Foto: Roar Hagen

Kommentar

Smittsomt bompengeopprør

Folket viser fingeren til makta. Nå lever både veier, bomstasjoner og politikere farlig.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå nettopp







En skulle tro bompengene hadde kommet inn i landet som en slags snikende ullteppe. Ikke vedtatt med overveldende flertall i kommunestyrer og storting. Politikerne virker fullstendig tatt på sengen. Riv bommene, sier Ap-lederen. For høyt nivå, fastslår statsministeren, som om dette er noe alle vet. Samferdselsministeren toer sine hender og høres ut som han ikke har hatt noen som helst befatning med saken. Velgerne vet bedre.

Bompengene har satt norsk politikk på hodet. Bompengepartiet er nå Bergens største parti. Veksten har vært eksplosiv. En beregning Poll of polls har gjort viser at kun 785 bergensere ville stemt på Bompengepartiet i høst. På et drøyt halvår har tallet steget til 33 235 velgere. Bare i Bergen. Smittefaren er det ikke noe i veien med. Bompengeopprøret sprer seg som vannkopper i barnehagen. I Tromsø vil plutselig ti prosent stemme på et bompengeparti. Ifølge Nordlys sier hele 46 prosent av de spurte at bompenger er avgjørende for valg av parti. Hvem vet hva som skjer når 54 nye bomstasjoner åpner i Oslo i juni.

les også MDG-Lan: Jeg elsker bomringen!

Politikerne har bråvåknet. Nu gjelder det at vise handlekraft. Nåde den bomstasjon som ikke allerede er bygd. I Arendal sier bystyret helt nei til bompenger. Det lenge planlagte bompengeprosjektet i Buskerud fikk tommelen ned. I Høyrestyre Drammen er det planlagt 40 bommer i og rundt byen, men de nye Høyre-toppene har snudd. Det er flere omkamper på gang på Jæren. Flere ordførere har ombestemt seg. Både i Grenland, Tromsø og Kristiansand er det varslet lignende snuoperasjoner. Til og med i gamle Nord-Trøndelag, som knapt har hatt en bomstasjon på sin jord, snakkes det nå om et mulig bompengeopprør. Dersom det skulle komme en bom dit en gang. Bedre føre var.

Lenge før valget har saken fått konsekvenser. Bare den siste uken har debatten om veifinansiering flyttet seg mer enn den har gjort på mange år. Veiprising blir omsider vurdert med større alvor. Det kommer også seriøse forslag om å kutte i kostnader. SV kaller alle de nye motorveiene en luksusfelle og vil blant annet nedskalere firefelts motorveier og kutte fergefri E39 på Vestlandet. Frp vil ha slutt på ekspressykkelveier og arkitekttegnede T-banestasjoner. Sannsynligvis har begge ett og annet poeng. Det er all grunn til å se nøyere på om alle prosjektene virkelig er nødvendige. Om man i bompengerusen er blitt i overkant ekstravagant. Men det er å kaste blår i øynene på folk å gi inntrykk av at bompengene forsvinner. Det er åpenbart for nesten alle at veier fortsatt skal finansieres av dem som kjører på dem. Selv om man finner nye og mer rettferdige innkrevingssystemer, skal bilistene betale. Rundt de store byene må det fortsatt være et mål å redusere unødvendig bilbruk og gjøre det mer attraktivt å gå, sykle og reise kollektivt.

les også Her står bom-omkampene: Drammen, Jæren og kanskje Tromsø

Bomsaken kan også endre maktforholdene i lokalpolitikken. Bompengepartiet stjeler fra de fleste partiet, men særlig fra de tre store: Høyre, Ap og ikke minst Frp. Sp ikke har ikke samme markante fremgangen på Vestlandet som resten av landet fordi proteststemmene går til bompengepartiene. Størst er usikkerheten i Bergen. Men også i de andre storbyene kan bompengepartiet bli en x-faktor som gjør valget langt mer spennende. I Tromsø har eksempelvis de rødgrønne et favorittstempel. Kombinasjonen av bompengemotstanderne og Senterpartiets fremgang kan endre dette.

les også De jævla bompengene

Det er lenge siden vi har sett at en enkeltsak har en så mobiliserende kraft. At den saken skulle handle om akkurat bompenger, fremstår nok absurd for en del. Ikke minst når det skjer samtidig som skolebarna streiker for klimaet. Det er likevel litt vakkert at demokratiet har slike sikkerhetsventiler. Det har fint lite for seg å angripe Bompengepartiet, eller å avkreve dem svar på hva de mener om eldreomsorg, skole og eiendomsskatt. Det er bare tøys. Bompengepartiets eksplosive fremgang handler kun om at de etablerte partiene har sovet i timen og ikke har fanget opp den gryende motstanden.

Likevel drister jeg meg til å tro at den epidemiske smitteeffekten handler om litt mer enn bompenger. Det er folkets måte å vise fingeren til dem som bestemmer.

Publisert: 27.05.19 kl. 09:18