Hvis ingen går i SV-fella

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Det er et helt annet SV som igjen kan havne i en rødgrønn regjering etter valget. Men det er ikke bare SV som er forandret.

Hvor lang tid tar det for et parti å komme seg etter langt fremskreden regjeringsslitasje? Etter åtte år med makt var det et skadeskutt SV som forlot regjeringskontorene i 2013. Det var med et nødskrik de karet seg over sperregrensen. Alle var skjønt enige om at det var lenge til de skulle i regjering igjen. Til det var seirene for dyrekjøpte, og kamelene for mange.

«SV-fella» ble et begrep som skrev seg inn i ordbøkene. Klart definert er det selvsagt ikke, men det refereres gjerne til det å dyrke nederlagene heller enn å feire seirene. Demonstrasjoner foran Stortinget på regjeringens egen politikk ble selve symbolet.

Men nå har partiet kommet seg, og funnet en vei de tror går utenom «SV-fella».

De siste årene har partiet levd i en slags skyggenes dal. Der har de vokst og trivdes. Ingen store byks, men krabbet sakte, men sikkert oppover på meningsmålingene. Med rekordmange nye medlemmer bærer partiet tydelig preg av fornyelse.

Samtidig har de spisset seg, og blitt tydeligere på sine hovedsaker. Bort med umotiverte utspill, løfter om gratis skolemat og saker som skaper støy. Nå snakkes det stort sett bare om ulikhet og klima. Og litt næring og fisk.

Nestleder Torgeir Knag Fylkesnes fra Troms skal ha mye av æren for at partiet har troverdighet i Nord-Norge. Stortingsgruppen har tydelige profiler på sine fagområder, som Kari Elisabeth Kaski på finans og Lars Haltbrekken på klima og miljø.

Når man ser hvor vellykket Audun Lysbakken fremstår som SVs partileder i dag, er det lett å glemme at han slett ikke hadde en «flying start». Foto: Håkon Mosvold Larsen

Valget kan bli Støres sliteseier

Men det er vanskelig å komme unna den rollen partileder Audun Lysbakken har spilt. Med årene er han blitt en svært dyktig debattant, alltid tydelig på budskapet, men jovial, avslappet og med snert. Strategisk og målbevisst, men alltid ryddig og høyt respektert av samarbeidspartnere. Den «sinte sosialisten» er blitt en brobygger på venstresiden.

Når man ser hvor vellykket han fremstår som partileder i dag, er det lett å glemme at han slett ikke hadde en «flying start». Han gikk av som familie- og likestillingsminister rett før han ble valgt til partileder, og måtte bite i seg revolusjonær språkbruk fra ungdommen. Få utenfor partiet skjønte hvordan den litt gravalvorlige bergenseren skulle fylle skoene til den fargerike folkeyndlingen Kristin Halvorsen.

Noe er likevel ved det gamle. Fortsatt må man nesten ha doktorgrad i SVs indre liv for å skjønne hva ulike formuleringer og dissenser i partiprogrammet egentlig betyr. Og de såkalte museumsvokterne er ikke helt utryddet. Hans Ebbing rykker fortsatt ut i avisa Klassekampen for å gjøre det klinkende klart at SV ikke kan sitte i en regjering som ikke slutter seg til FNs forbud mot atomvåpen.

Hvis det blir rødgrønne regjeringsforhandlinger etter valget, blir det neppe en ny Soria Moria-erklæring, full av luftige visjoner og ambisiøse mål. For der det gamle SV ville vært fornøyd med å få gjennom flotte formuleringer som «å utrydde fattigdom» og «skape et grønt og rettferdig samfunn», vil dagens SV være mye mer opptatt av virkemidlene. Og de skal være både målbare og konkrete.

Her har de åpenbart også lært litt av Sp. Når SP setter seg ved forhandlingsbordet, prioriterer de knallhardt konkrete gjennomslag på sine hjertesaker. Vage formuleringer bryr de seg lite om, om de er aldri så fine. Det gjør neppe regjeringsforhandlingene enklere. For det er lettere å bli enige om at Norge skal få ned klimautslippene enn hvor og hvordan de skal kuttes. Det kan forebygge konflikter i etterkant, men erfaringsmessig er det de små sakene som bare dukker opp som trøbler det til i regjering.

Kaski og Lysbakken. Foto: Terje Bringedal

Når et parti går i regjering, oppstår det gjerne et A-lag og et B-lag mellom dem som sitter i regjering, og de andre. Avstanden øker. Folk ute i lokallagene kjenner ikke igjen partiet sitt, mens de i regjeringsapparatet ser på partiet som en stein i skoen. Det skjedde i aller høyeste grad med SV, og den feilen vil de ikke gjøre igjen. Derfor vil forankring og involvering av partiet være viktigere. Eksempelvis skal den fremforhandlede regjeringserklæringen sendes på uravstemning til alle medlemmene i partiet. Vender de tommelen ned, blir det ikke regjering.

Der det på rødgrønn side har fremstått som en slags flasketuten peker på av hvem de andre partiene vil og ikke vil samarbeide med, har Lysbakken valgt seg et gammelt Ap-slagord: Alle skal med. På den måten slipper han å bruke tid og krefter på å svare på hvem han vil samarbeide med. Men det er også en dyd av nødvendighet. For der SV har forandret seg siden forrige regjeringsprosjekt, er også det politiske landskapet endret.

Arbeiderpartiet er ikke bare svekket, de har også tatt et tydelig skritt mot venstre. Det er noe annet enn man kan si om Senterpartiet i alle spørsmål. Både SV og Ap ser ut til å akseptere at Sps strategi er å gjøre seg lekker for borgerlige velgere. Derfor lukker de øynene for det mer diesel- og oljeorienterte Sp, og satser på at de finner tilbake til tonen fra 2005 etter valget. En måling Respons har utført for VG viser også at velgerne foretrekker en ny rødgrønn regjering foran en ren Ap/Sp-regjering.

Men da fantes det verken noe Miljøpartiet De Grønne eller Rødt på Stortinget. Nå vil begge partiene komme inn, og kanskje til og med over sperregrensen. Det betyr at SV har en opposisjon til venstre for seg på begge de to hovedstolpene i sin politikk. Rødt på rettferdig fordeling og ulikhet. MDG på klima og miljø. Det kan selvsagt gi dem drahjelp i regjering, men kan like godt bli en fristende nødhavn for frustrerte velgere.

Og den rollen har det tradisjonelt vært SVs privilegium alene å ha.