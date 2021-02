KJØTT UP, NORDBØ! – Kjøttkutt og et grønnere kosthold er det klart mest effektive bidraget du og jeg kan gjøre for miljøet, skriver MDG-politiker Ulrikke Torgersen. Foto: Marius Vervik

Debatt

Folk vil ha kjøttkutt, Nordbø!

Det er bred faglig enighet om at en reduksjon i kjøttforbruket er smart politikk. Å påstå at dette kommer fra unge moralister er feilslått og en unødvendig hersketeknikk fra Dagfinn Nordbø.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

ULRIKKE TORGERSEN, førstekandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Dagfinn Nordbø skrev nylig et innlegg i VG hvor han hevdet at «det er ikke mangel på moralisme her i landet» og at «de som syns det er ok å spise kjøtt, blir belært av unge» (…) «som for eksempel syns det er kult å dytte i seg mengder av avokado, og ber baristaen om mandelmelk i kaffen».

Kjøttkutt og et grønnere kosthold er det klart mest effektive bidraget du og jeg kan gjøre for miljøet. Det viste klimakur 2030, en rapport om utslippskutt som ble bestilt av regjeringen i 2019. Skal vi nå verdens klimamål må vi anslagsvis halvere verdens kjøttforbruk, ifølge FNs klimapanel.

WWF anslår at masseproduksjon av kjøtt og melk er årsaken til at 60 prosent av tapet av artsmangfold på jorda. Ifølge Helsedirektoratet og verdens ledende kreftforskere, vil kjøttkutt gi helsegevinster. Det Dagfinn Nordbø kaller «unge moralister» er heller budbringere av faglig fundert kunnskap.

Kjøttforbruket vårt har mer enn doblet seg siden 1950-tallet, og med hele 50 prosent bare siden 1990. Det som pleide å være søndagsmat og litt luksus, er blitt hverdagsmat. I forslag til nytt partiprogram foreslår De Grønne å halvere kjøttforbruket, tilbake til et nivå som er bærekraftig, som også er bra for helsen og for dyrene.

les også Dagfinn Nordbø: Ja til kjøtt, for pokker!

Folk vil ha kjøttkutt. De siste to årene har kjøttforbruket vårt begynt å gå litt nedover. Over 40 prosent av nordmenn sier de er fleksitarianere, og iblant eller ofte bytter ut kjøtt med grønnsaker. Så mange som 1 av 4 nordmenn planlegger å spise mindre kjøtt, og i hovedstaden er tallet mer enn halvparten. Dette vil vi tilrettelegge for.

Nordbø skriver videre at «beitedyr bedriver framifrå naturvern, og forskning tyder på at de er gunstige for karbonbinding». Det er helt sant at beiting er bra for karbonbinding og kulturlandskapet. Problemet er at få av våre beitedyr bruker utmarka.

Kun ti prosent av melkekyrne beiter i utmark, og i stedet blir 90 prosent vår fullgode matjord blir brukt til husdyrfor og beite. Norges selvforsyningsgrad er i dag under 40 prosent. Med en voksende befolkning må vi tenke nytt om jorda vi bruker. Politikken som har blitt først de siste 30 årene har intensivert og sentralisert landbruket: den har belønnet billig og høy import av kraftfor, flyttet flere dyr inn på mindre plass og over på areal som kunne blitt brukt til menneskemat. Når driften intensiveres, vokser dyra raskere, de trenger mer mat og importen av kraftfor øker.

I tillegg fører den intensiverte produksjonen til prisfall på kjøtt – og driftsmåten må tilpasses deretter. Når prisene faller, må produksjonen økes og intensiveres ytterligere: det blir catch-22, en dårlig spira som verken er bra for bonden, dyrene, helsen eller klimaet.

Forskere har estimert at det i Norge er potensial for å dyrke erter og åkerbønner på et areal som er vel syv ganger større enn det som blir utnyttet i dag. Den totale mengden proteiner fra norsk produksjon vil potensielt kunne øke med 11 prosent. Det er stor interesse fra både nye og eksisterende produsenter for å øke produksjonen av frukt og grønt.

les også Klimaet trenger verken «ribbeglede» eller «kjøttskam»

Nordbø skriver at «de som preker at linser og bønner skal frelse oss, vet muligens ikke at det krever like mye vann å produsere én kilo av det, som av kylling eller -svinekjøtt».

Men hele 70 prosent av verdens totale vannforbruk er i forbindelse med landbruk, hvor den største andelen av verdens avlinger gis til dyr. Ifølge en studie fra Universitetet i Oxford beslaglegger den globale husdyrproduksjon hele 83 prosent av landbruksarealet på jorda. Studien viser også at en nedtapping av animalske produkter fra kostholdet vil kunne frigjøre så mye som 75 prosent av verdens landbruksareal, mens vi fremdeles før verden på en god mate. Reduserer man kjøttinntaket, vil man dermed kunne redusere vannavtrykket sitt en hel del, i tillegg til å bruke mindre andel av andre lands vann- og landressurser.

For oss i MDG handler om å tenke smart om norsk matproduksjon i fremtiden - og nøkkelen er at vi må produsere mer mat til mennesker. Det som dermed viser seg å uklokt, er å fortsette å importere så mye kraftfor som vi gjør i dag, som ødelegger regnskog, reduserer selvforsyningsgraden og beslaglegger areal.

Dagfinn Nordbø skriver til slutt at «spis norsk kjøtt – en del mindre, men med ren samvittighet, og glem nå svenskekyllingen du savner så sårt», og nevner at i Sverige er det tillatt å holde en million (!) kyllinger i samme hangar.

les også Den grønne generasjonskonflikten

Dessverre er det ikke bare i Sverige at dyrevelferden er lav. Intensiv kjøttproduksjon i Norge betyr i dag store lidelser for dyrene, som vi kunne se i dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» i 2019. I Norge er det bare 1 prosent av grisene som får være ute i løpet av sitt liv. I dag har en slaktegris på 80 kilo kun krav på 0,65 kvadratmeter hver. Kyllinger blir behandlet som rullebåndsvarer og hannkyllinger blir kvernet levende. I Norge er det kun 500 kyllingfarmer igjen som produserer over 67 millioner kyllinger i året.

Det er bred faglig enighet om at en reduksjon i kjøttforbruket er smart politikk. Å påstå at dette kommer fra unge moralister er feilslått og en unødvendig hersketeknikk fra Nordbø.