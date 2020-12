Leder

Hvorfor har ikke tilsynet reagert tidligere?

Av Yngve Kvistad

Foto: Hallgeir Vågenes

Konkurransetilsynet anklager de tre største matvarekjedene for ulovlig prissamarbeid, og varsler gedigne gebyrer på til sammen 21 milliarder kr.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning.

Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 har fått svarfrist til april. I mellomtiden kan vi jo gjette hvem som til syvende og sist får gleden av å dekke den regningen, dersom tilsynsmyndigheten får gjennomslag.

Anklagens alvorlighetsgrad og overtredelsesgebyret enorme størrelse til tross, Konkurransetilsynet har ikke nødvendigvis en opplagt sak. Tvert imot er det uklart hva det reageres så sterkt på nå, gitt at den gjensidige kjedeavtalen som tilsynet legger til grunn for sin inngripen har vært kjent i ti år.

Vi mener bransjeorganisasjonen Virke og de berørte aktørene har et poeng når de påpeker at Konkurransetilsynet kunne reagert på et langt tidligere tidspunkt dersom man mente det var graverende behov for rettledning eller endring av praksis.

Stridens kjerne er en bransjenorm som de tre store ble enige om i 2010. Med denne har de gitt såkalte prisjegere tilgang til hverandres butikker slik at de kan registrere prisene i konkurrentenes hyller. Mens Konkurransetilsynet mener dette har løftet prisnivået på mange produkter, mener kjedene selv at det har bidratt til økt konkurranse og billigere varer for forbrukerne.

Det er verdt å minnes at avtalen i sin tid ble inngått i samarbeid med daværende Forbrukerombudet, dagens Forbrukertilsynet, og at både Norgesgruppen, Coop og Rema tidligere i år sa den opp. De mener denne type prisjakt hos konkurrenter ikke er like viktig lenger. Det finnes dessuten et rikt utbud mobilapplikasjoner som gjør jobben for dem.

I en presisering fra Konkurransetilsynet tirsdag heter det at deres reaksjon bygger på «en felles forståelse mellom kjedene der de har utviklet en praksis» som har vært prisdrivende. Det er mulig tilsynet sitter på kompromitterende materiale fra razziaen mot bransjen i 2018, men ellers er det vanskelig å se hvordan de skal få medhold i domstolene – hvor dette vil havne – for ileggelse av gebyrer i denne størrelsesorden.

Slik Dagens Næringsliv har redegjort for i senere tid, er det grunn til å undersøke hvorfor mat i norske butikker er «uforklarlig dyr», for nivået lar seg ikke forklare med hverken toll eller avgifter. Storparten av det vi konsumerer omfattes ikke av landbrukstoll.

Et gløtt på de såkalte målprisene for landbruket indikerer at det heller ikke er produsenten som stikker av med den feteste andelen av sluttsummen når forbrukeren står i Kiwi-kassen og skal betale for handlekurven. Men noen tar åpenbart ut denne gevinsten, og man skal være blind for ikke å se at enkelte ledd i denne næringskjeden har gitt seg selv romsligere marginer enn andre.

Konkurransemyndighetene har absolutt en jobb å gjøre i så måte, og man bør selvfølgelig overvåke de tre kjedene som dominerer norsk dagligvarebransje. Så vi tror ikke Konkurransetilsynet er helt på jordet i sin jakt på prisdannelsen i den hjemlige matvarebransjen. Men akkurat her er de muligens på feil jorde.