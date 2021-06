Kommentar

Reven og den akademiske hønsegården

Av Hanne Skartveit

Et senter kontrollert av det kinesiske kommunistpartiet er i ferd med å bli etablert ved Universitetet i Oslo. Det er naivt.

Etter at dagens president i Kina, Xi Jinping, for nær ti år siden kom til makten, har friheten blitt strammet inn. Overalt, også på universiteter og i forskningsinstitusjoner. Rett før jul i fjor bestemte Universitetet i Oslo seg for å bli vertskapet for den europeiske avdelingen av det kinesiske Fudan-universitetet.

Vedtektene ved dette universitetet ble oppdatert for to år siden. I følge oversettelsen av de nye vedtektene, gjengitt i avisen Khrono, har avdelingen av kommunistpartiet ved Fudan-universitetet ansvar for å lede det ideologiske og politiske arbeidet, og videreformidle Xi Jinpings sosialisme og syn på Kina. Punktet som opprinnelig sto om tankefrihet ved universitetet i Fudan, er også fjernet.

Kontrollerer all virksomhet

Kinesiske myndigheter legger sterkt press på sine universiteter. Målet, både i Kina og ute i verden, er å «skape en mer nyansert og balansert forståelse for Kina». Propaganda, med andre ord. Det motsatte av kritisk og uavhengig forskning og undervisning.

Kommunistregimet kontrollerer kinesisk virksomhet i utlandet, også innen forskning og utdanning. Norske sikkerhetstjenester har advart mot Kina. En kinesisk lov pålegger landets borgere å bistå staten når de oppholder seg i utlandet. Spionere, med andre ord. Det blir også rapportert om kinesiske studenter som ikke våger å ta ordet under forelesninger og seminarer, fordi de frykter at andre kinesiske studenter rapporterer om dem til hjemlandets myndigheter.

Advarslene betyr ikke at vi ikke skal samarbeide med Kina eller andre autoritære regimer. Både studentutveksling og forskningssamarbeid er viktig i denne sammenheng. Men vi må vite hva vi gjør. Vi kan ikke være naive.

Bergen og Konfutse

Fudan-universitetet utenfor Shanghai er et av de beste universitetene i Kina. Jeg var tilstede i Shanghai for 26 år siden, da Universitetet i Oslo høytidelig åpnet det nordiske senteret der. Daværende statsminister Gro Harlem Brundtland var med, sammen med universitetsrektor den gangen, Lucy Smith - og en stor gruppe mektige norske næringslivsledere.

Universitetet i Oslo har et utstrakt internasjonalt samarbeid, som også innebærer utdanningssamarbeid og studentutveksling med Fudan-universitetet. Men det Universitetet i Oslo nå har sagt ja til, er noe helt annet. Vi snakker om et eget, kinesisk-kontrollert senter på norsk jord. Fudan ansetter og betaler lønn for daglig leder, og betaler for senterets aktiviteter. Universitetet i Oslo dekker kontorplass og administrative utgifter, og utnevner senterets direktør.

Etableringen av senteret i Oslo skjer omtrent samtidig som Universitetet i Bergen avslutter virksomheten til det kinesiske Konfutse-instituttet der. Disse instituttene er i enda større grad en utilslørt del av Kinas påvirkningsarbeid i vesten. De styres direkte fra det kinesiske statsapparatet, gjennom landets utdanningsdepartement. Det er likevel et paradoks at Oslo åpner for et kinesisk senter samtidig som Bergen stenger ned sitt omstridte senter.

Avgjort på forhånd

Fudan-universitetet ønsker å ha en avdeling i hver verdensdel. I mange år var den europeiske avdelingen ved Universitetet i København. I fjor var ikke Fudan lenger ønsket i København. Kineserne måtte på jakt etter et nytt hjem.

Vi vet ikke om andre universiteter ble forespurt, og svarte nei. Det vi vet, er at Universitetet i Oslo ønsket Fudan-senteret velkommen. Det skjedde uten at universitetsstyret var informert. Styret fikk saken som en informasjonssak fra rektor. Noen av styremedlemmene stilte spørsmål. Men det var ingen avstemning. Ingen reell debatt om saken. Den var avgjort på forhånd.

En av Norges fremste Kina-kjennere, Harald Bøckmann, kaller det som skjer, for «ideologi i akademisk forkledning». Han har siden 2008 vært utestengt fra Kina. Mange flere akademikere og Kina-kjennere fra hele verden har blitt nektet adgang til landet. Det er grunn til å tro at enda flere er mer varsomme enn de ellers ville vært i sin omtale av Kina, fordi de frykter konsekvensene av å være kritiske. Selvsensur er alltid en trussel mot den akademiske friheten.

Strammet grepet

Da det nordiske senteret ved Fudan-universitetet ble åpnet, i 1995, var det håp om et åpnere og mer demokratisk Kina. Landet var et helt annet, økonomisk, politisk, kulturelt og sosialt.

Siden da er hundrevis av millioner løftet ut av fattigdom. Kina er i ferd med å få en stor middelklasse, med alt det innebærer. Og kommunistpartiet har strammet grepet, stadig kraftigere de siste årene. Kina er et overvåkingssamfunn, som invaderer borgernes private sfære.

Avvik tolereres ikke, opposisjon blir slått hardt ned på. Menneskerettighetene gjelder ikke. Uigurer plasseres i det som må karakteriseres som konsentrasjonsleire. Demokrati og ytringsfrihet er fjernere enn på lenge for kineserne.

Likevel - eller kanskje nettopp derfor, skal vi fortsatt samarbeide. Men vi må være nøye med både form og innhold.

Protester i Budapest

Interessant nok er det bare ett annet land i Europa som har sagt velkommen til Fudan: Ungarn, et europeisk land på glideflukt vekk fra demokratiet. Kina fikk avtale om å bygge og finansiere et helt nytt kinesisk universitet i hovedstaden Budapest, delvis ved lån, og delvis ved rene tilskudd. Det har skapt massive protester. Folk i hovedstaden vil ikke ha et kinesisk styrt universitet, som bryter med den akademiske friheten.

Protestene har ført frem. Nå er prosjektet lagt på is, foreløpig. Ungarns statsminister Viktor Orban har lovet at det skal være en folkeavstemning i Budapest om saken. De fleste regner med at byen vil si nei til tilbudet fra kineserne.

Dermed kan Universitetet i Oslo bli det eneste europeiske fotfestet for Fudan-universitetet. Reven er på vei inn i det som i denne saken fremstår som en norsk akademisk hønsegård. Det utrolige er at porten blir åpnet fra innsiden.