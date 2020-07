SVARER: Steinar Aase.

Hvem «lever av statsbudsjettet»?

I VG 28. juli sto et debattinnlegg av stortingsrepresentant Margret Hagerup (H). Hun hevdet at veksten og jobbene etter coronakrisen må komme i privat sektor, og skrev: «Mer enn noen gang trenger vi jobber som gir inntekter til statsbudsjettet og ikke bare lever av statsbudsjettet.»

Steinar Aase, Overlege, professor dr. med.

Videre skrev hun at «Vi er avhengig av privat sektor for å skape mer og inkludere flere. Velferden bygges på skuldrene til bedrifter som gir skatteinntekter til alt vi er glad i.»

Jeg må minne om at det ikke bare er private bedrifter som gir skatteinntekter. Hagerup har rett i at vi er avhengige av privat sektor for å skape mer, men jeg vil tilføye at vi også i høy grad trenger offentlig sektor for dette.

Den kreative aktiviteten i offentlig sektor er neppe mindre enn i den private. I en kronikk i VG 28. juni i år (s. 37) minnet jeg om dette. Jeg nevnte eksempler som at det ofte er undervisning og forskning på offentlige universiteter som gir mulighet for inntjening i privat sektor. Jeg minnet om at når offentlig helsevesen gjør folk friske, bidrar det til å holde hjulene i gang også i det private.

Vi har fortsatt store, uløste oppgaver i offentlig sektor. Det er viktig å huske dette etter coronakrisen, eller uansett. Både privat og offentlig sektor er viktige, og de trenger hverandre mer enn mange er klar over. Det er ikke slik at bare den ene sektoren bidrar positivt til statsbudsjettet mens den andre «bare lever av statsbudsjettet.»

