Adopsjonsloven må være til å forstå

Lover som regulerer forhold mellom barn, foreldre og steforeldre må tilpasses skiftende familieformer. Det viktigste er å ivareta barnets interesser, men det er ikke opplagt hvordan dette sikres best i ulike familieformer.

AURORA HANNISDAL

KIM HANNISDAL

Flere medier har fortalt historien om Anne Bleiklie som ikke får adoptere sin yngste sønn. Som konstituert barne- og familieminister må Ida Lindtveit Røse være forberedt på å besvare spørsmål fra flere stortingsrepresentanter om saken. Hun har varslet en gjennomgang av barneloven.

Det er bra at Bleiklies sak løftes frem. Det gir håp om at urimelige utslag av dagens lovverk kan endres.

Begrunnelsen i avslaget på Bleiklies søknad er at adopsjon ikke er til barnets beste. Det må oppleves absurd. Det er en opplevelse vi kan kjenne oss igjen i. Vi har vært gjennom det samme. Forskjellen er bare at barnet i vårt tilfelle var 33 år da Bufdir i avslaget mente å vite hva dets beste var. At Aurora var av en annen oppfatning, var uvesentlig.

Enda så ulike sakene er, har de viktige fellestrekk. De viser at balansepunktet mellom stat og individ er et annet i familie- og adopsjonsretten enn vi normalt aksepterer. Med lov i hånd tar staten tar plass i enkeltmenneskers intime livssammenheng og regulerer forhold mellom nærstående. De er også eksempler på at biologisk opphav i adopsjonssaker per default overtrumfer relasjoner og momenter som kan være vel så relevante. I noen tilfeller ender det helt galt, som i Bleiklies og vår sak, der utfallene strider mot alminnelig fornuft og rettsfølelse.

Vår relasjon ble etablert da Aurora var ett år. Hun husker ikke noe liv uten sin stefar, men i juridisk forstand er vi helt fremmede for hverandre. Slik vil adopsjonsmyndighetene at det fortsatt skal være. Da hjelper det ikke at Auroras mor, hennes bror og stefar ønsker en rettslig anerkjennelse av relasjonen. Også Auroras biologiske far ga sin støtte til adopsjon før han døde i 2011. Heller ikke det teller.

I 2018 ble adopsjonsloven endret for å tillate voksen stebarnsadopsjon når det finnes to foreldreskap, altså der begge biologiske foreldre er kjente. Lovendringen bygget på anbefalinger fra Adopsjonslovutvalget, som mente adopsjon for stebarn som har fylt 18 år kunne være aktuelt «dersom stebarnet har behov for rettslig anerkjennelse av følelsesmessige bånd til søker». «For å gi lovverket den nødvendige fleksibilitet foreslår utvalget at adopsjonsloven åpner for at steforelder kan adoptere tidligere stebarn, selv om barnet har to juridiske forelder», skrev utvalget.

I lovforslaget daværende barne- og familieminister Solveig Horne la frem for Stortinget, skrev hun at adopsjon av voksne skal være forbeholdt relasjoner hvor det har en egenverdi at det offentlige ved adopsjon anerkjenner og bekrefter rettslig et etablert følelsesmessig forhold. Vi hadde i forkant sendt ministeren et brev til støtte for utvalgets anbefalinger. I brevet beskrev vi Auroras oppvekst, vår felles historie og bakgrunnen for vårt ønske om adopsjon. I livsfasen Aurora nå befant seg, handlet ikke spørsmålet lenger bare om oss to. Ønsket om en rettslig anerkjennelse handlet også om forholdet mellom Auroras fremtidige barn og deres bestefar.

I lovforslaget sto det senere å lese at «behovet for den samfunnsmessige anerkjennelse som ligger i en adopsjon kan imidlertid melde seg også etter eksempelvis 30 år, for eksempel når den som søkes adoptert får egne barn».

Vi mente å ha en god sak. Vi begrunnet søknaden med at adopsjonen «vil juridisk og formelt bekrefte den relasjonen som har vært mellom oss siden Aurora var ett år gammel, sosialt og følelsesmessig. Vi har vært og er som far og datter for hverandre. At hun også har hatt en biologisk far som hun hadde et godt og nært forhold til, rokker ikke ved dette. Hun har vokst opp med to fedre, med meg i det daglige. Dette er den rent eksistensielle bakgrunnen for søknaden, det handler om hvem vi er for hverandre».

Svaret kom som avslag. Alle vilkår for adopsjon var oppfylte, men at det hadde vært kontakt med far var avgjørende. «Bufetat har ut fra dette kommet frem til at adopsjon ikke er til Auroras beste». Avslaget ble anket og vurdert i Bufdir, som kom til samme konklusjon. Auroras egen vurdering om hva som er viktig og riktig for henne er ifølge myndighetene feil. Hun vet ikke sitt eget beste, må vi forstå det som.

Og flere ankemuligheter finnes ikke.

Vi kjenner tvil om dette er et utfall lovgiverne hadde sett for seg da loven ble vedtatt, og kan ikke utelukke feil skjønnsutøvelse fra Bufdir. Uansett årsak, resultatet er at åpningen Adopsjonslovutvalget ønsket å gi for voksen stebarnsadopsjon i saker med to foreldreskap, knapt eksisterer.

Statsråd Røse vil gjennomgå Barneloven etter å ha lest Anne Bleiklies historie. Det kan nok være lurt. Hun bør ta en kikk på Adopsjonsloven i samme slengen. Et godt prinsipp i gjennomgangen bør være at lover og utslagene de gir må være til å forstå.

Publisert: 15.07.20 kl. 08:48

