Kommentar

Nå er det alvor

Av Hanne Skartveit

Vi er under angrep - hele tiden. Vi vet ikke hva fienden er ute etter. Men vi vet at de ikke ønsker oss noe godt.

Stortinget er utsatt for angrep - igjen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Det har skjedd før - og det vil skje igjen. Men dette siste dataangrepet, som blant annet har rammet Stortinget, er både større og mer alvorlig enn tidligere tilfeller. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen kaller det et angrep på demokratiet. Det er en presis beskrivelse.

Våre myndigheter har advart gjennom flere år mot hacking og datainnbrudd, med utspring i fremmede stater. Særlig har Etterretningstjenesten og Politiets Sikkerhetstjeneste pekt på trusselen fra Kina og Russland. Autoritære regimer, som ønsker å undergrave vestlige demokratier og de verdiene som preger våre samfunn.

Løgn og propaganda

Jo svakere de vestlige demokratiene virker, jo mindre tiltrekkende vil demokrati, frihet og ytringsfrihet fremstå for autoritære staters egne innbyggere. Det synes å være tankegangen fra disse regimene. Derfor benytter de seg av propaganda, falske nyheter, dataangrep og direkte innblanding i andre lands demokratiske prosesser.

Som under presidentvalget i USA i 2016. I ettertid ble det klart at russerne hadde brukt mange ulike metoder for å påvirke dette valget. Blant annet gjennom å plante falske nyheter, og på andre måter bidra til å spre løgner og propaganda på ulike plattformer. Deres mål var, i følge amerikansk etterretning, å få Donald Trump valgt som president. Det lyktes de med, den gangen.

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen kaller dataangrepet et angrep mot demokratiet. Det er en presis beskrivelse. Foto: Stian Lysberg Solum

Foreløpig har vi ikke fått svar på hvem som står bak dette siste omfattende angrepet på Stortinget, eller hva de har fått ut av data. Stortingets administrasjon og presidentskapet forteller at de fortsatt er i en innsamlings- og analysefase. Det som er bra, er at de er åpne om hva som har skjedd. Vi må forutsette at de også etter hvert forteller oss mer om hva de finner ut.

Følsomme hemmeligheter

Som i fjor høst, da Stortinget også var utsatt for et dataangrep. Regjeringen gikk raskt ut og pekte på den russiske staten som den skyldige. Det er ganske nytt, at myndighetene er så klare, og så åpne om egne funn. Og det er bra, det hever bevisstheten blant folk flest om hvilke trusler vi står overfor. Det forteller også fremmede makter at de både blir oppdaget, og avslørt i all offentlighet.

En fremmed stat kan ha nytte av både saksopplysninger og kunnskap om enkeltpersoner. Vi kan tenke oss hva som skjer dersom fremmede makter får tak i personlig informasjon, for eksempel om navngitte stortingsrepresentanter. Alle mennesker har hemmeligheter, noen mer følsomme enn andre. Det kan få alvorlige følger dersom slike hemmeligheter havner i feil hender.

Må være årvåkne

Det er svært alvorlig, det som nå har skjedd. Vi er midt i en global pandemi, det er få måneder før et stortingsvalg, og folk er slitne etter mange måneder med strenge coronatiltak. Det skal mindre til enn ellers for å skape splid og motsetninger. Den som ønsker å skape mistillit og utrygghet, har et godt utgangspunkt.

Derfor må vi alle være årvåkne, hele tiden. Myndighetene må gjøre sin jobb. Men de klarer ikke det alene. De er avhengige av at vi også følger med. For det er alvor nå. Og vi må ikke la oss lure.