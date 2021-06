Kommentar

OL-drøm i feil ende

Av Leif Welhaven

Norsk idretts forhold til IOC er et kontroversielt tema Foto: ROAR HAGEN

Om det skal bli aktuelt med olympiske leker i Norge igjen, bør et bredt forankret utspring komme nedenfra. Men idretten bør ha viktigere oppgaver enn en 16 dagers fest.

Det er noen ting i livet vi bare vet at inntreffer innimellom.

Det første snøfallet i sør skaper kaos i trafikken, Kringkastingsrådet får klager om NRK finner på noe nytt - og noen får det for seg at det er på tide med en ny OL-debatt i Norge.

Sistnevnte utløses vanligvis av mer eller mindre realistiske idrettsledere.

Drømmen om en OL-ild har en tendens til å slukne like raskt som den blir tent.

Ola Borten Moe går foran i Senterpartiets OL-iver. Foto: Terje Bringedal

I nyere tid har det vært fablet om en vestlandsvariant og en samleløsning med Lillehammer som nav. Aller mest optimistisk var nok vrien som ble lansert på Gaustatoppen - olympiske leker i Telemark (!).

Uten at det fantes noe som lignet en plan for hva som trengs i et OL.

Nå har Senterpartiet bestemt seg for å gå i bresjen for nye leker i Norge.

Men det er ikke helt lett å få tak i hvorfor partiet synes dette er en egnet kampsak for dem. Et sentralt argument som ble trukket frem, er at vi har vært gjennom en pandemi og kan trenge noe å glede oss til.

Det er altså snakk om eventuelt å arrangere noe om 13 år. Da blir vel den sammenhengen søkt.

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre har vært lunkne til OL som et rødgrønt politisk regjeringsprosjekt. Med god grunn.

Støre har rett i at det er helt andre idrettshensyn som veier tyngre nå.

Idretten har vært gjennom en ekstraordinær situasjon, har store utfordringer med frafall og behov for å bygge opp hverdagen i bredden.

Det er idrettens funksjon i hvermannsens liv, ikke minst med tanke på helseeffekten, som er grunnen til at det offentlige legger ned så store summer i landets største folkebevegelse.

Da er en kortvarig toppidrettsfest ikke det rette å jage i overskuelig fremtid.

Det er nok også klokt av politikere å trekke pusten inntil idretten selv virkelig ønsker å satse på dette.

Idretten har mange konfliktlinjer.

En bred forankring om et gjennomtenkt prosjekt bør være det første steget.

Der er vi ikke for øyeblikket.

Det blir derfor litt rart om politikere gjør seg selv til OL-soldater i førstelinjen.

Pandemien førte til at en forsiktig sondering om et mulig fremtidig OL ble utsatt av idrettsbevegelsen. Nå er det såvidt bevegelse fra den kanten igjen.

Men foreløpig foreligger det ikke engang konturer av et realistisk prosjekt.

Sårene internt i idretten er fortsatt dype etter de havarerte planene både nord og sør i kongeriket.

Om vi en dag kommer dit at vi får en helhjertet olympisk idé opp til debatt igjen, vil det selvsagt ikke mangle på anledninger til å markere seg fra politisk side.

Det store spørsmålet er da om det er riktig å gi en statsgaranti for en pengebruk i en størrelsesorden som skal til for å glede Den internasjonale olympiske komité (IOC).

Er et nytt OL på norsk jord rett å prioritere?

Hvor tungt veier behovet for disse lekene opp mot ønsker nederst i idrettspyramiden?

Hvordan skal andre samfunnsformål konkurrere om den samme velviljen?

Hvor mye som må investeres sett opp mot hvor mye som vil stå igjen, er blant temaene som i tilfelle vil bli aktuelle.

Om vi en dag kommer dit, vil nok selve det geografiske konseptet være avgjørende for hvor OL-ivrige senterpartistene blir til slutt. Men om det blir leker spredt i hele landet, vil det samtidig åpne seg en bred meny av problemer rundt logistikk, infrastruktur og sikkerhetsspørsmål.

Vel så viktig for den politiske siden er det overordnede spørsmålet: Er det ønske om å invitere en organisasjon som IOC til å arrangere lekene sine på norsk jord?

Da temaet var olympiske leker i Oslo ble saken politisk uspiselig etter at pampenes stormannsgalskap på egne vegne ble avslørt.

Nå hevder ringenes herrer at de er i endring, men inntil videre er realismen i den påstanden et åpent spørsmål. Fortsatt er IOC en grunnleggende udemokratisk gjeng, som i 2021 ønsker å beholde begrensninger på idrettsutøveres ytringsfrihet.

Noen vil mene at Norge bør arrangere for selv å påvirke en utvikling, ikke minst som en motvekt til sportsvasking. Å få store arrangementer tilbake til sunne demokratier er argument som nok vil brukes hyppig, akkurat som sulten etter en ny folkefest.

Men hva med rekkefølgen hvordan forandring bør finne sted?

IOC bør faktisk ha bevist at de har reell vilje til å moderniseres før et så tett samarbeid kan bli aktuelt her. Det ser vi lite av så langt.

Trolig vil det en dag bli arrangert olympiske leker i Norge igjen. Men Ola Borten Moe, nestleder og forslagsstiller i Senterpartiet, bør nok smøre seg med hele tuben med tålmodighet.

Norge er ikke i nærheten av nye OL-floker for øyeblikket.

