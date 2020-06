Leder

Riktig justering av utskjelt reform

Tirsdag la justisminister Monica Mæland frem den lenge varslede politimeldingen, som et slags svar på kritikken mot politireformen. Foto: Fredrik Hagen

Det har gått nesten fem år siden reformen med det famøse navnet «nærpolitireformen» ble innført. Siden har det vært uro og debatt rundt politiet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det har stadig vært bekymring for lang responstid, og at tryggheten til folk i distriktene er svekket som følge av sentralisering. Tirsdag la justisminister Monica Mæland frem den lenge varslede politimeldingen, som et slags svar på dette.

Det er lett å glemme at reformen ble gjennomført for å bøte på åpenbare svakheter ved vår beredskap. Det mest alvorlige eksemplet var politiets håndtering av Utøya-tragedien. Politiet var dårlig rustet, organisert og ledet. Gjørv-kommisjonen leverte i etterkant en nådeløs beskrivelse av «ressursene som ikke fant hverandre». Det var helt åpenbart at vi måtte tenke helt nytt rundt politi og beredskap.

Samtidig måtte også politiet tilpasse seg et annet kriminalitetsbilde. Den tradisjonelle vinningskriminaliteten har eksempelvis gått ned, mens seksuallovbrudd og overgrep mot barn har økt. Det siste skyldes sannsynligvis at kompetansen og innsatsen rettet mot dette området, er blitt bedre. I tillegg ser vi at også kriminaliteten er blitt digitalisert. Derfor var de viktigste grepene i reformen nødvendige.

Likevel har reformen åpenbare svakheter. Spesielt har det vært en reell bekymring for at avstanden mellom lensmannskontorene har blitt vel lang. I store deler av landet opplever folk at de faktisk har mistet sitt nærpoliti. Det gjør både noe med folks trygghet og tilliten til politiet. Derfor er det positivt at regjeringen selv erkjenner dette, og at videre styrking av politiet skal skje i distriktene. Samtidig sier Mæland at effektiviseringen av politiet skal fortsette. Det er ingen enkel kombinasjon.

Norge er ikke et enkelt land. Store avstander og mange tynt befolkede områder gjør det krevende å ha den samme nærheten. Politiet må ikke bare komme, de må også være i stand til å løse problemene. Det kreves eksempelvis mange ansatte for å bemanne en patruljebil. Derfor er det også helt riktig å styrke dette leddet. Det er neppe nok til å stilne protestene fra særlig Senterpartiet, men forhåpentligvis tar det oss et skritt nærmere trygghet for polititjenester uansett hvor du bor i landet.

Vi må heller ikke glemme at kriminalitetsbildet er veldig ulikt. Sosiale problemer, rusbruk og gjengproblematikk er som regel knyttet til de store byene, og i særdeleshet Oslo. På et lite område sentralt i hovedstaden foregår 11,6 prosent av all anmeldt kriminalitet i Norge. Ifølge politiet selv kunne de sikkert mangedoblet antallet narkotikasaker bare et steinkast fra politihuset på Grønland hadde de bare hatt mer ressurser.

Diskusjonen vil i stor grad havne om politiet har nok ressurser, og det er et spørsmål som handler om langt mer enn distriktspolitikk.

Publisert: 24.06.20 kl. 09:20

