerne har lavere sosial, kulturell og økonomisk kapital. De er gjerne ikke så verdensvante og har en sterk tilknytning til stedet hvor de har vokst opp og den kulturen som har omgitt dem fra de var små.

Enkelt forklart, ser «somewheres» verden gjennom sitt hjemsteds briller. Den andre gruppen, «anywheres», er mennesker med høyere utdanning. De oppholder seg gjerne i og omkring byer, og er mer verdensvante. De kan ha høye posisjoner i samfunnet og har ikke en utpreget tilknytning til stedet hvor de bor, eller kulturen de har vokst opp i. «Anywheres» ser med andre ord verden fra hvilket som helst sted fordi det ikke spiller så stor rolle hvor de er, så lenge de når sine personlige mål.

Det er verdt å nevne at Goodharts begreper også har blitt møtt med kritikk for å redusere mennesker til sjablonger. Likevel tror jeg de bærer elementer av sannhet som også er overførbare til det norske samfunnet.

Da jeg først ble introdusert for disse begrepene for tre år siden, tenkte jeg med en gang at jeg måtte være en «anywhere». Jeg jobber i hovedstaden, har høyere utdanning, har bodd i fire ulike land og snakker flere språk. De siste tre årene har jeg fått muligheten til å ta del i det norske ordskiftet på nasjonalt plan ved at jeg har fått kronikker på trykk i VG og blant annet jobbet som politisk rådgiver i Arbeiderpartiet. Med årene har jeg på et vis opparbeidet meg en verktøykasse som gjør at jeg relativt smertefritt kan bevege meg på tvers av landegrenser og kulturer, sosiale og økonomiske lag. Men selv om jeg enkelt kunne si at dette var min bakgrunn, så har jeg også en til.

For selv en «anywhere» kan også komme fra «somewhere». Selv kommer jeg fra en bondekultur i Sørfjorden av Hardanger som med årene mer eller mindre har vevd seg sammen med industrikulturen i Odda. Jeg er den første i min familie som har tatt høyere utdanning og har vokst opp i et miljø med hvor samfunnsspørsmål helst skulle reduseres til one-linere om korrupte politikere som ikke tjener folks interesser.

Men det er ikke bare skepsis jeg har blitt oppfostret med i Hardanger. God arbeidsmoral, lav terskel for å tilby naboen hjelp og det å ta vare på den flotte naturen er også verdier man finner i grissgrendte strøk. Og det totale verdisettet ligger fortsatt – på godt og vondt – latent i ryggmargen.

Og det er med denne bakgrunnen at jeg kan avkrefte at det bare er idioter og klimafornektere som melder seg inn i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet». I gruppen fant jeg flere mennesker som jeg har sett opp til som barn, som har lært meg mye. Og jeg vet med sikkerhet at dette er mennesker som verken elsker tanken av å ødsle ut med CO2-utslipp eller som skulle bry seg katta om jorda skulle gå til helvete.

Tvert imot så har mange av disse menneskene et genuint ønske om å bevare naturen og dyrearter, noe det store engasjement for å stoppe utbyggingen av vindmøller på land vitner om. Selv om folk fra distriktene ofte har et helt annet perspektiv på naturbevaring og lokalisering av fornybare energikilder, så er det feilslått å karakterisere dem som idioter og klimafornektere.

For mens mange kanskje ser enkle bygdeidioter, ser jeg komplekse mennesker som ser seg skrevet ut av den norske klimafortellingens persongalleri. Jeg ser ikke klimafornektere, men mennesker med underliggende bekymringer som har lite med klimaendringer å gjøre. De er bekymret for nedbygging av lokalsamfunn, et sviktende og dyrt kollektivtilbud, dårligere lokale politi- og helsetjenester og harselering med sine naturområder- og ressurser. I tillegg til dette, skal de nå føle på kjøtt-, bil- og flyskam uten å bli tildelt noen reell alternativ livsstil. Troen på at man bare kan knipse med fingrene og endre menneskers livsførsel er ikke bare naivt, det gir dem også en følelse av at deres identitet og nasjonale kultur er under press, om ikke truet.

Og en slik usikkerhet er dømt til å bli utnyttet av dem som ikke har svarene på hvordan vi skal møte den kommende klimakrisen. For at vi skal kunne unngå å bevege oss mot å bli et Noddy-land med om mulig enda mer absurde debatter uten substans, kan vi ikke ha en klima- og miljøminister som «ikke har tid» til å diskutere klimaendringenes eksistens eller stortingsrepresentanter som Kårstein Eidem Løvaas (H) som nærmest ser ned på dem som ikke har tatt seg tid til å lese den over 500 sider lange rapporten til FNs klimapanel.

Om dette innlegget ikke kommer til å skape et jordskjelv av solidaritet og forsoning, ønsker jeg i det minste å rette en pekefinger mot politikerne som skal få med seg min familie, mine barndomsvenner og mine skolelærere på laget i kampen mot klimaendringene.

Hvordan de skal klare dette får de finne ut av selv, men her er en startpakke: Ta mennesker på alvor uavhengig av hvor de kommer fra eller hvilken Facebook-gruppe de er medlem i. Finn ut hva deres underliggende bekymringer er, adresser dem og skap en politikk de ikke bare kan tro på, men også se seg selv del av.

