Vi må beholde den norske arbeidslivsmodellen

Den siste uken har Foodora-syklistene gått i kamp for tariffavtale og et verdig arbeidsliv. Men denne streiken handler ikke bare om Foodora-syklistene. Den handler også om hvordan vi beholder den norske arbeidslivsmodellen i en ny tid.

KAMZY GUNARATNAM, varaordfører i Oslo (Ap)

ROBERT STEEN, byråd for finans (Ap)

En ny tid hvor ny teknologi og nye arbeidsformer, dramatisk kommer til å endre arbeidshverdagen til mange av oss. Hvordan klarer vi å beholde et anstendig arbeidsliv når digitaliseringen velter over oss i en mer og mer global verden? Et anstendig arbeidsliv er ikke noe vi kan ta for gitt, det må hele tiden forsvares og utvikles. Et anstendig arbeidsliv er avgjørende for at vi skal bibeholde det samfunnet vi har bygget med høy tillit og små forskjeller.

Men la oss starte med Foodora-syklistene. De gjør en fantastisk jobb. De trosser all slags vær og sykler av gårde for å levere mat til Oslos befolkning. Det er fantastisk å få levert deilig mat på døren. Ny teknologi gir oss nye muligheter - og det er bra! Foodora bidrar ikke bare til at matlevering kan bli levert raskere og mer effektivt, men bidrar også til det grønne skiftet med sykkeltransport.

Kamzy Gunaratnam og Robert Steen. Foto: Annemor Larsen/Helge Mikalsen

På den måten fremstår, og er Foodora, en nyvinning, noe nytt, noe som tar verden videre. Det føles riktig, det føles bra, men vi må ikke bli naive eller utvikle blindsoner. Det er nemlig slik at online-plattformer gjør det lett å finne frilans-arbeidskraft til en billig penge. Plattformøkonomien gjør det også vanskeligere for de minst erfarne arbeidstakerne å skaffe seg informasjon om rettigheter knyttet til både lønn og arbeidsforhold.

La oss stoppe litt og tenke gjennom om en slik samfunnsutvikling egentlig bidrar til det vi ønsker oss.

Vi mener det er viktigere enn noen gang at flere fagorganiserer seg. Trepartsmodellen, høy tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kjernen i den norske modellen som er en av våre aller største konkurransefortrinn. Sikkerhet i hverdagen for arbeidstakere er fundamentet i den norske arbeidslivsmodellen, og går ikke av mote fordi det kommer ny teknologi. Vi tror at også fagbevegelsen kan bli flinkere til å rekruttere og tilpasse løsningene sine til nye arbeidsformer og ny teknologi, men det endrer ikke det faktum at det lønner seg å være organisert!

Ved å melde seg inn i en fagforening, melder en seg også inn i et fellesskap. Hvis det oppstår vanskeligheter, er fellesskapet der for å hjelpe. Det er ingenting som tilsier at ny teknologi eller nye forretningsmodeller endrer dette, snarere tvert imot. Vi mener det ikke er akseptabelt at ny teknologi og nye arbeidsmåter brukes som en unnskyldning for å kullkaste den norske modellen.

For oss i Ap vil trygghet på jobb i et anstendig arbeidsliv alltid være en av våre viktigste kampsaker. Fordi, trygghet på jobb gir trygghet i livet og trygghet i livet gir høy verdiskapning og trygghet i samfunnet. For oss er det ingenting som tilsier at ansatte i nye digitale selskaper skal stille svakere enn andre arbeidsgrupper. Som Arbeiderpartipolitikere mener vi Foodora, ved å gi sine ansatte en tariffavtale som gir dem trygge lønns- og arbeidsvilkår, har mulighet til å være med å trekke den norske modellen inn i det nye digitale arbeidslivet.

Dette er viktig fordi svært mange av oss innen kort tid vil oppleve store endringer på arbeidsplassene våre. Endringer som kommer som følge av ny teknologi. Men selv om arbeidsplassene våre endres må prinsippene for arbeidslivet ligge fast. Vi mener at selv i et digitalt arbeidsliv så vil trygge arbeidstakere, med skikkelige, organiserte arbeidsforhold være et av våre sterkeste konkurransefortrinn. Å tro noe annet er i beste fall kortsiktig og naivt, i verste fall direkte ødeleggende for den norske samfunnsmodellen.

Mens Høyre og Frp både i Oslo og nasjonalt lar arbeidslivet seile sin egen sjø, har Oslo Ap tatt grep og utnyttet all sin politiske makt for å forhindre sosial dumping og et uryddig arbeidsliv. Med Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv har vi i byggebransjen i Oslo vist at politisk styring virker for å styre samfunnsutviklingen bort fra et løsarbeidersamfunn. Derfor er det ikke rart vi reagerer når Foodora-syklistene ikke blir hørt. Fordi vi mener denne saken må sees i et større bilde. Ny teknologi endrer arbeidslivet, det er ikke noe nytt, det vil alltid skje. Men det er ingen grunn til at denne utviklingen skal gå på bekostning av arbeidstakeres rettigheter og den norske modellen. Ny teknologi er ingen unnskyldning for dårligere arbeidsforhold. Det er ingen grunn til at ny teknologi ikke kan være en motor for å sikre et anstendig arbeidsliv.

I dag er det Foodora-syklistene – i morgen kan det være deg eller meg – som forsvarer arbeiderrettigheter vi alltid må stå sammen om. Spør derfor ikke for hvem klokkene ringer, klokkene ringer for deg.

Publisert: 27.08.19 kl. 10:17

