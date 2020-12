Kommentar

Den svenske høstbølgen kan bli like tøff som den første

Av Astrid Meland

FLATE UT KURVEN: Statsepidemiolog Anders Tegnell viser frem den svenske strategien som har vært å flate ut kurven og unngå overbelastning på sykehusene. Foto: Jessica Gow/TT

Corona rammer på nytt vårt naboland hardt. Om de nye tiltakene ikke får ned smitten, vil sykehusene fylles og dødsfallene fortsette å stige.

Sjeflegen ved Sahlgrenska sykehuset i Göteborg advarte i helgen svensker mot å kjøre bil eller klatre. Han vil ikke ha mer press på fulle intensivavdelinger.

Barneoperasjoner er utsatt ved Karolinska. Sykehusdirektør Björn Eriksson i Stockholm snakker om «ekstreme forhold» og har bedt om å få låne ansatte fra private helseforetak.

I Malmö er rundt 50 ansatte ved Infeksjonsklinikken rammet av viruset.

Det er neppe noen god idé å havne på sykehus i svenske storbyer om dagen. Enten du krasjer eller får covid, kan det være smittefare og plassmangel.

Men Sverige har så langt takket nei til hjelp fra Finland og Norge. Ifølge Expressens tall fra det svenske statistikkbyrået hadde svenskene i år den dødeligste novembermåneden siden Spanskesyken.

PROBLEMER OGSÅ I STOCKHOLM: For helgen ba byen om hjelp fra forsvaret fordi det er mangel på personal på intensiven. Her fra Vasaparken 5. desember. Foto: Pontus Orre

Og høstbølgen i Europa er mer dødelig enn i vår. Slik er det ikke i Sverige, heldigvis.

Men det kan bli like ille, om smitten ikke går ned. Nå som flere skoler er stengt og bare åtte får møtes, er det et håp. Man ser også av mobil - og nettaktivitet at svenskene holder seg mer i ro.

Men barene er fortsatt åpne til 22.30 på kveldene og folk går på treningssenter. Bølgen kan vare helt til sommeren, sier svenske eksperter til Svenska Dagbladet, og viser til været. For corona ser ut til å være et sesongvirus som trives aller best om vinteren. Tiltak som fungerte i vår, er kanskje ikke tilstrekkelige nå.

Analytikerne i Nordea anslår at rundt 100 dør om dagen, som er nesten like mange som ved den forrige toppen i april. Når det ser ut som dødstallene synker på den svenske statistikken, så gjør de ikke det. Det er etterslepet i registreringen som gir et feil bilde.

KAN STENGES FØRST I MARS: SATS i Stockholm holder fortsatt åpent. Regjeringen vi nå skaffe seg hjemmel for å stenge trenings- og kjøpesenter. Foto: Pontus Orre

Heldigvis er det færre covid-syke på intensiven enn i vår. Men totalt er antall covid-innlagte på sykehus nå like høyt som på toppen.

Statistikken viser samtidig en nedgang i antall innlagte på intensiven over 80 år. Det kan være tilfeldig. En dystrere mulighet er at de ikke blir prioritert.

Vi vet at intensivavdelinger i vår ble pålagt å avvise folk over 60 år med flere bakenforliggende lidelser. Og at eldre som bodde hjemme, ble nektet sykehusinnleggelse.

Færre dør generelt av covid-19 i Vesten nå på grunn av bedre behandling. Men med mye eldresmitte, ferske sykepleiere og travle avdelinger, er det igjen fare for at dødeligheten blir høy.

DEMONTERT I SEPTEMBER: Intensiv-teltet utenfor sykehuset i Helsingborg hadde 12 intensivsengeplasser. Feltsykehuset ble tatt ned i september ettersom ekstraplassene ikke ble ansett som nødvendige mer. Nå trengs de igjen. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det er ikke bare i Sverige høstbølgen er gjenstridig. I vårt naboland Danmark gikk veksten i smitte plutselig rett opp, og nå er situasjonen på sykehusene i hovedstaden betydelig forverret, ifølge Politiken.

