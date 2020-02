Kommentar

Du kommer til å få corona

Det er bare et spørsmål om tid før viruset sprer seg videre rundt om i Norge. Og at du får det. Men det er ikke sikkert du blir særlig syk.

Equinor-ansatte som har vært i utlandet, har fått pålagt to ukers hjemmekontor for å unngå coronasmitte. Venezia har avlyst karnevalet. Operaforestillinger på La Scala er tatt av. Det samme er fotballkamper og motevisninger i Milano. Helseministeren i Iran har fått viruset. Østerrikske hotellgjester må være inne. «Mission Impossible»-innspillingen med Tom Cruise er satt på hold. 50 millioner kinesere er satt i karantene.

Vi får ikke til å kverke dette viruset. Det første tilfellet er påvist i Norge, og det kommer nok til å herje også her. Ifølge ekspertene skal du ha en stor porsjon flaks for å ikke få det.

Den gode nyheten er at det ser ut til å være liten sjanse for at friske, unge mennesker dør av covid-19. Det er heller ikke sannsynlig at du blir spesielt syk.

Som med sesonginfluensa, er det eldre og syke som rammes hardest. Tallene er usikre, så klart, fordi vi ikke vet hvor mange som er smittet. Men opp til 50 års alder ser dødeligheten per nå ut til å være på 0,4 prosent, altså at fire av tusen dør. I vanlig sesonginfluensa er det tilsvarende tallet 0,1 for alle grupper, altså dør én av tusen.

Om det ikke var for at vi var så oppskremt, ville vi kanskje ikke merket det en gang.

Men når helsedirektør Bjørn Guldvog ifølge NTB vurdere å sperre av byer og bydeler i Norge, virker det dramatisk.

Antagelig må vi ha litt drama. I ettertid er det enkelt å si at vi overdrev svineinfluensa. Statsråd Bjarne Håkon Hanssen sa at 13.000 kunne dø. Tallet ble 32. Men vi vet ikke hvordan det hadde gått, om vi hadde underdrevet faren.

Det finnes ikke noen medisin mot virus. Vaksinen kommer tidligst om et år. Vi har i bunn og grunn de samme metodene i dag som i tidligere tiders pestutbrudd og influensa.

– Bruk av karantene, å isolere folk og hindre ferdsel, det er det samme tiltakene som man brukte i Europa i gamle dager, sier professor emeritus Ole Jørgen Benedictow som kommer med en ny utgave av «The Black Death: The Complete History» til høsten.

Da Europa endelig klarte å knekke pesten på 1600-tallet, var det ved å isolere folk. Selve ordet «karantene» kommer fra det italienske «quaranta» som betyr 40. Så mange dager måtte handelsskipene vente før de fikk legge til kai i Venezia.

Lenge før menneskene ante noe om smitte – Svartedauden ble sett på som Guds straff for våre synder – hadde man en følelse av at kontakt ikke var bra.

Når Island og Finland var de eneste europeiske landene som ikke ble rammet av Svartedauden, var det fordi de hadde små befolkninger med minimal kontakt med omverden. Polen slapp heller ikke unna, som man tidligere har ment. Milano klarte muligens å begrense pesten ved å stenge bymurene.

Det samme prinsippet for smittebegrensning gjelder i dag, og problemene er de samme. Vi trenger varer, mat, vaskemaskiner, microchipper og mye annet.

Når Milano fikk pesten, var det nok fordi de måtte åpne bymurene for å få inn mat.

Svartedauden spredte seg i en tid med befolkningsøkning og globalisering. I dag er verden enda mindre og mye mer sammenvevd.

SARS nevnes ofte som et eksempel på en sykdom som ikke fikk like store konsekvenser som fryktet. Men i 2003 sto Kina for fire prosent av global verdiskapning. I dag er det 20.

Børsene verden rundt har stupt. Verdenshandelen er rammet. Og kanskje har økonomene like interessante corona-spådommer som smittevernlegene.

Ekspertene nedjusterer sine spådommer for vekst i Kina og dermed hele verdensøkonomien. Norges Bank sier de følger godt med på corona.

I dag kommer kinesere på nordlys-ferie til Nord-Norge, de ser Hollywood-filmer og kjøper europeiske biler. El-bilrevolusjonen er drevet av Kina. Og kinesiske varer er helt sentrale for at vi skal kunne lage våre produkter.

Men ikke bare det, viruset kan få noe fundamentalt å si for hvordan vi organiserer oss.

Det er blitt en trend å flytte produksjonen hjem igjen fra Kina. Coronaviruset øker tempoet i denne prosessen, mener Financial Times’ kommentator Rana Foroohar, som ikke bare ser lyst på det. Globale standarder kan ryke. Verden kan bli mer splittet.

Coronaviruset oppsto i Wuhan der Mao ble kjent for elvesvømming i 1966. Den gang hadde vi mye mindre samhandling med Kina.

I dag nyser Kina, og verden blir forkjølet. Det coronaviruset viser oss, er hvor avhengig vi har blitt av verdens nest største økonomi. For når Kina blir syk, er ingen immune.

Publisert: 27.02.20 kl. 07:26

