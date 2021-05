BRENNER KULL: Kinesiske menn i et nabolag rett ved det store kullkraftverket i Shanxi, Kina, i 2015. Foto: Kevin Frayer / Getty Images AsiaPac

Kina må kutte

Kinas utslipp av drivhusgasser er blitt like stort som alle industrialiserte land til sammen. Mens USA, EU, Norge og andre land kunngjør store kutt, kommer utslippene fra Kina til å øke i dette tiåret.

Av VG Leder

Publisert: Nå nettopp

Den amerikanske forskningsstiftelsen Rhodium Group har beregnet at Kina i 2019 sto for 27 prosent av verdens samlede utslipp av CO2 og andre drivhusgasser. USA utslipp er beregnet til 11 prosent, som er lavere enn tidligere anslag. Det er likevel amerikanerne som er verdensledende, målt i utslipp per innbygger. India, med 6,6 prosent av verdens totale klimautslipp, har nå en større andel enn EU.

les også Kina tenker i lange baner

Trenden er tydelig. En stadig større del av utslippene vil i årene fremover komme fra Kina, India og utviklingsland. Alle er enige om at gjennomsnittstemperaturen på kloden ikke må overstige to prosent, og helst ikke bli høyere enn 1,5 grader i forhold til førindustriell tid. Klarer vi ikke å nå dette målet vil skadevirkningene for livet på jorda bli katastrofale og uopprettelige. Dette har vært et tema på utallige konferanser de siste tiårene. Nå er det på tide med politiske vedtak og forpliktelser. Det er nødvendig at alle parter viser handlekraft på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow i høst.

Samlet har de globale utslippene økt med 11,4 prosent det siste tiåret. Vi er svært langt fra å nå klimamålsettingene. Det er helt nødvendig at rike land, som har et stort ansvar for den globale oppvarmingen, går foran og forplikter seg til å gjennomføre store og raske utslippskutt. De som har størst ressurser bør også bidra mer til en grønn omstilling i utviklingsland. Men det er også helt avgjørende at Kina, verdens voksende økonomiske supermakt, endrer kurs.

les også Bidens grønne løfte

Kina er blitt verdens største produsent av fornybar energi. Samtidig er Kina desidert verdens største forbruker av kull. Siden 1990 er Kinas klimautslipp blitt mer enn tredoblet i forbindelse med at levestandarden og vareproduksjonen har økt. Kinas avhengighet og bruk av kull er en vesentlig årsak til de økte utslippene. Landet fortsetter å bygge kullfyrte kraftanlegg i eget land og finansiere lignende prosjekter i andre land.

Verden må i løpet av få år halvere de globale utslippene for å unngå en katastrofe. Vi har startet på et kritisk viktig tiår som vil vise om verden klarer å håndtere klimautfordringene. Kina sier deres utslipp vil øke frem til 2030. Først da de er ventet å avta.

Kina må sette seg mer ambisiøse mål. Det blir svært vanskelig for andre land å kompensere for økende kinesiske utslipp. Alle land må bidra hvis verden skal nå målsettingen i Paris-avtalen. Kina spiller en nøkkelrolle, og må ta et større ansvar enn til nå.