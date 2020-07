HETS PÅ NETT: – I Tyskland risikerer Facebook og andre plattformeiere bøter på opptil 500 millioner kroner dersom de ikke fjerner hatefulle ytringer innen 24 timer. En modell med gigantbøter til plattformeierne er en løsning som også bør vurderes i Norge, skriver Olsen i dette innlegget. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Distributører av netthets bør få gigantbøter

Facebook og andre sosiale medier kunne blitt et viktig verktøy for å styrke demokratiet. I stedet har teknologigigantene blitt de største globale distributørene av netthets, hatefulle ytringer og falske nyheter.

STEINAR J. OLSEN, medlem Ytringsfrihetskommisjonen

Demokratiet vårt er avhengig av at folk ikke blir presset til taushet. Gjennom falske nyheter og hatefulle ytringer har vi sett hvordan skjulte aktører manipulerer valg og påvirker samfunnet. Også i Norge. Det er viktig å sikre større innsyn og større åpenhet, og få flere til å våge og delta i samfunnsdebatten - også når meningene er kontroversielle.

Den økte spredningen av netthets og hatprat har ført til at ytringsfriheten er under press. Det er en utfordring å ivareta ytringsfriheten når globale teknologigiganter som Google og Facebook styrer en stadig større del av samfunnet og hverdagen vår. Med en enorm mengde informasjon og filtrering redigerer de virkeligheten.

Facebook er Norges største sosiale medieplattform og et nettsted hvor det jevnlig publiseres netthets. Mange har erfart at hatefulle ytringene ikke blir fjernet av Facebook selv om hatretorikken rapporteres til teknologigiganten.

Facebook Norge er utfordret på ansvaret de som plattformeier har, og svaret at vært at de selv ikke foretar lokale og konkrete innholdsvurderinger av det brukerne publiseres. Dette oppleves som ansvarsfraskrivelsen fra landets største sosiale medienettsted.

Jeg vil gjennom arbeidet i Ytringsfrihetskommisjonen ta initiativ til at også Norge finner måter som kan stille de mektige formidlerne effektivt til ansvar når de tillater systematisk spredning av netthets og hatprat på sine plattformer.

I Tyskland risikerer Facebook og andre plattformeiere bøter på opptil 500 millioner kroner dersom de ikke fjerner hatefulle ytringer innen 24 timer. En modell med gigantbøter til plattformeierne er en løsning som også bør vurderes i Norge. Penger er et språk de globale teknologigigantene forstår.

Teknologiselskapene som i dag dominerer, har en gullkantet forretningsmodell som har gjort dem til globale aktører. Til høystbydende selger de tilgang til kunder, til innbyggere – og til velgere. Gigantene selger en sylskarp digital tilgang til menneskene det er størst sannsynlighet for at budskapet vil påvirke – og plattformeierne vet mer om oss en de fleste er klar over.

De som har tilstrekkelig kunnskap og forståelse for hvordan de kontinuerlig optimaliserende algoritmene fungerer, har best mulighet for å nå frem med budskapet til den enkelte. Dersom man selger turtøy eller shampo, så er disse metodene ikke nødvendigvis urovekkende. Men selger man falske nyheter, hatefulle ytringer og desinformasjon, er disse metodene farlige.

De globale teknologigigantene har all interesse av å beskytte forretningsmodellen og pengestrømmene de har fått hånd om. Det er ingen grunn til å tro at de vil regulere seg selv. Dersom de hadde hatt et ønske om å ta tilstrekkelig ansvar for skadeeffekten av sin virksomhet, så ville de gjort det for lenge siden. Men det er for lønnsomt å la være. Derfor melker gigantene gullkalven så lenge de kan.

Vi bør kanskje ikke bli overrasket over at teknologiselskapene ikke tar ansvar selv om de har råd til å rydde opp. Dersom et av de globale plattformselskapene skulle ta et samfunnsansvar ved å legge tilstrekkelig bånd på seg selv, står de i fare for å bli utkonkurrert av andre aktører som står i kø for å tilrive seg deres posisjon. Sterkere nasjonal og internasjonal regulering er derfor nødvendig for å beskytte innbyggerne og de etablerte samfunnsmodellene.

Da PST presentere den nyeste trusselvurderingen ble netthets omtalt for første gang. «Særlig utsatt er unge politikere eller politikere som er engasjert i innvandrings-, miljø- og avgiftspolitikk», stod det i rapporten. Når sjikane og hatefulle ytringer truer en hel generasjon klimaengasjerte ungdommer, er vi i ferd med å miste noe altfor verdifullt i samfunnsdebatten. Og de er ikke de eneste som vegrer seg for å ytre sin mening i det offentlige ordskiftet.

Sosiale medier kan bli til velsignelse eller forbannelse for ytringsfriheten. Jeg er bekymret for at det siste er i ferd med å skje. De globale plattformeierne står i fare for å bryte ned både enkeltmennesker og det offentlige ordskiftet gjennom distribusjon av hets, sjikane og falske nyheter. Dette vil gigantene trolig fortsette med så lenge det er lønnsomt og bidrar til å sikre deres forretningsmodell. 

Dette må endres, for det skal ikke være hatet, algoritmene og pengene som styrer demokratiet.

