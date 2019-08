Kommentar

Minner om en reality-regjering

Regjeringspartnerne stiller ultimatum mot hverandre. Stakkars Erna.

Ferdig snakka om bom, var budskapet fra Siv Jensen. Venstre-leder Trine Skei Grande derimot, ville snakke mer.

Dagen før hadde Erna Solberg avlyst den planlagte middagen med verdens mektigste kvinne for å ordne opp.

Tysklands leder Angela Merkel ble igjen på vulkanøya for å nyte det islandske kjøkken. Erna Solberg ordnet seg privatfly hjem.

Man trenger ikke å være på Island når man har sin helt egen heitur pottur hjemme.

Og hvem bryr seg om treretters middag, når det haster med å få satt ned bompengene med to kroner i Oslo og Bergen?

Erna Solberg vil naturligvis ha slutt på den pinlige kjeklingen om bompenger for åpen scene. Det ser ikke bra ut for hennes lederevner når partnerne ikke klarer å begrense seg til å rive ut øynene på hverandre på bakrommet.

Hele poenget med å ha en flertallsregjering er at man slipper å krangle åpent. Dette er ikke noe eget punkt i Granavolden-plattformen, men å snakke så stygt om hverandre foran kamera, er egentlig det groveste bruddet på ektepakten.

Solberg-regjeringen minner for tiden om en mindretallsregjering med et frynsete parlamentarisk grunnlag. Borgerlig virker den heller ikke. Det minner mer om en reality-regjering.

Blir det krangling i huset i kveld? De castingansvarlige i «Ex on the beach» kunne ikke gjort det bedre.

I tillegg ser dette ut til å koste mye penger. Sosialistisk mye penger. Offentlige utgifter skulle egentlig ned med denne regjeringen.

For å komme seg ut av bompengekrisen, er tydeligvis ingen pris for høy å betale. Regjeringen, som tidligere i år klaget sin nød over at de ikke har råd til fregatt og regjeringskvartal, har blitt alkymister. 21 milliarder har de fått laget. De pengene går rett til parterapi.

Dette er prisen for bompengekrisen.

Hvor de skal finne pengene, har vi ikke fått høre noe om. På regjeringens budsjettkonferanse på onsdag i neste uke, må de bli enig om dette. Og de må kutte et annet sted.

For Venstre og Frp er visst ikke det ikke så nøye. For dem er det et spørsmål om ære. Og ingen vil gi seg uten en seier å presentere for sine velgere.

Å tape ansikt har Venstre gjort en gang for mye allerede, da Frp kuppet saken ved å innkalle til landsstyremøte, la frem en bompengeskisse og stilte ultimatum. Venstre kan ikke fremstå som et parti som bukker under for press fra ytre høyre på klima.

Men denne realityserien bør nok ikke få noen oppfølger.

Frp, som i seks år har fått skryt for å unngå SV-fellen, er fanget i den nå. Mens SV-folk demonstrerte mot sin egen regjering, går Frp ut mot sin egen politikk og mot sin egen statsråd.

Så har vi Venstre, som lovet å ikke gå i regjering med Frp, men som brøt løftet. Og minner oss på det hver dag. Jeg ville ikke turt å si «Hva var det jeg sa» i det partiet nå.

Begge partier har elendig oppslutning på meningsmålingene.

Men uansett hvor dårlig forholdet i regjeringen er, vil visst begge parter helst fortsette. Eller, det vil si, om det skal bli slutt, så håper de den andre går.

Egentlig var de nok ganske nær å bli enige, før det skar seg i innspurten. Bompengeskissen som er lekket til pressen, bærer preg av kompromiss. Det er ingen knallblå eller irrgrønn avtale det er snakk om.

Skissen er hverken krise for miljøet eller for bilistene. Men den ble en krise for regjeringen.

For det er selvsagt Høyre, Erna Solberg og hennes regjeringsprosjekt denne kjeklingen først og fremst går ut over.

For ikke å glemme velgerne.

For det er nok ikke så mange som ser positivt på at en intern miljøkrise preger valgkampen. Det er ikke dette som er den viktigste saken i hverdagen vår.

Mindre enn tre uker før valget, forsvinner skolemat, sykehjemsplasser og SFO i krangling. Og valgkamparrangementer avlyses fordi partitopper er opptatt av å redde stumpene av regjeringssamarbeidet.

Én borgerlig åre har denne regjeringen igjen. De er imot skilsmisse.

Men det de glemmer da, er alle de som får det bedre etter å ha gått fra hverandre.

Publisert: 21.08.19 kl. 21:09