Skatteparadis-debatten: – Det fins fortsatt nyanser

Det pågår et omfattende arbeid internasjonalt for å gjøre skattesystemene bedre og for å sikre avtaler mellom land om skatteinnsyn og utveksling av opplysninger. OECD leder dette arbeidet, og Norge v/Finansdepartementet er med. OECD benytter flere kriterier for å avgjøre om en stat lever opp til kravet om åpenhet og informasjonsutveksling.

Det er viktig at arbeidet mot hemmelighold og skattejuks fortsetter, og at Norge deltar i arbeidet, både via OECD og på andre måter. Men hvis man har tro på at internasjonalt samarbeid er viktig, og at det nytter, må man også anerkjenne at det gjøres fremskritt. Marianne Marthinsen (Ap), som også er svært kritisk, er blant dem som greier å ha to tanker i hodet samtidig og dermed er nyansert: Hun syns arbeidet i OECD er for defensivt, og at oppfølgingen er for dårlig, men mener samtidig at det er et «gjennombrudd» at vi nå har fått de nevnte listene.