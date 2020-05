Kommentar

Rotevatns forsprang

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Abid Raja, Trine Skei Grande og Sveinung Rotevatn da de fortsatt var innstilt som ny ledertrio i Venstre. Foto: Tore Kristiansen

Etter at de knapt har snakket om annet på bakrommet de siste årene, trenger Venstre en åpen diskusjon om hvem som bør bli ny leder.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Et bunnløst pengesluk

Dersom det hadde vært et ordinært ledervalg i Venstre i vår, ville Sveinung Rotevatn sannsynligvis vært den nærmeste til å vinne over Trine Skei Grande. Nå har han brutt tausheten og sagt at han gjerne vil bli Venstres nye leder. Det var på høy tid. Etter mange år med hvisking, posisjonering, baksnakking og dulgt misnøye med partiledelsen er dette tiden for melde seg.

Spørsmålet er hvor mange av de som nevnes som aktuelle lederkandidater som faktisk vil seg selv så vondt, som det heter. Da Skei Grande trakk seg siterte hun Mussolini: «Det er mulig å styre Venstre. Det er bare helt meningsløst». I slutten av september gjør Venstre et nytt forsøk på å velge partiledelse.

Rotevatn har et betydelig forsprang. Han er respektert av alle, og ingen betviler at han er ideologisk, debattsterk og så rotfestet i Venstre at han kunne vært Sverdrups ukjente sønn. Han har lenge vært ungdomslagets store favoritt, og er åpenbart et stort ideal for mange Unge Venstre-spirer.

les også Moria og den gode moral

Det er likevel ikke nok til at han blir båret på gullstol helt til topps i partiet. Endel i Distrikts-Venstre synes han er en urban liberalist. Nå skulle man kanskje tro det var et honnørord i et parti hvor storparten av velgerne hører hjemme i den kategorien. Selv om han er fra Nordfjoreid i Sogn og Fjordane blir han oppfattet som en representant for Oslo eller til nød Bergen by. Hipster, twitterkonge og frokostmøte-imaget hans har nok en stor del av skylda/æren for det.

Dessuten mener noen han blir vel mye liberalist i spørsmål om for eksempel landbruk, ostetoll og legalisering av rusmidler. Det får være måte på å være liberal, selv i Venstre.

Det andre spørsmålet er om han har evnen til å begeistre bredt. Han oppleves av mange som en smule introvert. Det er vanskelig å se for seg Rotevatn klappe på babyer og gumle vafler på Samvirkelaget i Snåsa. Spørsmålet er hvor viktig det er for et parti som Venstre. Dessuten er han fortsatt ung og uerfaren, og kan vokse inn i den rollen.

Da Rotevatn ble klimaminister, fikk han en drømmeposisjon for å markere seg. Etter at corona satte hele Norge på hodet, har han havnet litt i skyggen.

Den sterkeste utfordreren har vært Abid Raja. Han fikk en pangstart som kulturminister, men det er en utbredt oppfatning at han har svekket seg. Noe er uforskyldt. Rollen som kulturminister gikk fra å være «en plass i solen» til en uriaspost etter at landet ble corona-stengt. Men Raja har heller ikke vært heldig med hvordan han har kommunisert med et kulturliv i dyp krise. Noen mener han kan det politiske håndverket for dårlig, mens andre mener han stadig blir utsatt for anonyme personangrep.

les også Ernas nye episenter

I en kronikk i VG skriver to av partiets mest markante lokalpolitikere, Alfred Bjørlo og Erling Moe, at Abid Raja må inn i partiledelsen. De trekker fram hans evne til å begeistre, og at han faktisk KAN danse. Når de skriver at «velgerne skal vinnes der ute i landet, ikke blant de som daglig hører Politisk kvarter og Dagsnytt atten» er det vanskelig å ikke tolke det som et lite stikk til Sveinung Rotevatn.

Den langvarige lederprosessen og Grandes overraskende avgang har tæret på partiet. Det kan hefte ved både Raja og Rotevatn. Spørsmålet er om valgkomiteen ønsker noen som «rein og ubrukt står». De siste månedene er det de to kvinnelige statsrådene som har fått skinne.

Næringsminister Iselin Nybø nyter stor respekt innad i regjeringen og i det kriserammede næringslivet. Selv om begeistring ikke er hennes mellomnavn, er hun ryddig, arbeidsom og kan være en kompromisskandidat. Guri Melby har vært Venstres stjerneskudd etter at hun ble ny kunnskapsminister. På to måneder har hun imponert som en tydelig leder med autoritet og folkelig appell. Men Melby har lenge vært i skyggen av Skei Grande, og er ikke etablert som tydelig utfordrer.

Verken Raja, Nybø eller Melby vil i dag vil svare på om de er lederkandidater. De sittende nestlederne, Terje Breivik og Ola Elvestuen, har tidligere sagt at de stiller seg til disposisjon. Hvis man tror det er krevende å lede Norge gjennom corona, kan man bare tenke seg hvordan det er å lede Venstre.

Selv om det er mange kandidater, er det en jobb for de få.

Publisert: 27.05.20 kl. 12:49

Les også

Fra andre aviser