Kommentar

Britene og vaksinekrigen

Av Shazia Majid

FØRST I KØEN: Britiske myndigheter satset tidlig og stort på AstraZeneca-vaksinen. 25. januar var Boris Johnson vaksinebud ved et stort vaksinasjonssenter i London. Foto: STEFAN ROUSSEAU / POOL

Akkurat nå ser det ut til at britene har vunnet vaksinekrigen. Men, er det grunn til å misunne øyriket?

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Vaksineringen går tregt her hjemme. 135 000 nordmenn har fått dose nummer 1. Produksjonen svikter, vi får betydelig færre doser enn antatt, og i Europa kriges det om de edle dråpene. Massevaksineringen i Norge er opp mot to måneder forsinket.

Da er det naturlig å sammenligne seg med andre. Særlig Storbritannia og britene. På slutten av denne uken vil over 11 millioner briter være vaksinert med sin første dose. Det utgjør over halvparten av alle over 70 år, og det er fire millioner unna målet om å vaksinere alle i de fire øverste risikogruppene innen midten av februar. Herunder helse- og sosialarbeidere og ansatte ved sykehjem. Det målet blir nådd. Mest fordi landets myndigheter har bestemt at dose to kan vente, gjerne opptil 12 uker, mot produsentenes instruks på tre uker.

Vaksineringen på øyriket går dermed i rasende fart. Sist lørdag fikk hele 600 000 personer sin først dose. Satt i armen på massevaksineringssentre, sykehus, legesentre, og i apoteker omtrent døgnet rundt. Det betyr at der 2,51 av 100 nordmenn har fått sin første dose, har 15 av 100 briter fått det samme. Bare Israel og De forente arabiske emirater slår våre nærmeste allierte.

Hvordan har britene fått det til?

les også Nye mutasjoner skaper frykt: Slik kan corona-vaksinene endres

les også Nye tall fra Israel: Vaksine hindrer smittespredning

Før vi lovpriser den britiske regjeringen og kritiserer vår egen, la meg bare minne om alt som har gått galt: Ufattelige 107 000 briter har dødd av covid-19 så langt. Det er det høyeste antallet i Europa, og blant de høyeste i verden. I månedsskiftet oktober/november ble den britiske mutasjonen oppdaget. På det tidspunktet hadde 50 000 briter mistet livet, antallet har altså doblet seg på kort tid. Nå er tallene på vei ned, men fortsatt dør flere i Storbritannia daglig, enn det har vært covid-dødsfall i Norge totalt.

Covid-pasienter på britiske sykehus ser ut til å være stadig yngre. Sykehusene har vært fullstendig overveldet, pasienter er blitt behandlet i ambulanser, folk har dødd hjemme. Leger og sykepleiere er så slitne at de knapt klarer å forme ord. Det tar jo aldri slutt, sier gråtkvalte leger.

På Østlandet hadde vi nå litt over en uke i lockdown, i London og etter hvert hele Storbritannia, har nærmere 67 millioner mennesker vært henvist til hjemmene sine siden desember. Og det er ingen lettelser i sikte.

Britene har vært utsatt for den perfekte stormen: Tidvis elendig håndtering fra myndighetene, som hele tiden har vært på etterskudd, snarere enn føre var. Posisjonen som verdens desiderte reiseknutepunkt. Og en befolkning hvor klasseskillene har vært skillet mellom liv og død. Den fattige arbeiderklassen, folk som bort trangt og under kummerlige kår, har innvandrerbakgrunn og/eller dårlig helse, har falt som fluer.

les også Australsk studie: Disse landene har håndtert coronapandemien best og verst

Det er så en unner britene alle vaksinedosene. De nærmest vasser i vaksiner. Britiske myndigheter har bestilt alt som er, og tre ganger mer enn de trenger (om vi tar for gitt at hver vaksine krever to doser). 407 millioner vaksinedoser for å være presis.

Årsaken ser ut til å være enkel, England og EU sto i et bittert skilsmisseoppgjør i 2020. England valgte dermed å shoppe alene. I tillegg hadde britiske myndigheter snublet voldsomt i starten, da Boris Johnson satset på flokkimmunitet. De skulle hvert fall ikke trå feil med vaksinen. «No regrets» var mantraet. Om det så skulle bety noen bomturer og tapte millioner. Lommebøkene ble åpnet på vidt gap, antagelig fordi det er enklere med plaster på såret, enn å rette opp i egne flauser og de dype, strukturelle urettferdighetene det britiske samfunnet er bygget på.

Britene gjorde som nordmenn, investerte milliarder i vaksinekappløpet. Men, i motsetning til Norge, hadde øyriket noen spesielle fordeler. Noe av den mest lovende forskningen foregikk i deres egen bakgård. Nærmere bestemt ved Oxford-universitetet. 17. mai kom vendepunktet; britiske myndigheter ga 800 forskningsmillioner til forskerne ved Oxford (AstraZeneca) mot at: «Storbritannia kommer til å være de første til å få tilgang», sa statssekretær Alok Sharma.

Men, det foregikk også et spill bak kulissene. Den tidvis utskjelte britiske helseministeren, Matt Hancock, skal ha hatt en finger med i spillet da Oxford-universitetet gikk for å samarbeide med AstraZeneca fremfor den USA-baserte legemiddelgiganten Merck. Hancock skal ha satt foten ned, og nektet å godkjenne Oxford-Merck-avtalen da den nådde hans bord. Årsak: Avtalen manglet lovnader om at britene skulle få vaksiner først. Dessuten fryktet man at Trump kunne stanse dosene ved grensen, ifølge en gjennomgang Sky News har gjort. AstraZeneca kuppet dermed avtalen rett under nesen på Merck.

les også Vi trenger EUs solidariske vaksinestrategi

Det er da naturlig at britiske myndigheter kom først i køen, og ser ut til å forbli der. De bestilte titalls millioner av doser sommeren i fjor, måneder før EU la inn sine bestillinger.

Britene tok en større risiko, satset dristigere og vant vaksinekrigen. Tar man de ufattelige dødstallene med i beregningen er det likevel ingen grunn til hverken feiring eller misunnelse. Det er også høyst usikkert hva forsinkelsen i tilføringen av andre dose vil bety for sjansen for nye, farligere mutasjoner.

EU på sin side var tregere, mer forsiktig, mer prisbevisst og mindre villige til å gi utviklingsstøtte.

Nå kan EU gjerne krangle med AstraZeneca. Men de kan hvert fall ikke skylde på eksen.