Leder

Grenseløse Boris

I et brev til EU-president Jean-Claude Juncker foreslår Boris Johnson å gi Nord-Irland unik status som «litt innenfor, utenfor EU». Nord-Irland skal ut av tollunionen, men opprettholde rettigheter som del av det indre marked for landbruksprodukter og industrielle varer. Det vil innebære en faktisk tollgrense mellom Storbritannia og Den irske republikk.

Nå nettopp







Kompromisset kan tolkes som et velvillig håndslag. Men også som en prøveballong om grensespørsmålet, lik den som tirsdag kveld ble lekket til The Daily Telegraph. Den ble umiddelbart skutt ned. For samtidig gjentar Johnson sitt mantra om «alternative løsninger» i stedet for en permanent grensekontroll, noe han vet EU kommer til å avvise. På grunn av Langfredagsavtalen mellom den britiske og den irske regjeringen i 1998, ønsker ingen å gjenopprette de forhatte grensepostene.

les også Slik er Johnsons brexit-plan: Vil ha tollgrense mellom Irland og Nord-Irland

Problemet er bare at Johnsons forslag vil bety en reell tollgrense inn til EUs indre marked. Det finnes ikke én grenseovergang i verden mellom to tollområder som ikke praktiserer fysisk tollinspeksjon. Både EU og Irland frykter at en åpen grense vil gjøre Nord-Irland til en bakdør for smuglere og andre med uærlige hensikter. Alternativet er grensepoliti og tollposter, noe som vil være i strid med intensjonene i fredsavtalen, og dermed helt uaktuelt.

les også Boris Johnson: – Vi elsker Europa, vi elsker europeere

Med mindre Boris Johnsons brexitplan inneholder en hemmelig klausul som først vil bli avslørt når EU skal behandle den på statsledernes toppmøte om to uker, kan det synes som et mysterium hvordan den britiske statsministeren har tenkt å oppfylle sitt løfte om å ta landet ut av Europaunionen 31. oktober.

Slik Boris Johnson ser det har Brussel ni dager på seg til å komme ham i møte: Hvis han ikke får aksept for sine betingelser innen 11. oktober, løser han ensidig Storbritannia fra EU, avvikler tilknytningen til tollunionen og etablerer sin egen grenseløse plan for overgangen mellom Nord-Irland og Den irske republikk.

les også Bom igjen, Boris

Spørsmålet forfatningseksperter og det øvre embetsverket i Storbritannia stiller seg selv og hverandre er hvordan statsministeren kan gjøre dette uten å komme i konstitusjonell konflikt med rikets nasjonalforsamling.

les også Boris i knestående

Når Johnson holder fast ved at Storbritannia skal forlate EU 31. oktober, samme hva, uttrykker han også at han ikke har til hensikt å etterkomme lovpålegget fra parlamentet om å søke utsettelse dersom det ikke foreligger en avtale innen utgangen av denne måneden. Vil en slik handling kunne oppfattes som forakt for parlamentet, for britisk lov, for Dronningen?

Eller spiller Boris Johnson høyere enn noen gang fordi han oppriktig tror at EU vil gi seg i ellevte time og gi britene en bedre avtale enn det tre års forhandlinger har gitt dem?

Publisert: 02.10.19 kl. 18:38







Mer om