Reformryttere av ypperste klasse

Erling Moe og Geir Kjell Andersland gir med sine innlegg i VG 21.06.20 meg anledning til å avslutte den partihistoriske replikkvekslingen vi har hatt med å drøfte dagsaktuell politikk. Det gjør jeg gjerne.

Ola Borten Moe, nestleder i Senterpartiet

La meg bare innledningsvis slå fast at Erling Moe i sitt siste innlegg inntar en ganske annen holdning enn han gjorde når han startet diskusjonen. Nå velger han plutselig å gjøre Venstre til et «raust parti» som gjerne deler sin historie med andre. Dermed havner han der han helst burde vært hele tiden – nemlig med å erkjenne at Venstres historie på slutten av 1800-tallet og starten på 1900-tallet like godt kan sies å være et bakteppe og en forklaring på Senterpartiets partistiftelse, på samme måte som det på 1930-tallet var utgangspunktet for at KrF ble dannet.

Andersland opplyser helt korrekt at Castberg ikke var medlem av Venstre, men Arbeiderdemokratene. At han møtte på Venstres gruppemøter rettferdiggjør ifølge Andersland imidlertid at Venstre var hans parti. Begge mener dagens Senterparti ville stått han fjernt. De minner dermed litt om den lite generøse tanta som er stolt av sitt eget opphav, men som ikke synes brorens barn fortjener slektskapet.

Erling Moe fortsetter å ri én kjepphest, og det er forestillingen om at Venstre skal være noe spesielt og nesten litt opphøyd fordi partiet ikke representerer noen særinteresse. Det går klart fram av sammenhengen at Senterpartiet og KrF – fordi vi etter Moes mening er «særinteressepartier» – ikke helt rekker opp til de ideologiske høyder som Venstre befinner seg på. Det er en spesiell definisjon av politikk og demokrati. Alle representerer vi noen innenfor vårt politiske system. Det er det som er hele poenget med representativt demokrati.

Venstres egendefinerte adelsmerke er altså at de mener de ikke representerer noen, noe velgerne i aller høyeste grad virker å ha forstått.

Enhver som i dag leser Venstres, KrFs og Senterpartiets programmer vil finne en rekke politiske ulikheter mellom de tre norske sentrumspartiene. Men det vil neppe kunne påvises forskjeller i partienes helhetlige tilnærming til samfunnsutvikling; vi er demokratiske bevegelser med tro på en regulert markedsøkonomi, frihet for individet og med et selvstendig Norge som ramme. (I alle fall inntil Venstre vedtar at de mener Brussel er bedre egnet til å styre norsk samfunnsutvikling senere i høst.)

Dermed blir Erling Moes kritikk av KrF og Senterpartiet aldri så lite fordummende. Det samme gjelder når han klamrer seg til begrepet «reform».

Jeg tror vil alle kan være enig om at en hvilken som helst «pakke av politiske endringer» med litt godvilje kan kalles en reform. Denne mulighet har dagens regjering – hvori opptatt Venstre – utnyttet til fulle. Det kommer ikke noe nevneverdig fra regjeringen hvis det ikke samtidig med høy og skingrende stemme omtales som «reform». Venstres bidrag de siste to periodene har vært kommune- og regionreform. Selv ikke de selv forstår resultatet. Dermed kan Abid Raja som kulturminister også strippe «reformen» for innhold slik han gjorde med kulturfeltet tidligere i vår.

Det er åpenbart forskjell på gode og dårlige reformer. Det er her Venstre har hatt spektakulært dårlig dømmekraft. Og det kan kanskje forklare hvorfor Venstre nok en gang sjangler på gravens rand?

Det er et åpent spørsmål hva Johan Sverdrup og Johan Castberg hadde sagt om de fikk se dagens Venstre i aksjon. Noen fasit kommer aldri. Men gitt vår felles historie er det etter mitt skjønn rimelig av Senterpartiet å hevde at disse skikkelsene og endringene de sto for like mye tilhører vår tradisjon som Venstres.

Publisert: 30.07.20 kl. 09:47

