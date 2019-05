SPØRRE FØRST: – Det er klart at vi også kan tydeliggjøre i straffeloven at sex uten samtykke er voldtekt, skriver Petter Eide. Foto: Helge Mikalsen

Samtykkedebatten: – Et nei skal være et nei

VG skriver i sin leder 3. mai at et krav om å si ja til sex ikke er noe for lovverket. Hva da med de tusenvis av kvinnene som opplever overgrep de ikke har samtykket til, men heller ikke blitt truet til?

PETTER EIDE, stortingsrepresentant (SV)

SV mener at det er en selvfølge at all sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, så er det voldtekt. I dag er voldtekt definert som seksuell omgang fremtvunget ved vold eller truende adferd, eller ved å utnytte bevisstløshet eller utnytte en som er ute av stand til å motsette seg handlingen. At man ikke ønsker å ha sex, og til og med sier ifra om det, er ikke nok.

Dette fører mest sannsynlig til at mange saker som burde vært etterforsket som voldtekt ender med henleggelse. Rundt 75-80 prosent av sakene som etterforskes av politiet blir henlagt, og bare et fåtall ender i domstolene. Jeg mener dette er en justispolitisk skandale.

Å endre straffeloven ved å innføre krav til samtykke ved sex er bare ett av mange nødvendige tiltak for å få endret dette. Derfor har SV blant annet foreslått å øremerke midler til å styrke etterforskningen av voldtekt og vold i nære relasjoner. Men at vi trenger mange forskjellige tiltak, betyr ikke at en slik lovendring bare er symbolpolitikk. Eller at en slik paragraf vil bli «intetsigende», som VGs leder påstår.

De fleste voldtekter skjer i nære relasjoner. Fire av ti kvinner som har rapportert om voldtekt oppgir at det var partneren eller ekspartneren som stod bak. Kvinner forteller om situasjoner hvor de føler stor skam for at de ikke reagerte sterkere, at de «frøs» og ikke fysisk satte seg til motverge. En samtykkebestemmelse ville i slike tilfeller kunne føre til økt beskyttelse for offeret. At man blir tatt alvorlig, og at man forstår at man kan ha blitt utsatt for en voldtekt, selv om man ikke skrek eller slo.

Noen harselerer med samtykkebegrepet ved å spør om man da skal inngå kontrakt hver gang før man har sex. Men alle som har vært intime og hatt sex med et annet menneske vet at dette ikke trenger å være så vanskelig. Er man i tvil om den man vil ha sex med ønsker det, da bør man avstå eller spørre. Og ja, samtykke kan skje med både ord og handling.

Norge er ikke alene om å diskutere behovet for en samtykkebestemmelse. Det har allerede blitt innført i land som Sverige, Skottland, Canada, Irland, Belgia, Tyskland og England. Og i straffeloven § 297 er det allerede straffbart å foreta en seksuell handling med noen som ikke har samtykket i det. Når vi kan tydeliggjøre behovet for samtykke når det gjelder tafsing, mener jeg det er klart at vi også kan tydeliggjøre i straffeloven at sex uten samtykke er voldtekt.

