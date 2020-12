HASAN-SAKEN: – Det er vår plikt å gi alle de som bor i Norge, den retten de har til å leve frie og uavhengige liv, skriver Unge Høyre-politikerne. Foto: Plan Norge/Unge Høyre

La oss kreve rettferdighet for Mustafa Hasan!

Saken om 18 år gamle Mustafa Hasan bør være en tankevekker for oss. Vi kan sørge for at Hasan blir den siste som må føle på denne redselen og utryggheten for å bli sendt hjem på et urettferdig grunnlag!

ARINA AAMIR,

SIGURD MEKLENBORG SALVESEN, Unge Høyre

Det er ingen tvil om at måten Hasan har blitt behandlet på er dypt urettferdig, men diskusjonen bør ikke stoppe der. Dette er en mulighet for oss å ta opp en større diskusjon om hvordan reglene om innvandring fungerer og sørge for at slike feil ikke skjer igjen.

Hasan har vært heldig som har møtt mennesker som er villig til å ta saken hans opp i de nasjonale mediene, mennesker som retter nasjonal søkelys på hvor urettferdig saken er, mennesker som vet hvordan få oppmerksomhet, men ikke alle er like heldige. Ikke alle kjenner mennesker med denne kompetansen. For oss finnes det ingen tvil om at det finnes utallige akkurat som Hasan. Utallige mennesker som kastes ut på grunn av et lite gjennomtenkt lovverk. Det er et problem som det er vår plikt å ta seriøst.

Selvfølgelig er Hasan-saken blitt så stor fordi vi mennesker alltid vil relatere lettere til ansikter og navn enn til statistikk, men det betyr ikke at denne saken skal starte og stoppe med Hasan. I stedet bør saken føre til at lovverket sees nærmere på. Det er ingen tvil om at en lov som får slike konsekvenser er urettferdig.

Hasan er uskyldig midt opp i dette. Det er den som har løyet som bør bli straffet, og ikke en som er relatert til vedkommende.

Lovverket skal være likt for alle, også for Hasan, men la oss da sørge for at loven ikke får konsekvenser som det vi ser i denne saken. Konsekvenser som så tydelig er urettferdige. Det er vår plikt å gi alle de som bor i Norge, den retten de har til å leve frie og uavhengige liv!

Dette betyr ikke at vi ønsker oss mer innvandring til Norge, men derimot at de som får oppholdstillatelse faktisk får oppleve den friheten og tryggheten som de har krav på.

La oss ikke stoppe med å kreve at Hasan skal få bli i Norge. La oss også kreve en lovendring slik at ikke flere lider hans skjebne. La oss kreve rettferdighet. Ikke bare for Hasan, men for alle andre som kommer til å oppleve en lignende skjebne om loven forblir som den er i dag.

