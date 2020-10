Kommentar

Nå rakner det for Trump

Av Hanne Skartveit

WASHINGTON D.C. (VG) Donald Trump har gjort Det hvite hus til en smittepøl. Han mangler penger. Og han raller som en forstyrret mann.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Trump synker som en stein på meningsmålingene. Mye tyder på at kampanjen hans sliter økonomisk. De har trukket forhåndsbestilte TV-annonser for millioner av dollar i viktige vippestater. Utfordrer Joe Biden ser ut til å få inn mer penger i disse avgjørende siste ukene.

På mange måter har vi blitt vant til Trumps uberegnelige utfall og sjokkerende uttalelser. Han har skapt et nytt lavmål for hva en statsleder i et demokrati kan gjøre. En slags immunitet mot galskap. En beskyttelse som gjør at vi fortsatt klarer å sove om natten, på tross av at vår nærmeste allierte til stadighet rokker ved den skjøre verdensorden som har eksistert i årene etter andre verdenskrig.

Ikke utenfor fare

Men denne uken har bragt oss ned til et nytt nivå. Etter at Donald Trump dro fra Walter Reed-sykehuset mandag kveld, etter kun tre dager innlagt, har han fremstått som helt ute av balanse. De som hadde håpet at hans egen sykdomserfaring skulle gi ham mer medfølelse med de millioner av amerikanere som har vært syke, eller de mange som har mistet en av sine, ble skuffet. Tvert om. Meldingen fra Trump er at sykdommen ikke er alvorlig, at smittevern ikke er viktig, og at han er en supermann som ikke noe biter på.

Trumps egen smittevernekspert, Anthony Fauci, sier at presidenten ikke er utenfor fare ennå. Han kan bli svært syk igjen. Det er slik denne sykdommen er. Blant medisinske eksperter er det bred enighet om at det er umulig å fastslå med sikkerhet at Trump ikke lenger er smittebærer, selv om Trump selv hevder at han nå er smittefri.

Krakilsk og utemmet

Den eneste muligheten for at Trump faktisk ikke kan smitte andre nå, er at han har vært syk mye lenger enn det vi vet. Det hvite hus vil ikke opplyse om når han sist tok en negativ covid-test, altså når han sist var frisk. Dersom det er lenge siden, og Trump har vært syk lenge før offentligheten fikk vite det, har han i virkeligheten utgjort en fare for menneskene han har møtt, over lang tid.

Donald Trump undergraver smittevernet i USA. Han sendte enda et sterkt signal om dette da han rev av seg masken etter å ha ankommet Det hvite hus mandag kveld. Foto: Erin Scott / X06860

Trump har fremstått enda mer krakilsk og utemmet denne siste uken. Han har omtalt demokratenes visepresidentkandidat, Kamala Harris, som “et monster”, han har fortsatt sine tirader mot Barack Obama og Hillary Clinton, han har mer enn antydet at hans egen justisminister er del av en konspirasjon mot Trump, og han har kritisert FBI-sjefen for å overse valgfusk. På toppen av det hele sier han at covid ikke er farlig, samtidig som han fortsetter å spolere smitteverntiltak.

Selv en av hans aller nærmeste støttespillere, senatsleder Mitch McConnell, har vært kritisk til smittevernet i Det hvite hus. Han har uttalt at han ikke har vært i Det hvite hus siden 6. august, fordi han mente at smittevernet ikke var godt nok. Altså - en av Trumps nærmeste støttespillere har ikke våget seg i nærheten av presidentens kontor, fordi han fryktet smitte.

Trump gjør som han vil

Hvem våger å stanse ham? Ingen. Legene lot ham forlate sykehuset etter tre dager, omgitt av mennesker uten annet smittevernutstyr enn en enkel maske. Etter den norske smittevernloven ville en som oppførte seg slik antagelig blitt arrestert, i hvert fall satt i tvungen isolasjon.

Men Trump er president. Han gjør som han vil. Og han har sagt at han allerede i dag, lørdag, vil ut på veien igjen. Så får vi se om noen er i stand til å stanse ham. Eller om USAs president faktisk reiser ut igjen, med den risikoen han utgjør som smittebærer. Både for dem han møter, og for dem som skal beskytte ham.

Vakt utenfor vestfløyen i Det hvite hus. Donald Trump har satt mange av dem som jobber for ham, i fare med sitt lemfeldige forhold til smittevern, Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mange i hans sikkerhetsapparat er engstelige for smitte. Naturlig nok. Dette er mennesker som har forpliktet seg til å ta en kule for USAs president. De vet at de må kaste seg foran presidenten dersom han blir angrepet, de må dø dersom det er nødvendig for at han skal få leve.

I gjeld til ukjente

Men nå er det presidenten som setter deres liv i fare. Kulen, i form av corona-smitte, kommer fra presidenten selv. Mot de menneskene som skal beskytte ham. Den som diktet opp noe sånt i en roman for bare noen få år siden, hadde blitt avfeid som urealistisk. I dag er dette en realitet.

Virkeligheten kan være enda verre enn det vi ser. Et spørsmål som har meldt seg, er om mektige og ukjente aktører har et skjult grep om USAs president. Avisen New York Times har nylig gått gjennom Trumps skatteforhold, og deler av hans private økonomi. I følge avisen har han en gjeld på nesten 4 milliarder kroner, som forfaller i løpet av de neste fire årene. Verden vet ikke hvem han skylder penger. Det er i seg selv en sikkerhetsrisiko at verdens mektigste mann står i dyp gjeld til noen vi ikke vet hvem er.

Det har lenge vært grunn til å uroe seg over situasjonen i USA. Denne uken har uroen ikke blitt mindre. Håpet ligger i at Joe Biden ser ut til å vinne valget. Men det er fortsatt over tre uker igjen. Hvis det er noe disse siste fire årene har lært oss, så er det at alt kan skje.

Publisert: 10.10.20 kl. 07:22

