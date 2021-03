NEI TIL BOIKOTT: –Er det enklere for norske fotballfolk å si nei til VM i Qatar fordi det er et lite land, langt unna oss, spør kronikkforfatteren. Bildet er fra finalen i klubb-VM mellom Bayern München og Tigres UANL i februar. Kampen ble spilt på Education City Stadium i Qatar. Foto: MOHAMMED DABBOUS / X02366

Nei til boikott-kupp!

At fotballtinget uten høringer og konsekvensutredninger kan gjøre et radikalt vedtak om en boikott av et fotball-VM er uansvarlig og kan bidra til å svekke det autonome organisasjonsdemokratiet.

KETIL LINDSETH, fotballentusiast, rådgiver og tidligere statssekretær

«Fotball er ikke et spill om liv og død, det er langt mer viktigere enn som så», sa den legendariske Liverpool-manageren Bill Shankly. Når man ser den enorme veksten og engasjementet for fotballen over hele kloden, var han muligens inne på noe? Et fotball-VM er verdens største globale arrangement (i konkurranse med sommer OL). Milliarder ser VM-finalen og følger kampene. Spillet engasjerer, frustrerer, forener og det splitter. Landslagsspillerne spiller med flagget på brystet og de representerer landet sitt – med stolthet.

Det er derfor lett å la seg rive med i en debatt hvor urett er begått i fotballens navn. Spillet noen av oss elsker over alt på denne jord. Brudd på arbeidstakerrettigheter, dødsfall og slavekontrakter er ikke det noen av oss føler oss bekvem med å støtte. Derfor er det lett å nikke anerkjennende til argumentene og motivasjonen bak de som ønsker en boikott av en mulig norsk deltagelse i et VM i Qatar.

Men det reiser også flere spørsmål – hvor jeg mener det mest sentrale er: vil situasjonen for arbeidere på slavekontrakter og de øvrige som jobber på anleggene bli bedre i framtiden ved at Norge potensielt boikotter VM?

Etter at tidligere landslagskapteinen Tom Høgli fikk med seg Tromsø IL på forslaget om å boikotte VM i 2022 har debatten i Norge eskalert, og Fotballtinget skal behandle saken førstkommende helg. Det som startet i TIL, har nå fått til dels stor utbredelse i flere lag og kretser rundt om i fotball-Norge.

Forbundsstyret og landslagssjef Ståle Solbakken risikerer å bli feid over ende av engasjerte medlemmer som prisverdig vil si fra om at nok er nok. Mennesker har bokstavelig talt falt om død for dette arrangementet. Mange er lei av gubbene i FIFA, Qatars udemokratiske og en autoritære arrangementskomite, samt stadige påminnelser om at ingenting skjer for å forbedre forholdene for arbeidstakerne.

For oss som har deltatt på et par partipolitiske landsmøter opp gjennom årene, så kan man kjenne igjen slike «bølger» når vi ser dem; hvor partiledelse og andre pamper står maktesløse tilbake når medlemsdemokratiet treffer dem. Hvor ledelsen etter endte forhandlinger står slukøret tilbake og klør seg i hodet, uten å helt forstå hva som traff dem, eller hvordan de skal håndtere vedtaket videre.

Det er imidlertid en stor og vesentlig forskjell mellom et politisk landsmøte og et fotballting: Selv om et politisk parti vedtar en boikott, så må de enten gå til Stortinget for å få satt politikken ut i livet, eller de må få regjeringen til å foreslå det, for deretter å sette det ut i live.

Den norske forvaltningen er full av såkalte «checks and balances». Det vil si at kontroller og konsekvenser blir utredet, og en stemningsbølge sjelden ender opp som landets offisielle politikk. Dette systemet har nok berget nattesøvnen til mang en statsminister og utenriksminister fra alle partier.

En viktig hensikt med utredninger og sendrektighet i demokratiske prosesser er å sikre at det som vedtas har den hensikt og virkning vi ønsker oss, og at alle berørte parter blir hørt. At fotballtinget uten høringer og konsekvensutredninger skal gjøre et radikalt vedtak som det boikott av et fotball-VM er, er på mange måter uansvarlig, og kan bidra til å svekke det autonome organisasjonsdemokratiet.

