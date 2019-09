JUBLET FOR TIDLIG: Benjamin Netanyahu jublet over valgresultatet i april, men klarte ikke å danne regjering. Nå blir det nyvalg på tirsdag. Foto: JIM HOLLANDER / EPA

Leder

Farlig spill

Statsminister Benjamin Netanyahu lover at han vil gjøre Israel større hvis han blir gjenvalgt på tirsdag. Han vil annektere nesten en tredjedel av Vestbredden, inkludert områder langs Jordanelven og Dødehavet. Netanyahu sier dette er en historisk mulighet til å garantere landets sikkerhet og bestemme grensene.

Netanyahu øyner en mulighet fordi han har et unikt godt forhold til USAs president. Donald Trump har flyttet USAs ambassade til Jerusalem, anerkjent Israels anneksjon av Golanhøydene og for øvrig støttet Netanyahu i ett og alt. Men Netanyahus utspill i 11. time av valgkampen fikk ingen umiddelbar overstrømmende mottakelse i Det hvite hus, annet enn at “amerikansk politikk ligger fast”. Hva nå det betyr. USA planlegger å legge frem en fredsplan etter det israelske valget. Det samme ble sagt før det forrige valget i april. Uansett er forventningene til Trumps “århundrets avtale” ørsmå, blant annet fordi palestinske myndigheter ikke har noen tillit til den nåværende amerikanske administrasjonen.

Netanyahu frykter å tape valget på tirsdag til tidligere general Benny Gantz og hans blåhvite allianse. Han frykter også utfallet av korrupsjonssakene mot ham som kommer for retten i oktober, hvis ikke et flertall i parlamentet vil gi ham immunitet. I valgkampen forsøker Netanyahu å appellere til nasjonalistiske velgere på ytre høyre fløy for å styrke sitt eget parti, Likud. Budskapet er at bare han kan forsvare de israelske bosettingene på den okkuperte Vestbredden, og landets sikkerhet.

Hvis Netanyahu vinner valget, og gjennomfører sitt løfte om å annektere store deler av Vestbredden, vil tostatsløsningen være død. Hvis palestinske befolkningssentra på Vestbredden blir redusert til små øyer innenfor et større Israel er det ikke lenger noe å forhandle om. Det gir ingen farbar vei mot fred eller sikkerhet, verken for israelere eller palestinere. Slike ensidige handlinger, uten forhandlinger, vil isolere Israel internasjonalt og styrke de som oppfordrer til økonomisk boikott. Vi er mot enhver form for boikott av Israel, slik vi også er mot Netanyahus forsøk på å tegne nye grenser på palestinernes bekostning. Dette er et farlig spill i 11. time av valgkampen. Det kan kanskje hjelpe Netanyahu på kort sikt. Men vi mener det skader Israels langsiktige interesser. For palestinerne vil det være en katastrofe.

