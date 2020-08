SMITTEN ØKER: – Oslo har nå gått fra å være grønn til å bli rød sone. Hvis man skal følge myndighetenes logikk, burde følgelig alle som bor eller har vært i Oslo nå gå i 10 dagers karantene, skriver kronikkforfatterne i dag. Her fra badebrygga på Sørenga i Oslo tidligere i sommer. Foto: Mattis Sandblad

Etterlyser strengere tiltak: – Nå blinker det rødt

Vi er kommet i en situasjon som minner om dagene før 12. mars. «Føre-var»- prinsippet tilsier å innføre strengere tiltak i en periode for å gjenvinne kontrollen med pandemien.

Dag Svanæs, professor i informatikk, NTNU

Gunnar Kvåle, professor emeritus i internasjonal helse, Universitet i Bergen

Torgrim Log, professor i sikkerhetsfag, Høgskolen på Vestlandet

Knut Eldjarn, tidligere president i Legeforeningen

Gunhild Alvik Nyborg, Lege og forsker, PhD, Exam. Oecon., Oslo

Steinar Westin, professor emeritus i sosialmedisin, NTNU

Bjørg Marit Andersen, dr.med, professor i hygiene og smittevern

Mads Gilbert, dr.med, spesialist i anestesiologi, Tromsø

Jörn Klein, professor i smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge

Sven Erik Gisvold, spesialist i anestesiologi, professor emeritus, Trondheim

Etter flere uker før sommeren med en coronasituasjon i Norge som var under kontroll, opplever mange nå et ubehag ved nyheter om stadige lokale utbrudd og smittekurver som peker oppover. Myndighetene har satt en grense på 20 smittede per 100 000 de siste to uker som grense for når et land eller en sone går fra å være «grønn» til å bli «rød».

Hvis man kommer tilbake fra en rød sone, f.eks. Stockholm, må man i 10 dagers karantene. Dette fordi helsemyndighetene vurderer at personer som kommer fra røde land og soner utgjør en for høy risiko for å smitte andre til at det er forsvarlig at de slippes fritt ut i samfunnet.

Oslo har nå gått fra å være grønn til å bli rød sone. De siste to ukene er det 165 nye smittede i Oslo. Med en befolkning på 681 000, gir det 24 smittede per 100.000, altså rød sone. Hvis man skal følge myndighetenes logikk, burde følgelig alle som bor eller har vært i Oslo nå gå i 10 dagers karantene. Det betyr i praksis en total nedstengning av hovedstaden.

Bør Oslo stenges ned, slik Australia gjør med Melbourne og slik kommunelegen har gjort i Indre Østfold? Ikke nødvendigvis, men det at hovedstaden har blitt en rød sone bør få regjeringen til å vurdere strengere virkemidler for å gjenvinne kontrollen med covid-19-epidemien i Norge.

Vi deler helsedirektør Bjørn Guldvogs bekymring for at vi nå kan være ved et «omdreiningspunkt» og kan være på vei mot en situasjon tilsvarende den vi hadde i mars.

Med en «slå ned og hold nede strategi» oppnådde Norge smittetall på 2 per 100 000 over to uker før åpningen 15. juli. Etter beslutningen om å åpne for land med langt høyere smittetall enn Norge, er smittetallet nå på vei opp mot 10 per 100 000, og vi har igjen fri smitte i samfunnet. Årsaken til oppblussingen vi nå ser, er en kombinasjon av åpningen for reiser mot «grønne» land og økt smittespredning i Norge, særlig blant unge voksne.

Norge er nå i en situasjon som minner om uken før nedstengning av Norge 12. mars. Økningen fra dag til dag er svakere enn i dagene før 12. mars, men problemstillingen er lik.

Reproduksjonstallet R, som angir hvor mange personer som en smittet person smitter, er nå åpenbart over 1. Dersom utviklingen får fortsette i den takten vi ser nå, er det stor sannsynlighet for at vi i ukene som kommer vil se flere sykehusinnleggelser og dødsfall.

Det kommer nye rapporter om at også smittede med mild sykdom kan få skader på flere organer (lunge, hjerte, hjerne). Dette gjelder ikke kun eldre mennesker. MR-bilder av hjertet fra 100 personer som hadde kommet seg etter Covid-19, ble sammenlignet med hjertebilder fra 100 personer som ikke var smittet med viruset.

Mer enn to måneder etter smittetidspunktet hadde 78 av de 100 pasientene strukturelle forandringer i hjertet. Langtidskonsekvensene er lite kjent. Det er følgelig mer og mer som taler for at covid-19 ikke er en sykdom vi skal ta lett på, heller ikke i forhold til yngre mennesker.

Holdenutvalget, som analyserte de økonomiske konsekvensene av covid-19-pandemien, konkluderte med at det mest lønnsomme for Norge var å holde pandemien på et meget lavt nivå, slik at den kan kontrolleres. Å prøve å kontrollere smitten på et høyt nivå, koster mer enn å holde den under kontroll på et lavt nivå.

Det blinker nå flere røde lamper i forhold til covid-19 i Norge. Erfaringen fra mars er at det lønner seg å være tidlig ute med effektive tiltak for å slå ned viruset. Det forutsetter at målet faktisk er å slå ned viruset, og at dagens smittenivå er for høyt.

Vi tar som en selvfølge at det er tilfelle, ettersom ingen politiker har argumentert for noe annet enn at Norges covid-19-strategi er slå-ned-og-holde-nede. I løpet av mars-april-mai slo vi ned viruset. I mai og juni holdt vi det nede. I juli slapp vi opp. Føre-var-prinsippet tilsier av vi nå bør slå det ned igjen for å gjenvinne kontroll.

For å slå viruset ned, er det nødvendig at det i en periode framover innføres strengere tiltak enn de som er annonsert. Det følgende er en konkret liste over tiltak man vet vil ha en reduserende effekt på smitteutbredelsen:

Grenseverdien for «rødt» bør settes mye lavere enn 20, som det er nå. Finland har en grense på 10. Holdenutvalget skriver at grensen bør være «om lag» den i Norge. Det tilsier 3 per 100 000 de siste to uker, slik nivået var før sommeren.

Påbud om bruk av munnbind for alle over 10 år på offentlig kommunikasjon og på arrangementer innendørs med mer enn 20 personer.

Anbefaling om bruk av munnbind i butikker, kjøpesentre og andre steder hvor det i praksis har vist seg vanskelig å overholde avstandsreglene.

Påbud om bruk av kirurgisk munnbind for alle som har kontakt med pasienter og brukere i helsevesen og eldreomsorg.

Avlysing av alle større (over 20) sosiale arrangementer i forbindelse med oppstart av skoler, høyskoler og universiteter. Begrensing av fysisk undervisning for studenter, der det er mulig.

Karanteneplikt for alle som jobber i helsevesenet eller eldreomsorgen og som kommer fra utlandet (også grønt område).

Etablering av teststasjoner med obligatorisk testing av alle som kommer fra utlandet.

Bredt tilgjengelig gratis testing for alle som ønsker det.

Pandemibekjempelse skjer alltid under stor usikkerhet, men vi er overbeviste om at det nå lønner seg å ta faresignalene på alvor og at strengere tiltak er nødvendig for å gjenvinne kontrollen.

