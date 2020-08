ALLTID PÅLOGGET: – Først når du selv kjenner både fascinasjonen og farene ved enn app, kan du møte ungdommen med forståelse når utfordringer oppstår, skriver Helle Garberg Rånes i denne kronikken. (Illustrasjonsfoto). Foto: Thomas Brun / NTB scanpix

Kjære ungdom – jeg unner deg en pause. Kjære voksen – logg deg på!

Dersom du er én av dem som mener sosiale medier er roten til alt ondt og at løsningen på disse utfordringene er at ingen benytter slike apper før de er voksne, så vil jeg oppfordre deg til likevel å delta i eksperimentet. Bli med inn i 2020. Opprett en profil på Snapchat, Instagram og Tiktok.

HELLE GARBERG RÅNES, Mobbeombud i Malvik kommune

Ungdomstid i 2020 har noen fellestrekk med min ungdomstid på 80- og 90-tallet. Det er mye som skjer i kropp og hode, og sinnsstemningen svinger fra lykkerus til beksvart mørke på et nanosekund. Fra å være balansert, utadvendt, blid og høflig til å være sint, innesluttet, trist og i opposisjon mot det meste.

Bestevenner det ene øyeblikket – hund og katt i det neste. Forelsket og lykkelig ved frokost – dumpet og nærmest suicidal ved middagstid. Arbeidsom, vennligsinnet og til å være stolt av – eller lat, frekk og ikke til å forstå seg på.

Å ha en ungdom i hus kan være en prøvelse, det vet vi. Vi husker selv hvordan det var, og vi har lest om det og snakket om det til alle tider. Det som skrives om dagens ungdom er blant annet at de er skjøre og ikke robuste nok til å tåle motgang. Dagens besteforeldre og foreldre later i stor grad til å mene at dagens ungdom er dårligere rustet enn de selv var til å takle livet. Den greske filosofen Sokrates uttalte seg også om ungdommen i sin tid, og at de var verre enn tidligere generasjoner. Dette har blitt gjentatt i alle generasjoner siden.

Oppsummeringa fra Ungdata 2019 sier; I all hovedsak står det bra til med norsk ungdom. Ungdata viser at de aller fleste trives med det livet de lever. Ungdom er godt fornøyd med foreldrene sine, med skolen de går på, og med lokalmiljøet der de bor. Ni av ti ungdommer har nære og fortrolige venner. De fleste har en aktiv fritid der sosiale medier, dataspill, trening, organiserte fritidsaktiviteter, skolearbeid og det å være sammen med venner, preger hverdagen. Flertallet rapporterer om god fysisk og psykisk helse, og de fleste er optimistiske med tanke på egen framtid.

Det ser altså ikke ut til å være grunn til å slå alarm om dagens ungdomsgenerasjon. Jeg vil likevel imøtegå de holdningene som forfektes når det snakkes om krenkbarheten til denne generasjonen, for her tror jeg mange av oss har sovet i timen. Dersom du er én av dem som mener dagens unge knekker for lett, vil jeg oppfordre deg til å delta i et lite eksperiment.

Opprett en profil på Snapchat, Instagram og Tiktok. Anvend deretter 3-8 timer per dag i én måned på disse arenaene.

Dersom du allerede har disse appene og benytter dem daglig, så vet du hva jeg snakker om. Da vet du hva dagens ungdom daglig eksponeres for, og jeg vil anta at du har gjort deg noen tanker om hva det krever å stå i dette.

Dersom du er én av dem som mener sosiale medier er roten til alt ondt og at løsningen på disse utfordringene er at ingen benytter slike apper før de er voksne, så vil jeg oppfordre deg til likevel å delta i eksperimentet. Bli med inn i 2020.

Dersom du har barn eller arbeider med barn, er det en vesentlig del av din kompetanse som forelder eller lærer, miljøarbeider, helsesykepleier, barnevernspedagog, barnepsykolog eller annet å være oppdatert på de unges arenaer. For å kunne mene noe om disse arenaene – og for å kunne veilede i bruk av dem, trengs førstehånds kunnskap. Det får du ikke gjennom å lese om farene ved sosiale medier i media.

Først når du selv kjenner både fascinasjonen og farene ved enn app, kan du møte ungdommen med forståelse når utfordringer oppstår. Det betyr ikke at utfordringene forsvinner, men du kan rede grunnen for at ungdommen søker veiledning hos deg heller enn å lukke seg inne med det som blir vanskelig.

For nå vil jeg ta deg med tilbake til det jeg skildret innledningsvis – disse høye toppene og dype dalene som er en helt naturlig del av ungdomstida. Sterke følelser, sterke uttrykk både av glede, sinne, smerte og protest – og sterke svingninger i relasjoner til venner, kjæreste, foreldre eller lærere. Alle disse følelsene og svingningene kjenner vi.

Hva skjer så når disse turbulente følelsene møter de unges kommunikasjonsarenaer?

Det som skiller seg fra «før» eller «gamle dager» og «nå» er at kommunikasjonen aldri har en pause. Der man tidligere kunne trekke seg tilbake, fordøye og regulere følelsene – og deretter møtes igjen neste dag, senere på dagen eller om en time, er det ikke lenger noen pause. Der man tidligere kunne trekke pusten etter en krangel, tenke seg om og deretter si «Huff, så dum jeg var i sted», er det ikke lenger noen pause.

Der man tidligere måtte vente noen dager før ryktet hadde spredt seg og «alle» visste om det dumme man hadde sagt eller gjort, tar dette kun sekunder i dag. Det er heller ingen geografiske grenser til hinder, så der man før kunne flytte for å starte med blanke ark kan man nå oppleve å allerede ha et rykte som er godt kjent. Den nye jenta i klassen fremstår ikke lenger som så ukjent og spennende, og får trolig ikke mulighet til å presentere seg selv IRL (in real life).

Det dumme du sa da du var såret og sinna er ikke ord du så lett kan ta tilbake, for de ble skrevet, og kan leses om og om igjen. I tillegg kan ordene dine videresendes til andre, og de kjenner trolig ikke konteksten eller hele historien. Kommunikasjonen og eksponeringen tar ingen pause.

Det er ikke bare alt dette negative som ikke tar en pause. Alt det tilsynelatende perfekte er også kontinuerlig tilgjengelig. Fine bilder av fine mennesker med fine klær, fint hår, fin sminke, fint rom i fint hus med fint kjæledyr og fin familie. Det er lett både for ung og voksen å konkludere med at andre er mer vellykket enn en selv.

Vi kan sukke oppgitt over sosiale medier, dagens ungdom og utviklinga i samfunnet, men det er ikke nyttig. Vi kan oppriktig mene at mye var bedre og enklere før, men det er ikke til hjelp for dagens unge.

Dersom vi som voksne ikke tar steget ut i 2020 sammen med ungdommene, vil vi ikke evne å være nyttige og hjelpsomme for dem. Først når vi er villige til å prøve å gå litt i deres sko kan vi bidra til å gjøre veien mulig å gå uten å få for store sår. Vi må kjenne deres arena for å kunne påvirke den og veilede dem i bruken av den. Vi kan bidra til at de får en sårt tiltrengt pause, men vi kan ikke bruke pekefingeren for at de skal ta den. Ungdom vil tidvis anklage foreldre og andre voksne for «Ikke å skjønne noen ting!». Det er naturlig, og det skal vi tåle – men vi kan gå inn for at de ikke skal ha rett når de hevder det.

