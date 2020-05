Leder

Vi må ikke glemme!

Når pandemien rammer blir vi minnet om at mye av det vi tar for gitt, brått kan tas fra oss. For de eldre generasjonene var det krigen som ble påminnelsen om denne brutale sannheten.

I dag er det 75 år siden Norge ble et fritt land, etter 5 års tysk okkupasjon. Folk strømmet ut i gatene i pur glede - endelig fri!!!

For oss som lever i dag, er det vanskelig fullt ut å forstå hva det innebærer å leve under okkupasjon av en fremmed makt. Men vi vet nok til å forstå at vi aldri må la slike ødeleggende krefter vinne frem igjen. Ikke i Norge, og ikke i verden.

Den avisen du nå leser, VG, ble grunnlagt i den nyvunne freden, av mennesker som hadde kjempet mot nazistene.

Hjemmefrontens ledere ønsket seg en uavhengig avis som kunne bidra i oppbyggingen av det frie, demokratiske Norge. I vår stiftelseserklæring heter det blant annet:

“Det skal være avisens oppgave å bygge bro over motsetninger i samfunnet og dempe politisk strid som ikke er begrunnet i ideologiske forskjeller. Dette ser avisen på som et mål også på det internasjonale plan gjennom et positivt syn på mellomfolkelig samarbeid. I enhver sammenheng vil avisen kjempe mot ytterliggående, samfunnsnedbrytende tendenser.”

Nettopp nå, med coronaen som preger verden, er det viktigere enn noen gang med internasjonalt samarbeid. Viruset kjenner ingen landegrenser. Skal verden lykkes i kampen mot viruset, blant annet ved å finne en vaksine, trengs det også samarbeid over landegrensene.

Krig vs pandemi

Og skal verden klare å begrense de langsiktige konsekvensene av coronaen, må land jobbe sammen om felles løsninger. Vi trenger samhold nå, også internasjonalt.

Den pågående striden mellom stormakter blir ekstra farlig i den situasjonen vi står i, med en global pandemi som kan føre verden inn i en økonomisk krise vi ikke har sett siden depresjonen på 1930-tallet.

Det er i slike tider det kan gå galt. Det er i slike tider vi settes på prøve. Som enkeltmennesker, som nasjoner og som verdenssamfunn. Da må vi lære av historien, både av det som er sammenlignbart, og av det som er forskjellig.

Det kan sies mye om de store forskjellene mellom krig og pandemi. Krigen er menneskeskapt, utløst av politiske krefter. Pandemi kommer fra naturen selv. Men begge fører med seg død. Begge legger begrensninger på menneskers liv. Og begge krever at vi stiller opp for hverandre, og gjør det som kreves av oss i en vanskelig tid.

