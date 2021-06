FOLKELEG STØTTE: Nye tal frå SSB, som vert offentleg i dag (8.juni), syner at her i Noreg er folk meir positive til bistand enn nokon sinne. Ni av ti nordmenn støttar norsk bistand til fattige land, skriv Bård Vegar Solhjell, her saman med utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF). Foto: Janne Møller-Hansen

Bistand blir viktigare – og det er folk flest einige i

Eg tenker på meg sjølv som ein slags faktabasert optimist: I heile mitt vaksne liv har fakta synt store sosiale og økonomiske framsteg. No syner fakta noko heilt anna, og det krev global mobilisering i ein ny målestokk. Bistand blir viktigare.

BÅRD VEGAR SOLHJELL, direktør i Norad

Vi trudde nesten det var i ferd med å ordne seg. Det kraftfulle slagordet «Make poverty history» såg ut til å vere innanfor rekkevidde. Verdas leiarar samla seg om berekraftsmåla, der mål nr én var å avskaffe fattigdom – ingen skulle utelatast. Investeringar og berekraftig vekst skulle etter kvart fase ut bistand.

Kanskje ikkje så rart: I perioden frå 1990 og fram til 2020 såg verda ein framgang som aldri før i historia. Ein milliard menneske løfta seg ut av fattigdom. Langt fleire unge fekk utdanning. Dødelegheita blant born og mødre blei nesten halvert, farlege sjukdommar som polio nærast utrydda med vaksinar, malaria og tuberkulose temde, og aids var under kontroll gjennom medisinering. Framgangen var likevel i ferd med å bremse farta – før ein plutseleg og brå stopp.

Pandemien kom. Det blei eit dramatisk tilbakeslag – særleg for den fattige delen av verda. Lite tyder på at vi får «the roaring twenties» tilbake.

Ein reknar med at ekstrem fattigdom kjem til å auke med 100–150 millionar i år. Akutt svolt er dobla. Fleirtalet av verdas born går ikkje på skule, covid-19 rammar likestilling og mennskerettar, og skaper fleire skilnader. Vi i dei rike landa har økonomiske musklar til å kome oss velberga gjennom. Fattige land kan bli verande i eit gjenstridig tilbakeslag.

Eit hardt tiår står framfor oss. Også fordi pandemien har forsterka tendensen til demokratisk tilbakegang. Brutale og repressive statar har brukt coronapandemien til å innføre unntakslover som bryt med fundamentale menneskerettar. Styremaktene går til åtak på media og sivilsamfunnet, ofte under dekke av å skulle forsvare landet, eller – som no – beskytte mot korona. Dei skaper splitting, som dei igjen brukar til å undergrave landet sine demokratiske institusjonar. Vi i Norad ser at dei mange partnarane våre i det sivile samfunnet får vanskelegare arbeidsforhold.

Pandemien har også sett til side – men ikkje endra – det faktum at klimaet og naturkrisene er dei dominerande utfordringane i vår tid. Aller mest for fattige land. Klimaendringane forsterkar ofte ei eksisterande krise, som i land med svak matproduksjon der flaum og tørke øydelegg allereie dårlege avlingar. Dei som er verst ramma kan miste 10–15 prosent av BNP på grunn av klimaendringane, ifølge FN miljø.

Globale utfordringar har blitt endå meir djuptgripande som ein konsekvens av pandemien. Samstundes har internasjonale pengestraumar endra seg.

Den verkeleg store pengestraumen frå rike til fattige land, pengeoverføringar frå migrantar, fall med om lag tjue prosent i 2020, ifølge Verdsbanken. Dette kan vere pengar som ein son med jobb i Qatar sender heim til mora i Nepal, eller ein norsk-somaliar sender til heimlandet. Slike sendingar utgjer meir enn tre gonger verdas samla bistand.

Vestlege næringslivsinvesteringar i utviklingsland er også kraftig reduserte. Fattige land blir nøydde til å ta opp nye lån. Talet på land i Afrika sør for Sahara som har betalingsproblem, eller «stor risiko for å få betalingsproblem», på statsgjeld har auka kraftig.

Bistanden gjekk derimot opp då andre pengestraumar tørka inn. Samla bistand frå OECD-landa auka med 3,5 prosent i 2020.

Ein skulle kanskje tru at «alle er seg sjølv nærast» i vanskelege tider. Slik har det heldigvis ikkje vore så langt. Nye tal frå SSB, som vert offentleg i dag (8.juni), syner faktisk at her i Noreg er folk meir positive til bistand enn nokon sinne. Ni av ti nordmenn støttar norsk bistand til fattige land.

Bistanden har synt seg å vere ei robust finansiering, som toler påkjenningar. Det såg vi også under finanskrisa i 2008.

Bistanden er ikkje berre robust, men også fleksibel. I 2020 heiv Noreg seg rundt og flytta 2,8 milliardar kroner som skulle motverke pandemien i utviklingsland, og sikre ein rettferdig tilgang på vaksinar. Andre land gjorde det same. Når så mykje anna bryt saman, blir bistand viktig. Ja, viktigare enn før.

Korleis? Tala frå SSB syner at sjølv om folk flest støttar bistanden, er mange ikkje klar over dei ulike rollene bistand kan spele:

Bistand kan løyse det akutte, rykke inn i gjenoppbygging etter naturkatastrofar og lindre sivile lidingar i krig og konflikt – som i Syria.

Bistanden kan gå dit ingen andre går. Våre partnarar på bakken - lokale organisasjonar, FN, trussamfunn og andre – når fram til menneske som er «gøymde og gløymde» – dei mest sårbare. Og i statar som ikke fungerer kan bistand tilby noko av hjelpa styresmaktene ikkje gir.

Bistand kan fungere katalytisk, utløyse privat kapital – for eksempel gjennom regjeringa si garantiordning for investeringar i fornybar energi. Eit beskjedent bidrag frå Norad kan utløyse ei kommersiell investering på opptil 25 gonger bistandsbeløpet.

Bistand kan bidra til å bygge institusjonar som er nødvendige for eit velfungerande næringsliv, som igjen gir jobbar og inntekter. Nøkkelord er lovverk, statistikk, skattesystem, arkiv, openheit. Alt det usynlege som trengst.

Dessutan kan bistand bidra til å finansiere dei store oppgåvene i verda, som å redde klimaet og sikre menneske helsehjelp. Filantropi og velgjerdsarbeid kan medverke. Men når alt kjem til alt, «at the end of the day», er det dei tunge og stabile pengestraumane i internasjonal bistand som kan gi dei globale bidraga som varer ved og sikrar klima og helse.

Mot 2030 skal vi nå berekraftsmåla. Det er heilt utenkeleg å nå dei utan å investere meir i utfordringane dei representerer. Her spelar bistand ei nøkkelrolle, på ein meir grunnleggande måte enn vi trudde før pandemien traff oss.

Bistand blir viktigare.