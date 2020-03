Foto: Roar Hagen

Lærdom av krisen

Solidariteten i EU forsvant i møte med en katastrofal pandemi. Men det er oppmuntrende tegn på at Europa er i ferd med å lære av feilene, slik den europeiske union tidligere har vokst på kriser.

Corona er det største økonomiske sjokket som har rammet Europa i nyere tid. Konsekvensene blir dramatiske. Under finanskrisen i 2008-09 var det påkrevet å gjenopprette tilliten til bank- og finansvesen. I dag blir tilliten til internasjonalt samarbeid og samhandel igjen stilt på en kritisk prøve.

Gordon Brown var Storbritannias statsminister under finanskrisen. I et innlegg i Financial Times skriver Brown at statslederne som da møttes i London innså noe helt grunnleggende: - Hvis vi ikke sto sammen, ville hver enkelt av oss falle. De mest ambisiøse planene ble ikke virkeliggjort, men tiltakene var tilstrekkelige for å snu utviklingen og skape ny vekst.

Torsdag møttes EU-lederne til videokonferanse om corona. Også lederne for G20, verdens økonomiske stormakter, snakket sammen. Situasjonen er annerledes i dag, sammenlignet med finanskrisen for tolv år siden. Motsetningene mellom USA og Kina er mye større etter flere år med handelskrig. I stedet for å samarbeide mot viruset har de hittil anklaget hverandre.

Denne gang blir regningen for å bekjempe den internasjonale krisen uendelig mye høyere enn i 2008. Veien tilbake til økonomisk stabilitet blir lengre. Men lærdommen er den samme. Hvis landene ikke klarer å stå sammen i krisen, vil alle falle utfor stupet. Det vil bety en langvarig økonomisk nedtur, med blokkerte handelsruter og økende konfliktnivå mellom nasjoner. I de enkelte land kan det oppstå stor sosial uro.

Hvert enkelt land vil ikke på egen hånd klare å utrydde coronaviruset. Så lenge viruset finnes i ett land er det en trussel for alle. Vi kan heller ikke bekjempe de økonomiske skadevirkningen helt alene. Vår økonomi er avhengig av tilbud og etterspørsel i andre land. Pandemien er global og krever en overnasjonal innsats. Å stenge seg ute er bare et kortvarig strakstiltak. Hvis økonomien settes i langvarig nasjonal karantene blir skadevirkningene enorme.

EU kan stå bedre rustet til å møte slike kriser ved å koordinere innkjøp av medisinsk utstyr og opprette et europeisk senter for krisehåndtering. For å komme ut av krisen bør Europa utvikle en investeringsplan for økonomisk gjenreisning. Ved å vise internasjonal solidaritet styrker vi vår egen motstandskraft..

