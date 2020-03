ÅPENHET: – Alle som jobber med forskning vet hvor vanskelig det er å være skråsikker. Gode faglige løsninger krever debatt, debatt og debatt, skriver Hilde Gunn Slottemo. Foto: Nord Universitet.

Pandemien og demokratiet

Mennesket i gata har gjennom aviser og sosiale media krevd at regjering og fagetater skulle ta grep mot coronaviruset. Skyldes dagens følelse av lett panikk at sosiale medier i dag er blitt en viktig kanal for å spre informasjon – og følelser, på godt og ondt?

HILDE GUNN SLOTTEMO, professor i historie Nord Universitet

Det er krevende tider, og en rekke vanskelige valg må tas kjapt og på usikkert grunnlag. De beslutningene som myndighetene nå tar, skal vi alle leve med i ettertid. Da er det viktig at de er basert på åpne, gjennomdrøftede, bredt forankrete standpunkter. Myndighetenes bestemmelser skal kunne ha legitimitet i lang tid framover, uansett hva som kommer til å skje, også hvis det skulle vise seg at en tar feil valg. Til det trengs kritiske stemmer og debatt.

For 17-18 år siden var Sars den store luftveisinfeksjonen alle snakket om. I 2002-03 forårsaket den en global epidemi, også da med utgangspunkt i Kina. Min mor besøkte Kina på den tida, og da hun kom tilbake ble hun satt i to ukers karantene fra jobben, selv om hun var frisk og ikke hadde noen form for symptomer. Ingen ville ta sjansen på at hun skulle bringe med seg smitte til kolleger og kunder.

To-tre år seinere, rundt 2005, var det internasjonal redsel for at viruset bak sykdommen fugleinfluensa skulle mutere slik at det kunne smitte fra menneske til menneske. Etter ytterligere noen år, i 2009, var det svineinfluensa som var det store problemet. 900 000 mennesker ble syke av viruset i Norge, 32 av dem døde – betydelig færre enn de 13 000 som myndighetene fryktet.

Det er interessant å sammenligne befolkningens opplevelse av de ulike epidemiene som har rammet oss i løpet av disse årene. Både Sars, fugleinfluensa, svineinfluensa og korona har fylt medienes spalter med skrekkhistorier og gjort at myndighetene har kommet med advarende pekefingre, beordret testing og Tamiflu. Men folks reaksjoner har vært forskjellige.

Under de forrige epidemiene var myndighetene tidlig ute med råd og formaninger. Jeg mener å huske at de ble møtt med skuldertrekk og litt lattermild harselering over media og myndigheter som hauset opp situasjonen. Hysteri! Overreaksjon!, klaget vi lett oppgitt, mens vi himlet med øynene og prøvd å leve livene våre noenlunde som normalt – selv lenge før vi visste hva disse sykdommene var. Da mamma kom tilbake fra sin reise i det østlige, pestbefengte land, var den offentlige beredskapen høy. Vi i den nærmeste familien var likevel bråkjekke og smått arrogante, selv med to småbarn på sju måneder. Selv om det ikke manglet på advarsler, satt hun med mine tvillingsønner på fanget mens vi fleipet med sykdomshysteriet. Ha ha, liksom. Som om vi var redde for Sars!

Nå, under corona-epidemien, mener jeg det har vært en annerledes stemning helt fra dag én. Etter at de første sykdomsmeldingene fra Kina kom, har det vært en følelse av alvor. Sindige, stabile mennesker har vært engstelige og redde, både for sin egen og for andres helse, selv lenge før vi visste noe om de ulike sykdommenes alvorlighetsgrad og utvikling. En av mine vanligvis så beherskede venninner illustrerer det godt: Lenge før myndighetene tok grep, krevde hun opprørt at kommunen måtte stenge barnehager og skoler – uten at hun hadde noen som helt kunnskap om hvorvidt det var et fornuftig tiltak. Det mener jeg har vært typisk: Presset på myndighetene om handling har skjedd nedenfra og opp; mennesket i gata har gjennom aviser og sosiale media krevd at regjering og fagetater skulle ta grep.

Mine erfaringer og minner er selvfølgelig anekdotiske, men de er likevel springbrett for refleksjon over mulige forskjeller mellom da og nå. Skyldes dagens følelse av lett panikk at corona-viruset så raskt fikk fotfeste i Italia, så skremmende mye nærmere enn i Asia? Eller handler det om at sosiale medier i dag er blitt en viktig kanal for å spre informasjon – og følelser, på godt og ondt? Vi vet ikke nok om dette, og de kollektive fortellingene om og opplevelsen av de ulike epidemiene må studeres grundig i årene som kommer. Jeg tviler på at forskjellene bare har medisinske og helsefaglige forklaringer, og dette er et godt eksempel på at humanistisk innsikt trengs som supplement til medisinsk i slike situasjoner.

Mine eksempler illustrerer at grensen mellom ignorering og hysteri er komplisert. I startfasen av en epidemi vet vi ikke hvilke konsekvenser en sykdom vil ha og hvorvidt det er grunn til å være bekymret. På grunnlag av den informasjonen vi som innbyggere får tilgang til, oppstår det «forhandlinger» i befolkningen om hvordan en sykdom skal forstås og fortolkes. Har vi grunn til å være redde, eller er dette noe som lett vil gli over? Hvor går grensen mellom nonchalant skjødesløshet – ja, kanskje arroganse – og massehysteri? Det kan vi ikke vite mens vi står oppe i situasjonen. Da er verden kaotisk og vi er usikre på om det er grunn til bekymring eller om det hele er storm i vannglass.

I slike situasjoner er åpenhet og offentlig debatt særlig viktig. Vi trenger saklig og nøktern informasjon fra myndighetene, og vi trenger at ulike fagfolk bryner seg mot hverandre. Alle som jobber med forskning vet hvor vanskelig det er å være skråsikker. Gode faglige løsninger krever debatt, debatt og debatt.

Men som fellesskap trenger vi mye mer enn det. I slike situasjoner dreier det seg ikke bare om å ta de medisinsk riktige valgene, men også de samfunnsmessige. Det handler om hvordan samfunnet vårt skal se ut, i dag og i framtida. Hva svarene er og hvor løsningene ligger, vet vi ikke sikkert, noen av oss. Alle de som tilhører en risikogruppe og står i fare for å bli alvorlig syke, må lyttes til. Det samme gjelder de som risikerer å bli arbeidsledige, permitterte eller vil oppleve konkurs og kanskje må stenge sitt livsverk som følge av myndighetenes krisetiltak.

Det er den krevende jobben for politikere: De skal manøvrere i et landskap mellom likegyldighet og latterliggjøring – som under Sars – og mer panikklignende tilstander, som vi kanskje nærmer oss i dag. Da trengs mange stemmer i diskusjonene, både om de medisinske og de samfunnsmessige aspektene. Det øker sjansen for å ta gode, kloke beslutninger. Ulike meninger må brynes mot hverandre, vi må debattere hvordan vi skal forstå og forholde oss til verden. Hva er viktige og riktige tiltak?

Demokratiske diskusjoner er viktig i krevende situasjoner. Det er på den bakgrunnen regjeringas forslag om ny fullmaktslov var alvorlig. Hvis den hadde blitt vedtatt slik det opprinnelige forslaget forelå, ville den lett kunne lukket beslutninger inne i regjeringsapparatet. Av den grunn protesterte en rekke jurister, og stortingsvedtaket endte også opp med en mye mer restriktivt bestemmelse enn det Solberg ønsket. Det tror jeg vi skal være glade for. For framtidas skyld.

