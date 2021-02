I SLUTTSPURTEN: – Med en konsekvent ‘slå ned og holde nede’-strategi både nasjonalt og lokalt kan vi alle få forutsigbarhet og trygghet i sluttspurten av vår felles kamp mot denne epidemien, skriver kronikkforfatterne. Foto: ANDREW MATTHEWS / POOL

«Slå ned» og hold nede til befolkningen er vaksinert!

Regjeringen valgte 12. mars 2020 en «slå ned»-strategi, basert på klare råd fra Helsedirektoratet. Dette reddet Norge fra en coronaepidemi som kunne ha utviklet seg som i Sverige. Tilsvarende tiltak må iverksettes for å hindre at innspurten ender som i Danmark.

GUNNAR KVÅLE, dr.med., professor emeritus i internasjonal helse, Bergen

MADS GILBERT, dr.med., professor emeritus, spesialist i anestesiologi, Tromsø

JÖRN KLEIN, professor i mikrobiologi og smittevern, Universitetet i Sørøst-Norge

DAG SVANÆS, professor i informatikk, NTNU

GUNHILD ALVIK NYBORG, lege, Ph.D., Exam.Oecon., postdoktor ved OUS

DAG JACOBSEN, avdelingsleder, dr. med, Oslo universitetssykehus

KNUT ELDJARN, spesialist i indremedisin og geriatri og tidligere president i Legeforeningen

Det er bra at regjeringen igjen har valgt en «slå ned»-strategi for å hindre ukontrollert spredning av det nye, muterte UK-viruset. Som i mars 2020 er dette helt i samsvar med Helsedirektoratets nye vurdering som oppsummerer at: «De nåværende lave smittetallene og summen av tiltak gir Norge en strategisk mulighet til å redusere smitten til de nivåene vi hadde forsommeren 2020. Hvis vi når disse smittetallene, kan nasjonale tiltak i stor grad lempes på og smittesituasjonen kontrolleres med TISK og robust kontroll på importsmitte. Dette vil muliggjøre en tilnærmet normal hverdag for folk flest, normalisering for store deler av næringslivet og redusere tiltaksbyrden til et minimum for sårbare grupper».

Følgende må da gjøres: «For å oppnå dette målet må nåværende nasjonale tiltak beholdes til anslagsvis medio februar, eventuelt noe lenger i de større BA-regioner. Alternativet med for raske lempinger vil fort kunne bety behov for nye runder med kostbare og inngripende tiltak, noe som sannsynlig vil være svært skadelig for befolkningens tillit til myndighetene og oppslutning om tiltakene.»

Strategien som Helsedirektoratet foreslår er ganske lik en strategi for å eliminere Covid-19 som nylig ble lansert i det anerkjente tidsskriftet «The Lancet». Denne «No-Covid»-strategien er utviklet av en internasjonal forskergruppe og beskriver hvordan vi kan kvitte oss med viruset fra deler av samfunnet ved å skape virusfrie, ‘grønne soner’. Etter at antallet smittede i et område er slått ned til null, unngås videre virusspredning gjennom omfattende lokal testing, isolering, smittesporing og karantene («TISK») samt lokale reiserestriksjoner. Erfaringer fra flere østasiatiske land viser at det da er mulig å oppnå målet med fullstendig virus-eliminering. Med Tyskland som eksempel mener gruppen at det endelige målet bør være å utvide og smelte sammen slike ‘grønne soner’ for hele landet.

I Norge ligger forholdene svært godt til rette for å kunne oppnå noe nær en slik eliminering, som tilsvarer smittenivået vi hadde sommeren 2020 - slik Helsedirektoratet anbefaler. Med en «slå ned og holde nede strategi», nasjonalt og lokalt og med en effektiv TISK-strategi som nå fungerer svært godt på kommunenivå i Norge, er det fullt mulig å oppnå stadig større virusfrie områder som etter hvert kan omfatte hele landet. En rask, lokal utbruddshåndtering med ‘slå ned’-strategi vil kunne sikre at nye, sporadiske tilfeller av COVID-19 stoppes før de spres videre.

Full nedstenging av samfunnet har mange negative konsekvenser. Med svake tiltak kommer imidlertid epidemien raskt ut av kontroll, slik det har skjedd i Irland og i Danmark. Dette har langt verre konsekvenser, både for barn og voksne. I en slik situasjon blir det også vanskeligere å skjerme sårbare grupper. Da er det en langt billigere pris å betale å måtte leve med strenge tiltak en relativt kort periode for å unngå spredning.

Det muterte britiske viruset smitter atskillig lettere, og luftsmitte kan være av større betydning enn for andre virusvarianter i Norge. Derfor er det svært uheldig når muterte virus kommer inn blant skolebarn slik det skjedde i Halden, i Ulvik og på Voss. Med et gult nivå i skolene er det også vanskelig å holde tilstrekkelig avstand, som trolig er to meter, ikke én. Klasserom er ofte dårlig ventilerte. Alt dette legger dessverre forholdene godt til rette for rask spredning mellom elever. I Halden var 19 av 57 smittede barn. Kommunen beholder derfor rødt nivå i skolene.

Lenge før det muterte UK-viruset ble påvist i Norge foreslo assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at målet måtte være å slå ned epidemien til smittetall på nivå med sommeren 2020. Dette nivået er best, både for folkehelsa og samfunnsøkonomien, ifølge Holdenutvalget. Det er enda viktigere nå at vi holder fast på en slik strategi når vi også har det muterte UK-viruset i Norge. Helsedirektoratet påpeker at vi med denne strategien har en reell mulighet til å redusere smitten til nivået fra i fjor sommer.

Det er svært viktig at regjeringen nå fastholder denne strategien og står imot press om å slippe opp tiltakene for tidlig. Da kan vi raskere oppnå en «tilnærmet normal hverdag for folk flest» og «redusere tiltaksbyrden til et minimum for sårbare grupper» slik Helsedirektoratet uttrykker det.

Sammen kan vi da oppnå det også Folkehelseinstituttet nettopp har beskrevet som «den beste mulige slutten på epidemien». Hvis det er politisk vilje til å innføre nødvendige tiltak, kan vi slippe det FHI presenterer som «Scenario 2» der «mye slår feil».

Med en konsekvent ‘slå ned og holde nede’-strategi både nasjonalt og lokalt kan vi alle få forutsigbarhet og trygghet i sluttspurten av vår felles kamp mot denne epidemien. De gode resultatene av de samlete tiltakene som vi sammen har oppnådd så langt, viser tydelig at det er fullt mulig å sikre lave smittetall gjennom fortsatt felles dugnadsinnsats fram til befolkningen er blitt vaksinert.