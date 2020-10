Leder

Norsk brexitalarm: rammer verftene og offshoreindustrien

Brexit-kaoset på britisk side kan få alvorlige konsekvenser også for norsk økonomi. Særlig verftene og offshoreindustrien vil bli hardt rammet, frykter næringen selv. NHO mener norske bedrifter må forberede seg på det verste.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

For det første vil Storbritannia og Norge neppe rekke å få på plass en frihandelsavtale i tide til at den kan tre i kraft når britenes brudd med EU rent faktisk finner sted natt til 1. januar 2021. Da burde en ny avtale vært ferdig forhandlet innen 9. oktober. Om tre dager. Det kan komme til å holde hardt nok å få den nye frihandelsavtalen signert før jul.

Den andre x-faktoren er om Storbritannia og EU i det hele tatt klarer å få på plass en avtale om noe som helst innen nyttårsklokkene klinger. Så uendelig mye står på spill for begge unioner, både den britiske og den europeiske, at forhandlingshavari – rasjonelt sett – synes utenkelig. Boris Johnson ønsker en plass i historien, men neppe som den som kortsluttet britisk økonomi og la til rette for skotsk og nordirsk løsrivelse.

Samtidig er det krefter i det britiske regjeringsapparatet som ønsker et slikt sammenbrudd, fordi man ønsker at dagens institusjoner skal kollapse slik at de kan bygges opp på nytt, med helt andre idealer enn fellesskapets beste.

Mye tyder på at Norge må leve med nødløsninger en god stund fremover. En midlertidig avtale med britene ble inngått i fjor vår i tilfelle Storbritannia skulle krasje ut av EU uten de overgangsordninger som siden falt på plass.

Denne avtalen dekker i første rekke varehandelen og er en garanti for nulltoll på industriprodukter. Den omfatter imidlertid ikke andre tollsatser, eller tjenestesektoren. Handel med tjenester vil uansett bli problematisk, ifølge NHO, gitt den sittende Tory-regjeringens aversjon mot fri flyt av arbeidskraft på tvers av landegrensene – et hovedargument for brexit.

Det kompliserer en fremtidig frihandelsavtale, siden tjenestehandelen med Storbritannia er større enn varehandelen, når olje og gass holdes utenfor. Fagsjef Knut L. Baumann i NHO-foreningen Norsk Industri fremholder overfor NTB at det nye regimet spesielt vil ramme verftene og offshoreindustrien.

Dette fordi det foregår en stor utveksling av personell over Nordsjøen, gjerne knyttet til installering av teknisk utstyr, vedlikehold, reparasjoner og ingeniørtjenester. En utveksling som for alle praktiske formål har vært problemfri under EØS.

I tillegg frykter NHO at grensekontrollen inn og ut av Storbritannia vil komplisere og forsinke den nåværende sømløse varetransporten. En analyse som britene selv har gjort konkluderer med at det i verste fall kan bli snakk om tusenvis av lastebiler i kø og ekspedisjonstid på flere dager. Også dette vil ramme norske virksomheter, ettersom mye av transporten går via EU.

Etter at virkeligheten synes å ha innhentet Boris Johnson, er det stort sett bare Nei til EU og Sp som fortsatt tror at nye handelsavtaler er noe man bare lager seg over natten.

Publisert: 06.10.20 kl. 10:45

