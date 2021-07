Foto: Roar Hagen

Facebooks forretningsmodell truer forbrukernes rettigheter

Facebook lister opp tiltakene de har iverksatt, men vil ikke snakke om at forretningsmodellen er det egentlige problemet.

Publisert: Nå nettopp

INGER LISE BLYVERKET, direktør i Forbrukerrådet

Det er prisverdig at selskapet nå kommer ut av skyggene og deltar i debatten om hvordan selskapet har innvirkning på verden rundt seg.

Dessverre er det mindre imponerende når selskapet hevder at Forbrukerrådet og 60 andre organisasjoner baserer seg på myter når vi peker på konsekvensene ved overvåkningsbasert markedsføring og ber myndighetene vurdere et forbud.

I dag tjener Facebook og en rekke andre selskaper pengene sine på å overvåke og selge målrettet reklame mot brukerne. Hva vi liker, hva vi kjøper, vår fysiske og psykiske helse, seksuelle orientering og vårt politiske ståsted blir sporet og loggført.

KRITISK: – Facebook sier at de bare har den informasjonen brukerne har valgt å dele. Det er en sannhet med store modifikasjoner, skriver Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Foto: Annika Byrde

At dette er noe folk ønsker er kanskje den største myten som FB og andre aktører stadig leverer: I en undersøkelse YouGov nylig gjennomførte for Forbrukerrådet, er kun en av ti positive til at kommersielle aktører samler informasjon om en på nett, mens bare en av fem synes annonser basert på personlig informasjon er ok.

Det samme så vi da Apple gav brukerne muligheten til å velge om de ville bli sporet av apper på telefonen. Kun seks prosent sa ja.

Facebook sier at de bare har den informasjonen brukerne har valgt å dele. Det er en sannhet med store modifikasjoner. Facebook og en rekke andre selskaper dytter og lurer oss til å dele så mye som mulig og sporer oss på tvers av nettsteder og ulike apper. Dette skjer ofte bak brukernes rygg og langt utenfor vår kontroll.

Et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring vil ikke kun ramme Facebook. Selv om Facebook ikke direkte videreselger brukernes data, er det et stort antall andre selskaper som gjør nettopp dette.

Forbrukerrådet har tidligere vist hvordan data fra ulike apper blir spredt til potensielt tusenvis av selskaper, som også er bakgrunnen for at Datatilsynet har varslet et gebyr på 100 millioner kroner til sjekkeappen Grindr for brudd på personvernlovgivningen.

Facebook fremhever også at de har gjort en rekke tiltak for å bekjempe falske nyheter og desinformasjon. Dessverre er det også mange eksempler på at det fortsatt er mulig å målrette falsk og ondsinnet informasjon mot enkeltpersoner og grupper. For eksempel har konspirasjonsteorier knyttet til COVID-19 og vaksiner florert på Facebook det siste året.

Innsamlingen og sammenstillingen av informasjon om oss bryter ikke bare med vår lovpålagte rett til privatliv, men gjør oss sårbare for manipulasjon, diskriminering og svindel. Dette skader både oss forbrukere og samfunnet som helhet. Facebooks forretningsmodell har også blitt beskrevet av Amnesty International som en trussel mot grunnleggende menneskerettigheter.

Og det er ingen myte at denne informasjonen har blitt brukt til alt fra å manipulere valg, ekskludere minoriteter fra jobb- og boligannonser, reklamere for usunn mat og drikke mot barn og tilby forbrukslån til personer med betalingsproblemer. Dette gjelder på ingen måte bare Facebook – men hefter ved en hel bransje som lever av å overvåke oss og treffe oss med reklame når vi er enklest å påvirke.

Skal vi få en digital utvikling som ivaretar brukerne og samfunnets beste trenger vi forretningsmodeller hvor selskapenes ønske om å tjene penger ikke settes over våre rettigheter og samfunnets beste.

Det finnes alternative måter å vise reklame på nett, som både ivaretar brukerne og de som lever av å tilby reklameplass, om det er å presentere reklamen i en relevant kontekst, eller at vi selv oppgir hva vi ønsker reklame for. Et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring, i samspill med økonomiske virkemidler fra myndighetene, vil gi disse forretningsmodellene rom til å vokse – til vårt alles beste.

Et forbud mot overvåkningsbasert markedsføring vil både bidra til å ivareta våre rettigheter, og legge grunnlaget for et mer gjennomsiktig annonsemarked, hvor annonsører og innholdsleverandører får økt kontroll og beholder en større del av kaka.

Vi er ikke alene om å foreslå et forbud. I tillegg til våre 60 partnere, har flere norske politikere, sammen med EU-parlamentet, Datatilsynet, Teknologirådet og en rekke private selskaper også tatt til orde for et forbud.

Nå håper vi norske myndigheter med digitaliseringsminister Linda Helleland i spissen, vil bidra inn, slik at vi blir kvitt spionreklamen, om den serveres gjennom Facebook eller en av de andre selskapene som lever av å overvåke oss.