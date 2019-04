MOR OG SØNN: Jeg er, som de fleste mødre, mamma til verdens fineste unger, skriver Therese Hongrø, her sammen med sønnen Nicolai. Foto: privat

Autisme-dagen: – Den beste «kuren» for autisme er aksept, kjærlighet og trygghet

I dag er den internasjonale autismedagen. Rockesokk har allerede fått velfortjent oppmerksomhet. La oss slå et slag for autisme også, og gå kledd i blått i dag. La oss få slutt på stigmatiseringen, og for guds skyld – vaksiner barna deres.

THERESE HONGRØ, mamma til en sønn med autisme.

Jeg er, som de fleste mødre, mamma til verdens fineste unger. Jeg kan prate i timevis om guttene mine, men det er den yngste dette handler om – og i bunn og grunn om svært, svært mange andre barn, unge og voksne her i landet. Jeg vil snakke om autisme.

Verken mannen min eller jeg hadde noe særlig kunnskaper om autisme da han ble utredet. Det begynte med bekymring i barnehagen. Han snakket ikke, var ikke interessert i de andre ungene, han kunne bli fykende sint og helt utrøstelig, og han kunne bite. PPT ble kalt inn og observerte ham i barnehagen, skjemaer ble fylt ut, og vi foreldre ble kalt inn til møte.

Da de ramset opp for oss hva de hadde merket seg var det noe jeg hadde lest som flakset et sted i underbevisstheten, og på vei hjem satte vi oss og googlet. Det vi fant, og alt som skjedde under utredningen, gjorde oss godt forberedt på møtet med Ahus. Infantil autisme.

Vi fant lite seriøs informasjon om autisme på norsk, og jeg fant heller ingen Facebookgruppe om autisme. Jeg startet derfor Facebook-gruppen «Autismeforeldre i Norge» i håp om at det skulle dukke opp flere, så vi kunne utveksle erfaringer og få mer kunnskap. Jeg valgte å la gruppen være åpen, og jeg har valgt å holde på åpenheten.

Autisme er krevende og fascinerende. Vår gutt holdes et øye med hvert våkne sekund. Han har et utrolig energinivå som heldigvis får godt utløp på skolen til hverdags. Han har stor kunnskapstørst og søker selv mer kunnskap om det som interesserer ham.

Språk og kollektivtransport står høyt. Hvor mye han egentlig kan av diverse språk er vanskelig å si sikkert, men han kan en del på både engelsk, tysk, fransk, spansk og noe vi tror er vietnamesisk – men han greier ikke å svare på hva han spiste til lunsj.

Han kan hele t-banenettet i hodet og vet stort sett hva vi kan bytte til av trikk, buss og tog for å komme raskest mulig dit vi vil. Han har en fantastisk hukommelse. Han trenger struktur; vi kan ikke variere turer for mye, da blir han engstelig og frustrert. Det samme hvis det blir for mye folk og lyd rundt ham.

Det jeg dog opplever som vanskeligst er når han blir stresset og frustrert av blikk og kommentarer fra fremmede. Folk glaner og tror han ikke merker det. Han merker det, men han forstår ikke hvorfor folk stirrer. Og antivaksine-bevegelsen bidrar til stigmatiseringen ved å stakkarsliggjøre personer med autisme. Det er tungt, og det er frustrerende.

Det mangler aldri på ukvalifiserte meninger om autisme. Det man vet per dags dato er imidlertid at det er en medfødt tilstand som ikke kan kureres. Tilrettelegging i form av trygghet, gode rutiner og kjente omgivelser kan gjøre mye for funksjonsnivået. Mange har tilleggsdiagnoser hvorav noen kan bedres med kostholdsendringer, som igjen reduserer de autistiske symptomene. Men autisme kan ikke kureres. Den beste «kuren» for autisme er aksept, kjærlighet og trygghet. Som for alle.

Stigmatiseringen er en unødvendig ekstrabelastning i en tidvis svært krevende hverdag – det å stadig måtte imøtegå en del av disse mytene rundt autisme. Spesielt myten om at autisme skyldes vaksiner. Det er grundig tilbakevist, men allikevel er det mange som nekter å vaksinere – og som frykter autisme mer enn de frykter sykdom og død. Og autisme står alltid øverst på lista over potensielle vaksineskader.

I dag er den internasjonale autismedagen, og den markeres ved å gå i blått. Rockesokk har allerede fått velfortjent oppmerksomhet. La oss slå et slag for autisme også, og gå i blått i dag, andre april. La oss få slutt på stigmatiseringen, og for guds skyld – vaksiner barna deres.

Publisert: 02.04.19 kl. 11:28