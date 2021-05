OPPRYDNING: Kommunalminister Nikolai Astrup (H) har bedt om en gjennomgang av politikernes etterlønnsordninger. Nå har han fått rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Vil stramme inn etterlønnfesten

Bare i fjor fikk 33 politikere utbetalt etterlønn. Et regjeringsoppnevnt utvalg vil stramme inn ordningen.

Av Yngve Kvistad

«Tillit forplikter» heter rapporten som foreslår å tette smutthull i et regelverk som gir avgåtte statsråder og statssekretærer mulighet til å søke forlenget etterlønn.

Fredag ble den overlevert kommunalminister Nikolai Astrup (H), og skal nå behandles av departementet før lovendringene sendes ut på høring. Innskjerpelsene vil derfor ikke omfatte dette Stortinget, eller gjelde for den sittende regjeringen dersom velgerne ønsker et vaktskifte i september.

I så fall ligger Erna Solbergs regjering an til å sette ny rekord i etterlønnsfest. Som VG avslørte sist høst hadde hennes eks-mannskap fått utbetalt 28 millioner kr. på syv år. Frps regjerings-exit alene kostet skattebetalerne over fem millioner kr.

I tillegg oppsto det kalamiteter rundt tidligere samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp), statssekretærene Alf Erik Andersen (Frp) og Tom Staahle (Frp) samt eks-fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H) som alle ble pålagt å tilbakebetale etterlønn.

Rapporten fra utvalget som har gjennomgått dagens karantenelov foreslår derfor å tydeliggjøre retningslinjene, innføre en egen formålsbestemmelse og lovfeste politikerens informasjonsplikt.

Ved å lovfeste informasjonsplikten vil en politikere som holder tilbake opplysninger om relevante arbeidsforhold kunne pådra seg straffeansvar. Lovbrudd innebærer dessuten sanksjonshjemler, som bøter eller forelegg.

Helt konkret foreslår utvalget å plombere det som er blitt kalt et smutthull i regelverket, hvor politikeren går over til en egen næringsvirksomhet som er blitt opprettet etter å ha tiltrådt det politiske embetet. Eksempler på dette er statsråder og statssekretærer som har opprettet egne konsulentselskaper for å drive med rådgivning innen fagområdet de nettopp har forlatt.

Dermed er de blitt pålagt seks måneders karantene med full lønn – selv om selskapene aldri hadde noen virksomhet. Både tidligere fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og tidligere arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) fikk kritikk for dette, men også under de rødgrønne var det avgåtte politikere som benyttet seg av denne muligheten.

Vi støtter derfor utvalgets forslag om «å tette et hull og stramme opp reglene for å hindre misbruk, eller at det reises spørsmål om misbruk», som utvalgsleder Endre Skjørestad sier til Aftenposten.

I likhet med Skjørestad mener vi at den som med åpne øyne starter et firma som skal selge nettopp på kunnskapen man har fra posten man forlater, ilegges karantene – uten rett på etterlønn.

Samtidig må vi ha ordninger som gjør at dyktige folk våger å ta politiske verv. En politiker risikerer å måtte gå på dagen. Da må det også finnes forutsigelige sikkerhetsnett.

Ordningen må være god, men ikke altfor god. Et system som ivaretar folk på denne måten avhenger også av tillit. Gråsoner som kan skape inntrykk av politikere som «melker» systemet må derfor ryddes vekk. Det kan denne innstillingen bidra til.