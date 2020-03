«SEIERSTALE»: Joe Biden og kona Jill Biden i Philadelphia natt til onsdag. Foto: BRENDAN MCDERMID / REUTERS

Kommentar

Så godt som i boks

Med nattens overbevisende seiere har Joe Biden så godt som vunnet demokratenes nominasjonsvalg. Men han må trå forsiktig herfra om han skal dra med seg hele partiet videre.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren er et uttrykk for VG-kommentatorens mening.

Joe Biden vant ikke bare den store styrkeprøven Michigan som Bernie Sanders overraskende vant i 2016. Han vant den med klare og overbevisende marginer. Ikke minst i de valgkretsene som demokratene er nødt til å vinne i november, skal de klare og kaste ut Donald Trump av Det hvite hus.

Bidens gjenoppstandelse den siste halvannen uken er ikke noe mindre enn et politisk mirakel. Den opprinnelige favoritten hadde tapt de tre første nominasjonsvalgene og var mer eller mindre erklært død og maktesløs før nominasjonsvalget i Sør-Carolina 29. februar.

Men vinnerrekken på supertirsdag, kombinert med hvordan kandidater som Pete Buttigieg og Amy Klobuchar har trukket seg og gitt sin støtte til den tidligere visepresidenten, har gitt Biden et enormt løft og gjort ham tilsynelatende ustoppelig og uslåelig.

Bidens ikke spesielt godt arrangerte eller finansierte kampanje har dermed fått fornyede ressurser og tro på seg selv, og valgforskere og kommentatorer vil for all fremtid studere hva som skjedde med velgermassen i disse tidlige dagene av mars 2020: Hvordan er det mulig for en kandidat å gjøre et slikt comeback?

Svaret er antagelig motkandidaten, Donald Trump. Demokratene ser ut til å ha nådd en kollektive erkjennelse av at om Trump skal slås, må kreftene forene seg i god tid, og bruke minst mulig tid på intern krangling.

Og til tross for Sanders slagkraftige apparat, solide finansiering og energiske kampanjevirksomhet, står han for langt til venstre for de fleste demokratiske velgere.

Biden, med sine mange svakheter og mangler, virker samlende på velgerne. Han har ro og erfaring, og kan i manges oppfatning bringe USA «tilbake til normalen», etter fire utmattende år med Donald Trump.

Men skal Biden ha noen sjanse i november, er han nødt til å ha hele partiet i ryggen, og det inkluderer Bernie Sanders. Bidens akilleshæl er unge velgere, som i stor grad foretrekker den jevngamle senatoren fra Vermont.

Biden kan ikke regne med å få de unge med seg om han nå opptrer maktarrogant, erklærer seg selv for vinner før alle stemmene formelt er i boks eller fremstår på en måte som skuffer de mange Sanders-tilhengerne, som nå er lei og slikker sine sår etter denne natten.

Det Biden, og resten av det demokratiske partiet kan gjøre, er å håpe at Sanders ser tallenes tale og trekker seg frivillig. Teoretisk sett kan det skje allerede i løpet av de nærmeste døgnene. Men det er mer realistisk for Biden å håpe på neste onsdag, om han vinner avgjørende stater som Ohio og Florida med like overbevisende marginer i mellomtiden.

Publisert: 11.03.20 kl. 06:26 Oppdatert: 11.03.20 kl. 06:38

