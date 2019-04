INNSTRAMMERE: Erna Solberg og KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad ble regjeringskolleger etter abortavtalen. Foto: Tore Kristiansen

Kommentar

Litt av en abort-rekyl, Erna

Erna Solbergs gikk inn for abort-innstramming. Nå kan det ende med frislipp.

Mange advarte da Erna Solberg og KrF i vinter ville stramme inn abortloven.

Til og med i egen regjering truet kolleger med å gå inn for abort-liberalisering om Solberg presset gjennom en innstramming.

Nå kommer Aps takk for sist. For partiet vil ha en utvidelse.

Ap-helsetopp Ingvild Kjerkhol går inn for å fjerne abortnemdene og innføre selvbestemt abort til uke 18. Forslaget fra redaksjonskomiteen i Ap ligger an til å bli vedtatt på landsmøtet.

VIL UTVIDE RETTEN TIL ABORT: Ingvild Kjerhol i Ap foreslår 18 ukers selvbestemt abort. Foto: Tomm Wilgaard Christiansen

Erna Solberg ble før jul pepret av kritikk for å sette abortloven i spill. Ambisjonen om å beholde egen makt ble for tydelig. For da Solberg åpnet for innstramming, var det klart at ingen andre ivret for det, annet enn en fraksjon i minipartiet KrF.

Ved å gi den konservative delen av KrF lovnader, sikret Solberg seg partiets fortsatte støtte. Slik beholdt hun med et nødskrik statsminister-jobben. Et par stemmers overvekt i KrF Rogaland var det det sto på.

Erna Solberg var altså villig til å gå på tvers av folket og sine egne, for å beholde makten.

Saken slet hardt på Solberg. I resten av regjeringen, ja til og med i sitt eget Høyre, var motstanden mot Ernas grep sterkt. Venstre, ledet an av partileder Trine Skei Grande, lovet til og med å kjempe mot vedtaket.

Hadde det ikke vært for at metoo-kjeklingen i Arbeiderpartiet ble en lynavleder, kunne splittelsen i regjeringen blitt til en canyon.

Resultatet var at alt som kunne krype og gå av abort-eksperter kom på banen. Og for mange viste debatten at det mest logiske er å utvide retten til selvbestemt abort til 18 uker, slik man har det i Sverige.

På den måten unngår vi de forhatte abortnemdene som kan si nei til kvinner som søker abort etter uke 12.

Når Aps redaksjonskomite går inn for å utvide abortloven, betyr det at Ap stenger dørene for KrF for godt. Og at abortdebatten fortsetter.

Hos de rødgrønne vil forslaget møte motstand, særlig fra Senterpartiet. Men abort kommer til å forbli et problem for Erna Solberg.

Her har hun en dårlig sak å forsvare, en sak som handlet mest om hennes egen stilling.

Alternativet for Erna den gang var å miste statsministerjobben. Hun spilte høyt, og vant. Det hjelper selvsagt at hun selv er konservativ i abortspørsmål. Hun ønsket altså den innstrammingene hun kjempet gjennom.

Likevel må dette være en smertefull takk for sist. For en liberalisering er selvsagt det siste Erna Solberg og KrF ønsket seg da de åpnet dette ballet.

Nå vil hvert forsøk på å stramme inn abortloven bli møtt med krav om å liberalisere den. Dette er det det nest verst tenkelige utfallet av de dulgte møtene på kveldstid for å sikre Erna Solbergs plass på jerntronen.

For det verste ville selvsagt vært å gå av.

Publisert: 05.04.19 kl. 13:54