Om boikott som maktmiddel faktisk får betydning og endrer livs- og arbeidsvilkårene for arbeidsfolk i Qatar, vet vi ikke. Det blir i beste fall noe vi føler er en god handling. At vi risikerer å føle at vi har gjort det rette ved å stå over en potensiell deltakelse i VM 2022 kan være bra for vår egen samvittighet. Men har det effekt på lønningsposen og arbeidsforholdene for de mange som allerede har ofret liv og lemmer for at arrangementet skal finne sted, og de som lever videre i Qatar?

Norge har en gang tidligere boikottet et globalt idrettsarrangement. Det var OL i Moskva i 1980. Etter Sovjetunionens invasjon av Afghanistan i 1979 , gjorde idrettstinget (norsk idretts høyeste organ) et vedtak om boikott av lekene. Jeg legger til grunn at delegatene på Idrettstinget hadde de beste intensjoner og ønsket å hjelpe den afghanske befolkningen. Norge, sammen med USA og en del andre land ble hjemme og så arrangementet på TV, mens resten verden konkurrerte. Og effekten av boikotten for sivilbefolkningen i Afghanistan? Sovjetunionen trakk seg ut av Afghanistan i 1989, ni år etter norsk boikott.

Slik jeg har forstått norsk idrettshistorie, så var erfaringene fra Moskva-boikotten at idrett ikke er egnet som et politisk pressmiddel, og man har fra norsk idretts side ikke brukt det siden.

Et annet sentralt spørsmål fotballtinget også bør diskutere, er de prinsipielle følgekonsekvensene av boikotten. Slik at man unngår at «dobbeltmoral blir bedre enn ingen moral i det hele tatt». I 2022 skal det også arrangeres et vinter-OL i Beijing, hvor det vil være naturlig, i lys av denne debatten og et vedtak i helgen, at samme spørsmål reises på nytt. Skal Norge boikotte Beijing og Kina? Det er vel grunn til å tro at verken Kinas egne arbeidere, eller innleide arbeidstakere fra naboland med lavere lønnsinntekter enn i Kina blir tilbudt annet enn det vi vil karakterisere som slavekontrakter.

Dette er et regime med langt mer sensur og kontroll enn Qatar, og brudd på arbeidstakerrettigheter og dødsfall vil ikke kunne ettergås på samme måte. Kina driver mest sannsynlig med etnisk utrenskning av den muslimske folkegruppen uighurene, hva mener Fotball-Norge om det?

Spørsmålet bør opp i helgen, i med at NFF også er representert på idrettstinget til våren, som eventuelt kan vedta en boikott av Kina og Beijing. Hva med norsk lag som spiller europacup i Hviterussland eller Russland? Diktaturer som forgifter opposisjonspolitikere og holder befolkningen i jerngrep med sensur, tortur og fengsling? Bør norske fotballag reise dit og spille fotballkamper? Bør ikke Molde, Rosenborg og Tromsø boikotte kampene som eventuelt skal spilles her?

Eller er det enklere for norske toppklubber å si nei til VM i Qatar fordi det er et lite land, langt unna oss?

Jeg sier ikke det er slik, men man kan jo være fristet til å tenke det, i og med at vi aldri registrerte det samme engasjementet da VM ble spilt i diktaturstaten Russland. Bør ikke Fotballtinget vedta at Bodø/Glimt bør trekke seg fra Champions League til neste år om man møter et lag fra Hviterussland? Eller gjelder det andre prinsipper her?

Jeg vil til slutt understreke at engasjementet for arbeidstakerrettigheter og menneskerettigheter er viktig, og jeg deler synet om at dette bør settes fingeren på også innenfor fotballen. Imidlertid er jeg svært skeptisk til boikott, fordi det vil avskjære NFF og Norge fra å påvirke Qatar på andre arenaer.

Det er nok derfor svært kompetente organisasjoner på disse spørsmålene, som LO og Amnesty, ikke ønsker at NFF skal boikotte et VM-arrangement, men heller utøve innflytelse gjennom dialog og debatt. Velger man i helgen likevel ikke å lytte til «erfarne fjellfolk» som LO og Amnesty, så anmoder jeg tinget til å puste med magen og be om en utredning av konsekvensene av en boikott.

Det fortjener alle vi andre som blir berørt av beslutningen, slik at vi andre som er engasjert og medlemmer i norsk fotball får være med i debatten, før standpunktet er kuppet og beslutningen irreversibel.

Lykke til med forhandlingene på fotballtinget.

(Kronikkforfatteren er fotballtrener og styremedlem i Frisk Asker fotball, men skriver på vegne av seg selv og ikke organisasjonen. Han har heller ingen rådgiveroppdrag for FIFA eller Qatar-VM.)