Hvordan skal vanlige folk holde ut?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Terje Pedersen

Når selv vår ellers så detaljorienterte statsminister bryter smittevernreglene, kan de siste motbakkene bli ekstra tunge.

Hadde noen for tretten måneder siden sagt at vi skulle havne i den surrealistiske situasjonen at statsministeren i Norge skulle etterforskes av politiet, mens Statsadvokaten vurderer en hotellromfest i Bodø, hadde jeg trodd de hadde en skrue løs. Men det føyer seg inn i rekken av ting vi aldri trodde skulle skje.

Eldre som ikke har møtt barna og barnebarna sine på ett år. Fedre som ikke får være med på sykehuset når barnet deres blir født. Bedriftseiere som får arbeidsplassen og livsverket sitt lagt i grus. Folk som må ta avskjed med sine kjære i en digital begravelse. Studenter som ikke får lov til å være på lesesalen. Ungdommer som blir straffet av politiet for å være elleve på fest.

Det er nitrist og ugreit, men det er vår nye virkelighet. Og det verste er at vi nesten begynner å venne oss til det.

Folk er nok delt og reagerer ganske så ulikt på alvoret i Erna Solbergs brudd på smittevernreglene på Geilo i vinterferien. En undersøkelse Respons har gjort for VG viser at litt færre reagerer negativt enn de som sier det ikke har noen betydning for tilliten til Solbergs håndtering av pandemien. Det er nok et treffende øyeblikksbilde.

Mange av oss har gjort noen tabber. Meteren har blitt litt kort, og kohorten litt stor. Men det store bildet er at de fleste har gjort så godt de kan ut fra sine forutsetninger. En slags rettesnor i hverdagen er blitt at er det gøy og er det sosialt, så er det antagelig ikke lov.

Statsministeren skylder på at hun ikke skjønte reglene. Det sier ikke lite. Solberg er sannsynligvis Norges mest detaljorienterte politiker. Hun har bedre hukommelse enn ti elefanter. Likevel glemte hun reglene. Og det er jammen ikke lett å holde oversikten.

I går var det eksempelvis mang en student som var fortvilet over nyheten om at studenter ikke nødvendigvis fikk reise hjem i påsken. Det var ikke enkelt å tolke hvilke studenter helseminister Bent Høie mente kunne reise hjem.

Fortvilelsen deres er lett å forstå. Nye studenter som har flyttet til en fremmed by, fått avlyst fadderarrangement, stort sett sittet på hybelen og hatt alle forelesninger digitalt, kommer høyt opp på lista over dem som har betalt en høy pris.

Spørsmålet er hvor skadelig denne saken er for tilliten til statsminister Erna Solberg når støvet har lagt seg. Politiske skandaler har en tendens til å skape mye støy, men prelle fort av. Corona-skandaler, som brudd på smittevernreglene eller ordførere som sniker i vaksinekøen, er imidlertid et nytt fenomen. Vi vet lite om langtidsvirkningene når «å dæven-effekten» har roet seg.

Men politikernes feiltrinn påvirker definitivt klimaet i den politiske debatten. Nå virker det som de er blitt mer tilbakeholdne med den sterkeste kritikken av hverandre.

Etter den famøse Molde-saken var det mange på venstresiden som fyrte med skarpt mot regjeringen. Men etter at Ap-nestleder Bjørnar Skjærans nachspiel kom for dagen, ble det tyst, i alle fall fra Ap-hold. Skjæran overtok stafettpinnen etter Molde-ordfører Torgeir Dahl som Norges mest utskjelte mann.

Det var nok mang en Høyre-politiker som gned seg i fingrene, om enn i det stille. Nå hadde de effektivt stoppet den mest storkjeftede opposisjonen. Det skulle bli krevende for Ap heretter å kritisere regjeringens coronahåndtering!

Men det var som kjent ikke lenge Adam var i paradis. Når det kommer frem at selveste statsministeren ikke klarer å etterleve smittevernreglene, er det lite som kan toppe det. Hva som er verst av familieselskap med litt for mange slektninger og nachspiel med litt for mange ølbokser, er det helt sikkert noen som kjekler om. Men det er slett ikke det viktigste.

En stor trøst det siste året er at vi alle er i samme båt. Jeg sitter hjemme og kjeder meg, savner fest og moro, til og med kontoret. Men det gjør alle andre også. Venner, naboer, kolleger, kjendiser, politikere eller statsministeren, for den del. Det blir nok litt flaut for Solberg å heve den lengste pekefingeren på neste pressekonferanse.

Men det som burde bekymre Erna Solberg mest, er hvordan dette påvirker den enorme dugnadsinnsatsen. Folk er slitne. De siste motbakkene har vi hørt snakk om lenge. Frykten er at folk mister motivasjonen til å følge reglene når politikerne selv sliter med etterlevelsen. I VGs undersøkelse sier en av fire at de er mindre motivert, mens resten sier de er upåvirket av siste dagers hendelser.

Heldigvis er vi først og fremst er et raust og tillitsbasert folk. Vi tolker hverandre (stort sett) i beste mening og legger godviljen til. De fleste skjønner at smittevern ikke er noe vi gjør for å glede Bent Høie, men for hverandre. Noen kan til og med finne en trøst i at selv ikke våre politikertopper er ufeilbarlige.

Men det minste vi kan forvente tilbake er at de forstår litt mer av hvor mye folk egentlig har ofret.