Dette er skremmende også for oss nordmenn. For vi har fulgt Danmark tett. De hadde tilsynelatende kontroll. Landet tester nesten like mange hver dag som vi tester i uken.

Heller ikke i Norge går smitten ned lenger. En uforsiktig julefeiring er nok, da begynner det fort å stige igjen.

Og i mange land i Europa er julen i realiteten avlyst. I Belgia er det bare lov å invitere én voksen venn hjem i julen. I Tyskland er gavebutikkene stengt. I Frankrike er det portforbud etter 20.00 og i Italia er det ikke lov å reise mellom regioner før neste år.

Også i Storbritannia stenges hovedstaden ned til strengeste nivå. I helgen avslørte den britiske avisen Times at Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sammen med flokkimmunitets-forkjemper Sunetra Gupta var blant dem som i september besøkte statsminister Boris Johnson. Etterpå sa han nei til «lock down», selv om hans egne eksperter rådet ham til å stenge ned.

Nå er det ny retrett også for ham.

MUNNBIND I MALMÖ SENTRUM: På Infektionskliniken i Malmö har 70 prosent av de ansatte, rundt 50 personer, blitt smittet, ifølge Dagens Nyheter. Foto: Johan Nilsson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Også i Sverige innføres det nå nye innstramminger – men det er fortsatt ikke snakk om å stenge like mye som i andre land.

Mandag ble det sendt 22 millioner tekstmeldinger til alle landets mobilabonnenter for å minne om smittevern, et tiltak som latterliggjøres i mediene. Men regjeringen sier endelig at de skal få på plass lovverk som trengs for å kunne stenge ned landet.

Men det trår ikke i kraft før 15. mars 2021.

Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen skaffer seg hjemmel for å innføre lock down først når pandemien - forhåpentlig - er på hell.

INTENSIVEN I GÖTEBORG: Det har vært travelt på å Östra Sjukhuset i det siste. Bildet er fra covid-19-avdelingen i november. Foto: Björn Larsson Rosvall /TT / TT NYHETSBYRÅN

Mange land har vært dårlig forberedt på høsten. I Øst- og Sentral-Europa var det lite smitte i vår. Landene slapp antagelig billigere unna, fordi innbyggerne reiste mindre på ferie til Alpene.

Så glapp alvoret, og tiltakene ble kanskje for slappe. Nå har mange av disse landene svært høye smitte- og dødstall.

I Sverige trodde statsepidemiolog Anders Tegnell at høy immunitet i befolkningen skulle hjelpe dem i høst.

Men nå er smitten over alt i samfunnet. Alle regioner jobber med å øke kapasiteten på intensiven. Midt i den verste folkehelsekrisen i moderne tid i Sverige, tror eksperter likevel at de ikke klarer å skaffe så mange plasser som i vår.

Feltsykehusene som ble satt opp i vår er tatt ned. Et er gjort om til postterminal. Siden svenskene ikke forventet en bølge to, ble sentralintensiven i Uppsala stengt for oppussing i oktober, ifølge Ekot. Det ville ikke skjedd om man visste det man vet i dag, sa sykehusdirektøren til svensk radio.

Men det store problemet nå er mangel på personal. I november fikk mange pålagt 12.5 timers arbeidsdag. En rekke ansatte har sagt opp siden i vår.

Tirsdag kommer første delrapport fra den svenske Coronakommisjonen. Det kan bli harde tak.

For det kan vel ikke være særlig tvil lenger om at én av forklaringene på Sveriges uføre, er mangel på tiltak.

I år har et av de vanligste spørsmålene i corona-chatten til Aftonbladet vært hvordan corona-smittede foreldre skal få fulgt ungene sine på aktiviteter.

Helt frem til nylig var regelen slik i Sverige at barn med corona-syke foreldre fikk gå i barnehagen og på skolen.

Fra et norsk perspektiv, hvor tusener av skolebarn til enhver tid sitter i karantenene, er dette smått utrolig.

Men da Anders Tegnell og Folkhälsomyndigheten kom med endringen, avviste han at det var av smittevernhensyn. Det var bare for å være grei med urolige skoleansatte. Gamle sannheter fra i vår, vernes fortsatt i den svenske ekspertisen.

