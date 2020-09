Kommentar

Det er spor overalt

Av Astrid Meland

OSLO TINGRETT (VG) Politiet har kartlagt Laila Anita Bertheussen minutt for minutt. Indisiene snører seg til rundt henne.

Det finnes mange tilfeldigheter i livet. Som at Laila Anita Bertheussen hadde samme type frimerke hjemme som de som ble brukt på to trusselbrev. Hvor mange frimerker selges ikke per år?