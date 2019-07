TRAVEL KALENDER: – Kanskje er det summen av alle arbeidsoppgaver, både på jobb og privat som er problemet. Dette må vi finne ut av sammen, skriver Storheim i dette innlegget. Foto: Annemor Larsen

Debatt

#Stressa2019: – Sykefravær er ikke et privat anliggende

Å gjøre det opplevde stresset om til en debatt om ryddige hjem, avslutninger av ulike slag, kakemiks og ferdigmat er en undergraving av ulike utfordringer hver og en arbeidstager står i.

Nå nettopp







CAROLINE STORHEIM, fagleder og daglig leder

Debatten om stressa kvinner har inntatt sommernyhetene, og nok en gang er det vi kvinner som er i sykefraværslyset. Én av tre kvinner oppgir i en undersøkelse gjennomført av YouGov for Kamille at de har hatt sykefravær knyttet til stress.

Dette har bidratt til at Madeleine Strand, redaktør og målgruppesjef i Kamille har tatt til orde og ber seg frabedt om å bli bedt om å stresse ned og slutte å være flink pike. Dette gjør at debatten svinger innom Toro kakemiks og Fjordland, med god hjelp fra Gry Anita Langsæther, jurist og rådgiver innen arbeidsrett i Sticos. For her snakkes det visst om stress på hjemmebane som årsak til det opplevde stresset. La meg nyansere dette stressbildet litt.

les også #Stressa2019: – Det handler ikke om Fjordland eller posesupper!

Kvinner som opplever stress, opplever ikke stress kun på hjemmebane. Vi vet at arbeidsmarkedet i dag fortsatt er kjønnsdelt. Det er flere kvinner enn menn i omsorgskrevende yrker. I omsorgskrevende yrker har ikke kvinner goder som fleksitid eller hjemmekontor. For de som ikke har innsikt i dette kan jeg forklare at det for sykepleiere, lærere, barnehagelærere, barnehagemedarbeidere, skole- og AKS-medarbeidere osv. rett og slett ikke er mulig å utføre arbeidsoppgavene sine hjemmefra.

Vi som jobber i disse ulike sektorene vet også utmerket godt at det i dag kan være bemanningsutfordringer og økt tidspress på bakgrunn av ulike kvalitetsmål. Mange opplever et høyt emosjonelt press og stress i disse yrkene, i tillegg til det fysiske stresset de hver dag står i når de utfører sine arbeidsoppgaver.

For mange kvinner, og menn, kan dette være noe man ikke klarer å stå i over tid uten at det går på helsen løs. Disse arbeidstagerne er også med i statistikken. Å gjøre dette opplevde stresset om til en debatt om ryddige hjem, avslutninger av ulike slag, kakemiks og ferdigmat er en undergraving av ulike utfordringer hver og en arbeidstager står i.

#Stressa2019: Stress-debatten ruller og går i VGs flater, etter at Kamille-redaktør Madeleine Strand skrev om kvinner som sykemelder seg som følge av stress i innlegget «Jeg har skulket jobben. Det må vi snakke litt om». Torsdag fulgte Gry Anita Langsæther opp med å stille spørsmålet «Skal arbeidsgiver betale for kvinners stress på hjemmebane?». Vil du skrive innlegg i debatten? Send mail til debatt@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer vg-expand-down

les også #Stressa2019: – Jeg har skulket jobben. Og det må vi snakke litt om.

Gry Anita Langsæther er inne på noe av problematikken. Arbeidsgivere kan i stor grad tilrettelegge for sine arbeidstakere i ulik grad. Det fordrer selvfølgelig at arbeidstakeren er ærlig på hvilke utfordringer og behov vedkommende har.

Sykefravær er ikke et privat anliggende. Det er et felles ansvar å forebygge sykefravær, og når sykefravær oppstår er det vår plikt som arbeidsgivere å følge opp den sykemeldte.

Kanskje er det summen av alle arbeidsoppgaver, både på jobb og privat som er problemet. Dette må vi finne ut av sammen. Å slenge kakemikser og ferdigmat på bordet er ikke løsningen på stress- og sykefraværsproblematikken. Det er ren og skjær bagatellisering. Og husk dette da, dere; to av tre er sykemeldte av andre grunner enn stress.

God sommer!

Publisert: 02.07.19 kl. 13:48