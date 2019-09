Høy eller full?

– Det er mange gode grunner til å utsette rusen lengst mulig, samme hvilket stoff man henter den fra. Mennesker er nevrologisk, psykologisk og sosialt sett bedre rustet til å håndtere rus når tenårene forlates, skriver Øystein Skjælaaen. Bildet er fra Roskilde-festivalen. Foto: Sara Johannessen

ØYSTEIN SKJÆLAAEN, Sosiolog og forfatter av boken, «Meningen med rus»

På en måte burde svaret være enkelt, fordi det ene er ulovlig. Man forsøker gjerne å oppdra sine barn til å ha respekt for loven. Samtidig har jeg selv vært hjelpeløs full på sprit da jeg var 17 år. Jeg liker ikke å se for meg mine barn i samme tilstand, så svaret er ikke så opplagt likevel.

Til alle tider og overalt har mennesker søkt rus. Som art er homo sapiens biologisk rigget for rusopplevelser. Når våre forfedre oppdaget stoffene som finnes i naturen, i form av fermentert frukt, planter, sopper og så videre, kultiverte de dem, tok dem inn i sin tilværelse.

Hvordan de har blitt brukt, i hvilke mengder og i hvilke situasjoner har naturligvis endret seg over tid, men rus som sådan virker å være en konstant i menneskehetens historie. Vi har alltid søkt den, og kommer nok til å fortsette med det.

I Asia var det i hovedsak opium og cannabis, i Europa var det alkohol, mens urfolk i Amerika blant annet fant mening i psykedeliske sopper. I takt med en stadig mer globalisert verden, krysset stoffene landegrenser og verdenshav, og i dag kan stort sett alle oppdrives de fleste steder, også i Norge.

Men det er alkohol som er kongen her i landet, resten havner i kategorien narkotika og er per definisjon ulovlige å bruke etter loven. Men hva er narkotika?

Som et utgangspunkt skulle man tro at de ulovlige rusmidlene var de farligste, at det var hovedgrunnen til at de havnet i den kategorien. Men som jeg skriver om i min bok, Meningen med rus, så er det ikke slik. Det eneste likhetstrekket for alt som havner på narkotikalisten, er at det gir en eller annen form for rus – utover det er det ingen felles kriterier.

Noen er planter du kan høste i naturen og som du kan konsumere ganske store mengder av uten å merke noe særlig, andre er kjemisk fremstilte substanser med potensial til å sende deg i graven med et mikrogram for mye. Mange av stoffene på listen er lovlige å bruke så lenge de er foreskrevet av en lege, men ulovlige gjennom alle andre kanaler. Enkelte stoffer er avhengighetsskapende og giftige for kroppen, andre er ingen av delene.

Fra et farmakologisk ståsted er narkotika en uvitenskapelig kategori. Den gir liten mening utover det juridiske formålet den tjener, nemlig å skille mellom lovlige og ulovlige stoffer.

En oppvekst i det norske samfunnet byr på opplæring og undervisning i så mangt. Jeg husker blant annet at vi lærte å tre kondom på en banan i første klasse på videregående. Litt flaut, men jeg plukket opp at det var viktig å ikke ha luftboble på tuppen, for da kunne kondomet sprekke. Det gjorde også inntrykk at de unge og friske medisinstudentene fortalte entusiastisk om erogene soner, kommunikasjon og hvor bra det kunne være med sex, samtidig som de opplyste om risiko for kjønnssykdommer og uønsket graviditet.

Tilsvarende for rus ville være å si at det kan være veldig fint, lærerikt og gøy, men at du må passe på, ikke ta for mye, og sørg for at du har gode venner rundt deg. Men det undervises ikke på samme måte i rus, det forebygges mot rus. Myndighetenes offisielle budskap er at man bør vente lengst mulig med alkohol, og når det gjelder narkotika; si nei.

Det er mange gode grunner til å utsette rusen lengst mulig, samme hvilket stoff man henter den fra. Mennesker er nevrologisk, psykologisk og sosialt sett bedre rustet til å håndtere rus når tenårene forlates. Men hvis man stilles til veggs av en ungdom som enten skal bruke pengene på en halvflaske sprit eller marihuana, hva skal man si?

Hvis man utelukkende ser på stoffene i seg selv, er cannabis å foretrekke. Det er i hvert fall konklusjonen når vitenskapen rangerer stoffene etter skadepotensial. Samtidig er det definitivt risiko involvert. Den verste er at sterk cannabisrus kan virke psykoseutløsende, men det gjelder heldigvis svært få. En annen og mer snikende fare, er at det er lettere å ta en joint enn å drikke seg full en vanlig kveld i uken, og at man derfor gjør dette for ofte.

Men det er skummelt hvis noen tror det ikke er så farlig med sprit, siden det er alkohol og ikke narkotika. Sprit er svært sterke saker, på polet kan må få det med opptil 60 prosent alkohol. Sjansen for å bli overmodig, aggressiv, ute av stand til å ta vare på seg selv, sovne ute eller falle utfor en brygge, er større med alkohol enn med de aller fleste andre rusmidler. Når det gjelder faren for akutte skader og ulykker, rangeres alkohol som en versting.

Men så må jo andre omstendigheter trekkes inn, en annen type risiko og skade. Cannabisen må skaffes, og da er man plutselig deltaker i en svart og kriminell økonomi. Treffer du på feil folk kan du få ting som ikke er bra, enten det er altfor sterkt eller skitten, utblandet hasj. Eller du kan bli oppfordret til å kjøpe andre og langt farligere stoffer av samme selger. Og så kan du bli tatt for det, møte politi og rettsapparat, få en ripe i lakken som kan stå i veien for fremtidsplaner.

Spriten henter du kanskje bare ut av et voksent barskap eller får en 20 år gammel kompis til å kjøpe for deg. Og er du full, selv så full at du ikke kan ta vare på deg selv, kjører politiet deg bare hjem og ferdig med den saken. På den måten står mindre på spill med spriten, så lenge man overlever kvelden.

Så hva blir konklusjonen? Den er ikke åpenbar, men alt tatt i betraktning, er det gode grunner til å foretrekke at din sønn/ datter røyker marihuana fremfor å drikke sprit. Det fine med dette dilemmaet, er at man føler behov for å nyansere, ta forbehold, presisere, uttrykke usikkerhet, alt det som diskusjoner om rus og rusmidler ofte mangler.

