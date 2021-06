Kommentar

Kan det likevel gå galt for Jonas?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Dette begynner å ligne et valg som nesten er umulig å tape. Men akkurat det har kloke hoder sagt før.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også KOMMENTAR: Roter det til for seg selv. Igjen.

Hadde vi ikke hatt Ap-kollapsen i valgkampen 2017 friskt i minne, ville alle nå kappes om å utrope Jonas Gahr Støre til landets neste statsminister.

Mest redd av alle for å ta seieren for gitt, er hovedpersonen selv. Men i partiet er det en slags avslappet tro på at dette omsider går veien. Støre er tryggere på sakene, mer erfaren og har åpenbart bedre selvtillit.

Selv om partiet fortsatt ikke er friskmeldt for sine indremedisinske problemer, er det mindre uro og større entusiasme rundt den politiske kursen.

Så skal vi heller ikke underslå at utsikten til makt og posisjoner har en tendens til å virke disiplinerende.

Kanskje er det til og med grenser for hvor mye mer Ap kan falle. Nå jubles det over tall som før ville sendt sjokkbølger gjennom Youngstorget.

Litt har da også partiet lært. Dette blir neppe en valgkamp i de store eksperimentenes tegn. Det blir nok mye talepunkter, og lite høyttenkning og dialog fra Støre.

Erna Solberg hevder det fortsatt er 50–50 sjanse for borgerlig seier. Det er en spådom hun er ganske alene om. Selv om meningsmålingene er egnet til å lokke frem champagneflaskene på Folkets hus, er det fortsatt et og annet som kan gå galt.

Hadde vi ikke hatt Ap-kollapsen i valgkampen 2017 friskt i minne, ville alle nå kappes om å utrope Jonas Gahr Støre (Ap) til landets neste statsminister. Men selv om de rødgrønne partiene står sterkere, er det rødgrønne regjeringsprosjektet skjørere, skriver VGs kommentator. Foto: Fredrik Solstad

Selv om de rødgrønne partiene står sterkere, er det rødgrønne regjeringsprosjektet skjørere.

De er enige om at Erna Solberg må skiftes ut. Utover det fremstår de ikke som et samkjørt lag, verken politisk, strategisk eller når det kommer til det viktige spørsmålet om hvem som bør bli statsminister.

Særlig er forholdet mellom Sp og SV det man på Facebook ville sagt «It's complicated».

Sps valgkampstrategi synes å være å distansere seg mest mulig fra partiene de sannsynligvis må samarbeide med etter valget. Det møter imidlertid forståelse hos både Ap og SV. At Sp i stort monn har tatt borgerlige velgere, er noe av det som gjør et regjeringsskifte mulig.

I Ap og SV har de stort håp om at dette ordner seg bare de vinner valget, mens Sp fortsetter å fortelle alle som vil høre at et regjeringssamarbeid med SV er uaktuelt. Likevel er det verdt å merke seg at de ikke lukker noen dører. Det gjør de for øvrig aldri. Ingen er bedre til å sikre seg alle utganger enn det gamle hestehandlerpartiet.

Sperregrensen er som alltid en x-faktor. Kanskje er det gammel vane som snakker, men mange tror fortsatt at Venstre og KrF kan slite seg over, mens MDG og Rødt faller under.

Alle er de uansett avhengig av mobilisering i valgkampen. Enkelt er det ikke, for de store partiene har all interesse av å overse og tie de små i hjel.

les også KOMMENTAR: Velgerne ingen ville ha

Rødt og MDG er fortsatt sterke kort – for Erna og co. Ikke fordi de kan skremme med borgerlig kaos. Etter åtte år med den solbergske parlamentarismen er det ingen lenger som lar seg sjokkere av åpen uenighet innad i en regjering.

Men begge har det til felles at de er partier som folk gjerne har sterke følelser for. På godt eller på vondt. Særlig har Ap og Sp mange velgere som ikke kan tenke seg en verre skjebne enn å havne i lomma på Lan Marie Berg eller Bjørnar Moxnes.

Der Erna er de borgerliges sterkeste kort, er det mer uklart på den andre siden. Jonas har slitt med et taperstempel og har mye mer å bevise.

Senterpartiet gjorde det ikke lettere for ham da de etter mange måneders tåkeprat lanserte Trygve som statsministerkandidat, med brask og bram.

Så langt har dette verken gitt Sp medvind eller motgang, men i en valgkamp hvor frontene skjerpes gir det muligheter til å slå en kile inn hos de rødgrønne.

les også KOMMENTAR: Velgerne lar seg ikke skremme

Da pandemien kom, så mange på det som en redningsbøye for de borgerlige.

I dag er det lite som tyder på at velgerne plutselig skal flokke seg rundt regjeringen i gledesrus og takknemlighet. Velgerne er mer tilbøyelig til å stemme på forventninger om noe nytt enn som belønning for det som allerede er gjort.

Det er blitt vanlig å vise til Churchill som vant krigen, men tapte valget. De britiske velgerne var mer opptatt av hvem de mente var den beste til å gjenoppbygge landet. De mente opposisjonspartiet Labour hadde de beste svarene.

Det finnes ikke et fasitsvar på hvorfor Ap kollapset i 2017. Hovedforklaringen er i ettertid blitt at de bommet på virkelighetsbeskrivelsen.

Ingen kan helt forutse hva folk er opptatt av på andre siden av denne annerledessommeren. Pandemi? Ulikhet? Arbeidsplasser? Helse? Skole? Klima? Eller noe helt annet som ingen er i stand til å forutse?

Da Norge stengte ned 12. mars i fjor, trodde vi at når pandemien var over skulle det bli en slags frigjøringsdag à la maidagene 1945. Nå ser det mer ut som pandemien glir så gradvis over i en normalitet at vi knapt merker det.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her