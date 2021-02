Leder

Respekt for våre soldater

I FRONT: Elevene fra Hærens Befalsskole ute på vintermarsj for noen år siden. Foto: Henrik Røyne / Forsvaret

Kravet fra soldater som forsvarer Norges grenser fortjener et helt annet alvor og respekt enn det flåseriet Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen varter opp med.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Tabuer og fordommer rundt menstruerende kvinner har dype og mørke tradisjoner i de fleste kulturer og religioner. Noen steder og i enkelte kulturer lever fordommene fremdeles: Kvinnen anses som «uren» i de dagene menstruasjonen varer og er pålagt å holde seg borte fra en rekke møteplasser og oppgaver.

I moderne demokratiske samfunn hvor folkeopplysning om forplantning og hygiene er kommet lenger, er det heldigvis lenge siden man har anført menstruasjon som et argument mot kvinnelig deltagelse i samfunnslivet.

les også Per-Willy Amundsen beklager 22. juli-sitat

Det var derfor mildt sagt overraskende at tidligere justisminister og nåværende stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, Per-Willy Amundsen, denne uken rykket ut mot kvinnelige vernepliktiges krav om gratis bind og tamponger under førstegangstjenesten.

«Noe sier meg at ideen om verneplikt for kvinner i frontforsvaret ikke nødvendigvis var den mest gjennomtenkte», skrev Amundsen på Facebook, med henvisning til utspillet fra Tillitsvalgtordningen i Forsvaret.

Han avsluttet innlegget med at «Toalettbesøk bør besørges av den enkelte».

les også Reagerer kraftig på Facebook-post om tiåring: – Beklager at vi har sånne politikere

Per-Willy Amundsen. Foto: Eskil Wie Furunes

Det er et drøyt stykke flåseri fra en godt voksen mann som sitter komfortabelt på Stortinget i Oslo mens unge jenter under halvparten av hans alder vokter grensen mot Russland i sprengkulda.

Utspillet fra jentene i Grensevakta (GSV) er et saklig begrunnet krav, som fortjener å bli møtt med en helt annen respekt fra politikerne. Tillitsvalgte viser til at både manglende tilgjengelighet og dårlig økonomi for soldater i førstegangstjeneste som begrunnelse. I tillegg til at land som Sverige allerede har innført en slik ordning.

les også NRK beklager radioinnslag – Frp-Amundsen vil avvikle hele NRK

I en tid hvor det er blitt stadig lettere for unge mennesker å unnslippe militærtjeneste, fortjener disse soldatene vår dypeste respekt og takknemlighet.

Og do-vitsene til Amundsen bør de spares for, når de fremmer et helt legitimt krav. Vi er derfor glad forsvarsledelsen har vist seg situasjonen mer voksen, og imøtekom kravet i løpet av 24 timer.